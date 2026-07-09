Gái xinh kém 9 tuổi đáp trả cực gắt khi bị nói dựa hơi Ngô Kiến Huy để bán hàng

Cô và Ngô Kiến Huy vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2021.

Ngô Kiến Huy đang là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi anh bị soi những chi tiết trùng hợp với Uyên Endy khi cùng đăng tải hình ảnh tại khu du lịch. Giữa lúc chuyện tình cảm được bàn luận rôm rả, Uyên Endy mới đây gây xôn xao khi thẳng thắn đáp trả một bình luận. Cụ thể, dưới một video được đăng tải trên TikTok, một tài khoản bình luận: "Chuẩn đét rồi! Bán yến làm gì mà 20 cuốn sổ đỏ nhanh thế được nếu không có Huy".

Đáp lại, Uyên Endy không né tránh mà phản hồi: "Khuyên bạn nên mở rộng thế giới quan trước khi thế giới quan của bạn thu hẹp cuộc đời bạn nhen". Màn đối đáp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Phía dưới bài đăng, nhiều ý kiến tiếp tục tranh luận. Một số người cho rằng Uyên Endy được biết đến nhiều hơn sau khi vướng tin đồn tình cảm với Ngô Kiến Huy, trong khi nhiều tài khoản khác lên tiếng bênh vực, cho rằng không nên quy kết thành công trong kinh doanh của cô chỉ dựa trên những đồn đoán đời tư.

Bạn gái tin đồn thẳng thắn đáp trả khi bị nói dựa hơi Ngô Kiến Huy. Ảnh: Chụp màn hình

Cả hai mới đây bị soi nghi vấn cùng đi du lịch chung khi đăng tải hình ảnh giống nhau

Bị soi hint hẹn hò từ năm 2021

Uyên Endy được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn từ khoảng năm 2021 khi liên tục bị gọi tên cùng Ngô Kiến Huy. Cả hai nhiều lần bị khán giả soi sử dụng đồ đôi, check-in tại những địa điểm giống nhau hoặc xuất hiện trong các khung hình có nhiều chi tiết trùng hợp. Những dấu hiệu này khiến tin đồn hẹn hò liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến nay, cả Ngô Kiến Huy lẫn Uyên Endy đều chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Vào năm 2024, Uyên Endy từng cho biết nhiều tài khoản mạng xã hội liên tục nhắn tin vào fanpage bán hàng để hỏi về chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình. Uyên Endy chia sẻ: "Rất rất nhiều tin nhắn vô duyên và làm phiền người khác làm ăn. Đây là trường hợp nhắn qua trang bán hàng để hỏi từ ngày này qua ngày khác. Nhân viên tôi sợ hãi phải gọi báo luôn á trời, chỗ làm ăn mà sao kỳ cục vậy. Uyên kinh doanh nên không bao giờ mình trả lời cái gì ngoài công việc kinh doanh đâu, đừng hỏi tào lao nữa".

Cô và Ngô Kiến Huy vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2021.

2 năm trước, cô gái này từng khẳng định sẽ không chia sẻ bất kì chuyện gì cá nhân nào khác ngoài công việc.

Đời tư kín tiếng của Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh bước chân vào showbiz từ năm 2008 sau khi giành giải nhất cuộc thi Vươn tới ngôi sao. Sở hữu ngoại hình sáng cùng hình ảnh trẻ trung, nam ca sĩ nhanh chóng được khán giả yêu mến qua các ca khúc như Giả vờ yêu, Mưa sao băng, Nghi ngờ, Truyền thái y.... Bên cạnh âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn với các bộ phim như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, 49 ngày 2.... Những năm gần đây, anh hoạt động sôi nổi với vai trò MC, gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và gameshow.

Về đời tư, Ngô Kiến Huy từng có mối tình kéo dài khoảng 8 năm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh trước khi xác nhận chia tay vào năm 2019. Sau đó, nam ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ngô Kiến Huy từng chia sẻ: "Từ trước đến giờ thì Ngô Kiến Huy không tiết lộ những chuyện riêng tư của bản thân trước giới truyền thông hay xác định mối quan hệ như thế nào cả, kể cả đến bây giờ cũng vậy thôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ mong khán giả chú ý đến sự nghiệp của mình thôi".