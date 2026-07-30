Gần 50 trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom của Mỹ đã được hiện đại hóa

Trực thăng AH-1Z Viper và UH-1Y Venom là phương tiện tấn công và cơ động binh sĩ rất quan trọng của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Công ty Bell Textron đã nhận được hợp đồng trị giá khoảng 300 triệu USD để hiện đại hóa các máy bay trực thăng cho Thủy quân lục chiến Mỹ.

Theo thông báo, thỏa thuận quy định việc nâng cấp tối đa 49 trực thăng tấn công AH-1Z Viper và trực thăng vận tải đa dụng UH-1Y Venom thuộc chương trình SPINE (Cải tiến cấu trúc và năng lượng cho hiệu ứng thế hệ tiếp theo) .

Hợp đồng bao gồm việc bảo dưỡng, hiện đại hóa 21 chiếc UH-1Y và 28 chiếc AH-1Z. Công việc sẽ được thực hiện tại cơ sở của Bell ở Amarillo, Texas, bắt đầu từ giữa năm 2027, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Các phương tiện trải qua nâng cấp sẽ nhận được hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, giúp đơn giản hóa việc hiện đại hóa thiết bị trong tương lai.

Đối với UH-1Y, cải tiến tập trung vào bộ dụng cụ hạ cánh nhanh, tời kéo và sơ tán thương binh. Trong khi đó những thay đổi chính trong dòng AH-1Z bao gồm lắp đặt hệ thống tự vệ loại mới, tích hợp hệ thống trao đổi dữ liệu Link 16 và khả năng sử dụng vũ khí mạnh hơn.

Trực thăng tấn công AH-1Z Viper và trực thăng đa dụng UH-1Y Venom.

Sau khi hoàn thành nâng cấp, trực thăng AH-1Z và UH-1Y có thể nhận tín hiệu mục tiêu từ máy bay đồng minh và khai hỏa vũ khí từ độ cao thấp mà không bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Những cải tiến này sẽ cho phép phi đội máy bay lên thẳng "H-1" hoạt động ít nhất cho đến những năm 2040.

Cần nhớ rằng Bell đã hoàn thành việc hiện đại hóa ban đầu đối với 1 chiếc UH-1Y và 1 chiếc AH-1Z để làm mẫu, sau đó chúng được đưa đến Căn cứ Không quân Patuxent River để thử nghiệm bay trước khi triển khai hàng loạt.