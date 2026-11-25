Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 6.947 hồ sơ về cái chết của những người nước ngoài tham gia chiến đấu bên phía Quân đội Nga chống lại Ukraine.

Con số thống kê được nêu trong một nghiên cứu chung của các dự án phân tích NEST Centre và Dossier Centre. Nghiên cứu này dựa trên cơ sở dữ liệu thu được từ một vụ tấn công mạng vào Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat), chứa khoảng 11,6 triệu hồ sơ tử vong được đăng ký từ năm 2021 đến tháng 9/2026.

Để xác định số lượng người chết là người nước ngoài, các nhà nghiên cứu đã phân tích nguyên nhân và địa điểm tử vong, cũng như thông tin về quốc tịch. Nếu thiếu thông tin về quốc tịch, quốc gia nơi người quá cố sinh ra sẽ được xem xét.

Các chuyên gia đã cố gắng loại trừ khỏi mẫu nghiên cứu những thường dân thiệt mạng do pháo kích, cũng như những người nước ngoài chiến đấu bên phía Ukraine.

Số ca tử vong nhiều nhất được ghi nhận ở những người đến từ các quốc gia Trung Á. Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan chiếm 4.091 trường hợp, tương đương 58,9% tổng số mẫu.

Giới quan sát cho rằng tỷ lệ đáng kể người Trung Á trong số những người thiệt mạng có liên quan đến việc tuyển mộ lao động nhập cư vào Quân đội Nga.

Sự phân bổ tổn thất lớn nhất theo quốc tịch hoặc nơi sinh như sau: Kazakhstan - 1.375 người; Uzbekistan - 1.301; Tajikistan - 831; Belarus - 719; Kyrgyzstan - 415; Azerbaijan - 408; Armenia - 248; Moldova - 198; Turkmenistan - 169; Colombia - 137.

Cơ sở dữ liệu cũng tìm thấy hồ sơ về những người nhập cư đã qua đời đến từ Cuba, Nepal, Trung Quốc, Sri Lanka, Nigeria, Cameroon, Kenya và một số nước khác.

Lính đánh thuê nước ngoài trong Quân đội Nga.

Hơn 63% số ca tử vong của người nước ngoài được ghi nhận tại vùng Donetsk - tương đương 4.375 người. Có 802 người nước ngoài thiệt mạng ở vùng Kharkiv, 774 người ở vùng Luhansk, 558 người ở vùng Zaporizhia, 77 người ở vùng Sumy, 67 người ở vùng Kherson và 22 người ở vùng Dnipropetrovsk.

Thêm 224 trường hợp khác đến từ các vùng Kursk và Belgorod của Nga. Trong 42 trường hợp khác, không xác định được địa điểm tử vong.

Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh kết quả thu được không phản ánh đầy đủ quy mô tổn thất trong số những người nước ngoài phục vụ trong Quân đội Nga, vì một số trường hợp tử vong không được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu hoặc không đáp ứng tiêu chí lấy mẫu.

Tính đến 1/10/2026, Tình báo Ukraine đã xác định được 45.959 người nước ngoài đến từ 151 quốc gia và vùng lãnh thổ không được công nhận đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga.

Theo Bộ Chỉ huy Điều phối, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Nga đã tuyển dụng 16.168 người nước ngoài, vượt qua con số của cả năm 2025.

Nga thu hút nhiều người nước ngoài nhất từ Uzbekistan, Tajikistan và Belarus. Đồng thời, tỷ lệ tuyển dụng đang tăng nhanh nhất ở các quốc gia châu Phi và Mỹ Latinh.

Tính đến mùa Thu năm 2026, số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng và mất tích có thể vượt quá 700.000 người.

Theo Militarnyi



