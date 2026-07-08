Gắn biển số "phát lộc" 98A-626.86 giả lên xe ô tô, nam tài xế ở Bắc Ninh bị lập biên bản 2 lỗi và bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT tại Bắc Ninh phát hiện ô tô điện mang biển số giả

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, tổ Cảnh sát giao thông Tân Yên (thuộc Đội 8) lập biên bản xử lý nam tài xế lái ô tô điện gắn biển số giả và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trước đó, chủ xe Ford Everest mang biển số 98A-626.86 (phát lộc) phản ánh đến CSGT việc phát hiện một ô tô khác gắn biển số trùng với xe của mình để lưu thông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Ô tô màu trắng gắn biển số giả trùng với biển xe ô tô màu đen.

Qua tổ chức tuần tra và kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng đang gắn biển kiểm soát 98A-626.86 di chuyển tại Km 77+400, thuộc địa phận Quốc lộ 17, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Tổ CSGT Tân Yên nhanh chóng triển khai lực lượng, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển chiếc xe điện là Vũ Văn X. (sinh năm 1989, trú tại thôn Yên Sơn, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Qua đối chiếu nhanh, lực lượng CSGT xác định biển số 98A-626.86 gắn trên chiếc xe điện này hoàn toàn không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, lái xe cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe hợp pháp.

Tổ công tác yêu cầu tài xế X. cùng phương tiện về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, nam tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ CSGT Tân Yên đã lập biên bản đối với Vũ Văn X. về hai hành vi vi phạm gồm: Đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế Vũ Văn X. bị phạt 40 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số vi phạm.