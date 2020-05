Gái xinh 'bóc' mẹ U50 vẫn cân đẹp style gợi cảm, có những bộ đồ lồng lộn như minh tinh chỉ để... đi chợ

Săn được một outfit độc và lạ luôn là điều khiến những tín đồ mặc đẹp cảm thấy thoả mãn. Tuy nhiên, những bộ đồ độc đáo nhất đôi khi không cần tìm kiếm đâu xa mà nó đến ngay từ tủ quần áo của mẹ bạn. Đúng vậy, đừng nghĩ đồ của phụ huynh là lỗi mốt hay cổ lỗ sĩ.

Đôi khi, chính mẹ - những người đã ngót nghét 50 cái xuân xanh lại chính là một fashionista khiến người trẻ "chạy dài" mới theo kịp về độ trendy.

Mới đây, một cô nàng có tên là Thư Vũ (25 tuổi, kinh doanh thời trang) đã khiến dân tình trầm trồ khi khoe những bộ outfit chụp cùng với mẹ. Phụ huynh của cô nàng trông cực kì trẻ trung, thời thượng với trình độ mix match mà "dân chơi" nhìn qua là biết "cao thủ" liền.

Chính Thư Vũ cũng tự nhận mình thường xuyên mượn rất nhiều item trong tủ quần áo của mẹ để "lên đồ". Nghe thôi là biết mẹ cô nàng có gu thời trang rất gì và này nọ rồi đúng không?

Thư Vũ (áo dài xanh) và mẹ trong bộ outfit style "cô ba Sài Gòn" cực chất

Mẹ của Thư Vũ (đầm đỏ) năm nay đã 49 tuổi rồi, tin được không?

"Chị mẹ" U50 nhưng "xì - tin" như gái 20



Mẹ mình năm nay 49 tuổi nhưng tâm hồn thì mới 18, 20 tuổi thôi. Mẹ có một tiệm ăn nhỏ trước nhà bán đồ ăn sáng, ăn chiều. Mẹ mình là người cởi mở, cực kỳ vui tính và hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội.

Nhiều khi mẹ bắt trend còn nhanh hơn mấy đứa con nữa. Cách suy nghĩ của mẹ ảnh hưởng lên cách mẹ mặc, và cách mẹ mặc ảnh hưởng lên cách mẹ suy nghĩ. Đi cùng với nhau ai cũng nói mẹ con mình là hai chị em. Hai mẹ con cũng hay mặc đồ của nhau, hoặc mặc cùng một kiểu chỉ khác cỡ.

Hai mẹ con Thư Vũ với set đồ đậm chất retro

Điều thú vị nhất trong tủ đồ của mẹ mình có lẽ là những món đồ "gợi cảm". Gợi cảm không phải là những món đồ hở nhiều da thịt, mà gợi cảm là những món đó khi mặc lên sẽ tôn lên các đường nét phụ nữ rất đẹp của mẹ. Mẹ mình là một người vô cùng ý thức về thân hình của bản thân.

Mẹ không ăn uống kham khổ hay tập nhiều môn thể dục fancy nhưng vẫn giữ "phom" rất là tốt, có lẽ là nhờ mẹ lúc nào cũng vận động. Không bao giờ thấy mẹ mình ngồi yên một chỗ quá lâu, công việc của mẹ cũng đòi hỏi di chuyển nhiều. Nhiều người nói mẹ mình có thân hình mơ ước của nhiều cô gái, mình cũng nghĩ như vậy.

Chính vì vậy mà mẹ mình gần 50 tuổi vẫn mặc đầm ôm body, đầm hở vai, quần lưng cao thắt eo, quần shorts hay đầm hở lưng. Mẹ mình cũng có nhiều bộ đồ trông như minh tinh điện ảnh để mặc đi chợ. Gì chứ yêu đời là mẹ mình có thừa

Mẹ chính là stylist đời đầu chuẩn không cần chỉnh

Mẹ mình không thích mặc đồ màu tối, đồ đen. Quan điểm của mẹ mình là càng có tuổi thì càng phải làm bản thân thêm rạng rỡ. Mẹ không từ chối các màu sắc hay hoạ tiết khó chơi. Mẹ mình còn có nguyên một bộ đồ màu hồng rực từ trên xuống dưới nữa. Thứ duy nhất mẹ tiết chế trong trang phục là các chi tiết rườm rà, diêm dúa quá đà, như quá nhiều chi tiết nơ, hay đầm chít eo nhiều tầng.

Vì mẹ mình từng một thời gian làm trong ngành may mặc nên mẹ luôn chọn quần áo rất kĩ từ đường may, đường vắt sổ, lớp lót, cách may dây kéo, cách đính nút, vị trí túi, vân vân.

2 mẹ con đều rất cá tính

Stylist đầu đời của mình là mẹ. Lúc nào đi mua đồ mình cũng cần mẹ dẫn đi, vì người bán hàng sẽ chỉ khen thôi, còn bạn bè thì cũng như mình, còn quá ít kinh nghiệm. Một điều nữa là mẹ không chỉ nói quần áo mình mua đẹp chỗ nào mà còn nói cho mình biết là mình đẹp chỗ nào, nên mua quần áo kiểu gì để có thể khéo léo khoe những điểm nổi bật đó của bản thân.

Có lẽ cũng vì như thế mà mình lớn lên trở thành một cô gái khá tự tin, vì mình biết ưu điểm của mình và tập trung làm nổi bật chúng bằng quần áo chứ không chỉ chăm chăm giấu đi những khuyết điểm.

Người mẹ siêu trẻ trung, sành điệu

Nhiều khi mình cũng cãi lời hoặc lén mẹ mua những món mà nhiều bạn bè cùng lứa mặc thời điểm đó mà xin mẹ lại không cho mua. Kết quả lần nào cũng như nhau. Một là mình sẽ không thể mặc được món đồ đó vì không hợp. Hai là mặc qua một lần rồi chán. Từ đó mình thấy câu "mẹ luôn luôn đúng" cũng có lý thật. Từ một stylist xịn để mình có thể tin tưởng xin tư vấn chuyện ăn mặc.

Dần dà mình tin tưởng hỏi tư vấn mẹ những chuyện khác lớn hơn, quan trọng hơn như những chuyện liên quan đến sự nghiệp, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm. Nói chung tất tần tật. Mối quan hệ giữa mẹ và con từ đó ngày càng khăng khít.

Ba ra ngoài làm sếp, về nhà cũng chỉ là "phó nháy" kiêm chân phụ việc cho mẹ

Ba mình cũng rất ủng hộ chuyện mẹ con ăn mặc đẹp. Mẹ mình còn mua nhiều đầm body vì ba mình nói là thích mẹ mặc đầm body vì dáng đẹp. Từ hồi mình cấp hai mỗi lần cả nhà đi mua sắm với nhau ba mình đều kiên nhẫn ngồi đợi, và đưa mẹ con đi thử đồ hết chỗ này đến chỗ khác. Việc duy nhất ba phải làm là…quẹt thẻ, vậy mà mình chưa bao giờ thấy ba than thở gì hết.

Thư Vũ và ba mẹ

Một điều khiến mấy đứa con tự hào nữa là ba mình mười mấy năm làm chức to trong ngành tài chính, ngân hàng thì bây giờ mỗi sáng đều thức sớm để phụ mẹ dọn quán, gói hoành thánh, nướng thịt, rán trứng đủ hết. Buổi trưa nếu như ít giấy tờ ba cũng sẽ tranh thủ chạy về phụ mẹ chạy bàn tiếp khách vì quán đông.

Mình thấy hạnh phúc của các cặp đôi không chỉ là đưa nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua cho nhau những thứ đắt tiền, mà còn là cuối ngày có một người luôn tự hào về mình dù mình là ai, sẵn sàng ngồi xuống nhặt từng cọng rau, thái từng miếng thịt để mình bớt mệt dù anh ấy có là ai trong mắt người ngoài.

Hạnh phúc là trong lúc khó khăn nhất mình biết có một người vẫn đứng về phía mình, làm tất cả những gì người đó có thể chỉ để mình bớt được một phần việc, chỉ để mình khoẻ, mình vui.

Vợ chồng rất tình cảm

Đoán xem ai đang xách túi cho 2 mẹ con chụp ảnh kìa?

Ba mẹ chính là những người đã cho mình thấy hình ảnh đời thực của hạnh phúc đích thực là gì. Chỉ riêng việc ba mình đứng xách giỏ để mẹ con mình có tấm hình thiệt đẹp cũng đủ biết ảnh quan tâm và "nhường" mẹ con mình tới mức nào rồi.