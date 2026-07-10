GAC GS3 Emzoom chốt giá 639 triệu tại Việt Nam: Máy 1.5L tăng áp mạnh 174 mã lực, ADAS cấp độ 2, cạnh tranh với Yaris Cross, Seltos lẫn Xforce

GAC GS3 không gây ấn tượng với khách hàng bằng giá bán, thay vào đó là thiết kế thể thao và công nghệ thuộc nhóm hàng đầu phân khúc.

GAC Việt Nam tiếp tục bổ sung vào dải sản phẩm dòng GS3 Emzoom - SUV cỡ B nhập khẩu từ Malaysia. Xe được phân phối với duy nhất phiên bản Premium R, đi kèm mức giá 639 triệu đồng.

GAC GS3 Emzoom có giá bán 639 triệu đồng. Ảnh: GAC

So với các đối thủ trong phân khúc, GS3 Emzoom có giá bán nhỉnh hơn, bù lại xe sở hữu nhiều trang bị vượt trội, đáng chú ý nhất là hệ thống ADAS cấp độ 2. Hệ thống này bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái tích hợp, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn FAPA.

Thiết kế của GS3 Emzoom Premium R thiên hướng thể thao với gói ngoại thất R-Style đặc trưng, các điểm nhấn dễ dàng được chú ý như các dải viền màu cam xung quanh thân xe, khe khuếch tán gió cỡ lớn và ống xả kép đặt ở giữa cản sau. La-zăng trên xe là loại 18 inch, đi kèm hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS).

Xe có kích thước tổng thể 4.446 x 1.850 x 1.600 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Ngoại trừ chiều cao, các số đo còn lại của GS3 Emzoom đều có phần trội hơn những đối thủ trong phân khúc như Toyota Yaris Cross (4.310 x 1.770 x 1.655 mm, 2.620 mm) lẫn Kia Seltos (4.365 x 1.800 x 1.645 mm, 2.610 mm).

Bên trong khoang lái, GS3 Emzoom mang phong cách thể thao tương tự ngoại thất. Các trang nổi bật gồm màn hình tốc độ LCD 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa DST, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh.

Không gian nội thất GS3 Emzoom. Ảnh: GAC

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 8 giây. Khối động cơ này được truyền động đến bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Xe có 4 chế độ lái gồm ECO, COMFORT, SPORT và SPORT+.

GAC Việt Nam phân phối GS3 Emzoom với 3 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất là xám Graphite, trắng Frost White và đen Asphalt, tất cả đều đi cùng nội thất màu đen/xanh. Xe được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, đi kèm là ưu đãi miễn phí công bảo dưỡng định kỳ và cứu hộ 24/7 trong vòng 7 năm. Ngoài ra, 30 khách hàng mua GS3 Emzoom đầu tiên được tặng GAC Smart Watch - đồng hồ thông minh có khả năng kết nối trực tiếp với GS3 EMZOOM, cho phép chủ xe điều khiển nhiều chức năng của phương tiện.