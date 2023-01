Gần 60.000 ca tử vong trong một tháng, Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch

Con số trên được tiết lộ bởi Jiao Yahui, một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC). Bà cho biết 90,1% số ca tử vong trên 65 tuổi và 56,5% trên 80 tuổi. Hơn 90% trường hợp có bệnh nền.

Bà Jiao lưu ý rằng Trung Quốc đã phân loại những người qua đời có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính với SARS-CoV-2 là tử vong liên quan đến COVID-19, điều này phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và quốc tế.

Bà Jiao cho biết nguyên nhân tử vong do COVID-19 được chia làm hai nhóm: Nhiễm virus SARS-CoV-2 dẫn đến suy hô hấp và tử vong, hoặc các bệnh tiềm ẩn tương tác với virus dẫn đến tử vong.

Trong số 59.938 trường hợp tử vong do COVID-19 được báo cáo, có 5.503 trường hợp là suy hô hấp do virus gây ra và 54.435 là do bệnh nền kết hợp với virus.

Cũng theo bà Jiao, mùa Đông là mùa mà các bệnh về đường hô hấp và các bệnh khác lây lan chồng chéo, gây ảnh hưởng đến người cao tuổi. Do đó, không ít người cao tuổi đã tử vong trong làn sóng dịch này.

Thông tin trên được bà Jiao đưa ra để đáp lại những lo ngại của cộng đồng quốc tế về dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc.

Đáp trả tin đồn cho rằng Trung Quốc hạ thấp số ca tử vong do COVID-19 gây ra, Liang Wannian - một quan chức y tế cho biết rất khó để xác định chính xác số ca tử vong trong thời kì đỉnh dịch. Những đánh giá như vậy chỉ có thể được thực hiện sau khi dịch bệnh thuyên giảm, và giai đoạn hiện tại nên tập trung vào việc ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng và tử vong.

Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu về COVID-19 như một bệnh loại B thông thường, một quan chức của Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh quốc gia cho biết tại hội nghị hôm thứ Bảy. Cơ quan này chịu trách nhiệm công bố số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng và tử vong.

Các quan chức của NHC cho biết cả số ca mắc mới và số ca bệnh nặng đều đang giảm dần.

Cụ thể, số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng đã chạm đỉnh vào ngày 5/1, với 128.000 ca. Con số này giảm xuống còn 105.000 vào ngày 12/1 và 75,3% số giường cho các ca nặng đã được sử dụng.

Tuy nhiên, bà Jiao cảnh báo rằng hiện tại, số ca bệnh nặng phải nhập viện vẫn còn cao. Vào ngày 12/1, 97,8% các ca bệnh nặng được báo cáo đã phải nhập viện, tổng cộng là 97.000 ca, đều mắc cả COVID-19 và một bệnh nền.

Số ca mắc COVID-19 được phát hiện tại các phòng khám sốt đang giảm. Đã có 33,9% bệnh nhân tại các phòng khám sốt dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 20/12, và tỷ lệ này giảm xuống còn 10,8% vào ngày 12/1. Điều này cho thấy đã qua đỉnh dịch.

Số lượt bệnh nhân đến các phòng khám sốt của Trung Quốc đạt đỉnh vào ngày 23/12/2022, Ủy ban Y tế Quốc gia công bố hôm thứ Bảy, lưu ý rằng con số này lên tới 2,87 triệu lượt. Đến ngày 12/1, con số này giảm còn 477.000.

Trong bối cảnh Trung Quốc sắp đón Tết Nguyên đán và hàng chục triệu người đổ về quê, tình hình dịch bệnh ở vùng nông thôn đang trở thành tâm điểm chú ý. Bà Jiao kêu gọi các khu vực nông thôn tăng cường khả năng điều trị người mắc COVID-19, kết nối với các bệnh viện được trang bị tốt hơn ở khu vực thành thị, cho phép chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, hoặc cử nhân viên y tế từ các bệnh viện thành thị về các vùng nông thôn.

Theo Global Times