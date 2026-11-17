Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa ngăn chặn thành công một vụ tấn công UAV lớn của Ukraine, nhằm vào tàu quân sự và thương mại ở Biển Caspi.

Lực lượng FSB.

Theo thông báo của FSB hôm 17/11, điệp viên Ukraine cũng lên kế hoạch đồng thời nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở miền Nam nước Nga bằng ít nhất 40 UAV 4 cánh quạt, như một phần của chiến dịch bất thành.

Theo thông cáo, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã phối hợp thực hiện âm mưu này, ước tính trị giá ít nhất 2,5 triệu USD, từ đầu năm.

Tuy nhiên, các hành động của họ đã bị FSB giám sát ngay từ đầu.

Trong giai đoạn này, theo FSB, người Ukraine đã buôn lậu khoảng 700kg thuốc nổ sản xuất ở phương Tây, 6 mô tô nước, hàng chục UAV FPV và nhiều thiết bị khác cho các điệp viên mà họ đã tuyển mộ bên trong nước Nga.

Phần lớn thiết bị được vận chuyển vào lãnh thổ Nga bằng UAV và khinh khí cầu thời tiết, trong khi mô tô nước được vận chuyển bằng đường bộ thông qua các nước thứ ba.

Theo kế hoạch tội phạm do các cơ quan tình báo Ukraine chủ mưu, những mô tô nước này sẽ được chuyển đổi thành phương tiện mặt nước không người lái (USV).

Mỗi USV được trang bị 60kg thuốc nổ tương đương TNT - và được triển khai chống lại tàu chiến Nga cũng như tàu dân sự trên Biển Caspi.

Theo FSB, họ đã hành động chống lại các điệp viên Ukraine hồi đầu tháng 11/2026, khi những người này chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn.

Cơ quan này cho biết, 4 người đã bị bắt giữ tại các thành phố Maykop thuộc Cộng hòa Adygea của Nga, Tikhoretsk thuộc vùng Krasnodar, Kizlyar thuộc Cộng hòa Dagestan và Rostov-on-Don.

Hai nghi phạm khác đã bị tiêu diệt bởi hỏa lực đáp trả, sau một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh Nga trong một nỗ lực bắt giữ họ.

FSB đã thu giữ các USV sẵn sàng chiến đấu và UAV FPV từ đặc vụ Ukraine và vô hiệu hóa chúng.

Một vụ án hình sự về chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố và tàng trữ chất nổ trái phép đã được khởi tố.

FSB cảnh báo, “bất kỳ đặc vụ, người tuyển mộ hoặc đồng phạm nào của các cơ quan tình báo nước ngoài, nếu đã chọn con đường phản bội Tổ quốc, chắc chắn sẽ bị phát hiện, bắt giữ và phải chịu hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp Nga”.