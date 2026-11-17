"Đài phát thanh Ngày tận thế" của Nga bất ngờ im bặt. Truyền thông Nga đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này vừa nhận một mệnh lệnh mới.

Giữa lúc giao tranh ở Donetsk chuyển biến và Nga tuyên bố đánh chặn một đợt tập kích UAV quy mô lớn, sự im lặng bất thường của UVB-76 làm dấy lên hàng loạt đồn đoán. Truyền thông Nga còn đề cập thông tin về một cuộc họp kín tại Điện Kremlin liên quan tới ông Zelensky.

Điều hiếm thấy trên chiến trường Ukraine

Sương mù dày và tầm nhìn hạn chế khiến hoạt động quân sự tại nhiều khu vực tiền tuyến chậm lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, theo bài viết của tờ Warfiles (Nga), giao tranh tại Donetsk lại gia tăng, kể cả ở những địa bàn gần như không có biến động suốt nhiều tháng.

Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết hai bên đã chuẩn bị cho điều kiện thời tiết này và mở các đợt tiến công ở những hướng khác nhau, làm thay đổi cục diện kiểm soát tại một số vị trí.

Theo Warfiles, quân Ukraine tìm cách tiến vào Dobropolie nhưng chỉ tuyên bố củng cố được vị trí ở ngoại ô phía nam. Phía Ukraine cũng nói đã đẩy lùi quân Nga khoảng 1,5 km gần Belozerskoye. Tuy nhiên, Warfiles cho rằng hình ảnh chiến trường chưa xác nhận việc Ukraine giữ vững những vị trí mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Warfiles

Ở chiều ngược lại, nguồn tin Nga tuyên bố đã giành các vị trí giữa Mirnoye và Shilovka, đồng thời kiểm soát Sergeyevka. Đáng chú ý, hai bên được cho là đã sử dụng xe bọc thép trong những cuộc tiến công, điều hiếm thấy tại khu vực trong thời gian gần đây.

Tình hình quanh Druzhkovka cũng được chú ý. Nhà bình luận quân sự Dmitry Degtyarev nhận định lực lượng Nga đang tìm cách vòng qua thành phố từ phía tây trong khi hướng phía nam vẫn gặp trở ngại tại Alekseyevo-Druzhkovka.

Theo ông, mục tiêu tiếp theo là tiến lên phía bắc, đe dọa tuyến tiếp tế nối Druzhkovka với Kramatorsk.

"Đài phát thanh Ngày tận thế" UVB-76 im bặt

Trong bối cảnh ấy, tín hiệu quen thuộc của UVB-76, đài phát thanh bí ẩn hoạt động trên tần số 4.625 kHz, đột ngột biến mất ngày 13/11. Sự kiện nhanh chóng được liên hệ với những diễn biến quân sự, dù chưa có bằng chứng cho thấy chúng liên quan trực tiếp.

Theo trang tin www1.ru, công suất máy phát suy giảm trước khi tiếng rè đặc trưng ngừng hẳn. Thiết bị được ngắt lúc 13h47 theo giờ Moscow; tới 14h56, hệ thống phải dừng để sửa chữa khẩn cấp.

Trong thời gian tần số không còn tín hiệu thường lệ, một số người phát sóng trái phép đã chen vào phát nhạc và âm thanh khác.

Các nhà vô tuyến nghiệp dư cho rằng sự cố xảy ra ở mạch chuyển tín hiệu âm thanh tới bộ điều chế. Tuy nhiên, Warfiles nhấn mạnh thời điểm UVB-76 im lặng diễn ra sau các cuộc tập kích của Ukraine vào tỉnh Leningrad, đồng thời nhắc tới những cảnh báo của ông Zelensky về khả năng Nga mở đợt tấn công tên lửa lớn.

Tín hiệu của UVB-76, đài phát thanh bí ẩn hoạt động trên tần số 4.625 kHz, đột ngột biến mất ngày 13/11. Ảnh: Wiki

Bài viết cũng liên hệ sự kiện với thông tin về trục trặc hàng không tại Mỹ và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành bay. Đây là những suy đoán được các kênh truyền thông nêu ra, không phải nguyên nhân đã được xác nhận của sự cố UVB-76.

Từ lâu, UVB-76 thường bị đồn đoán có liên quan tới hệ thống chỉ huy hạt nhân Perimeter của Nga, nhưng chưa có xác nhận chính thức về mối liên hệ này.

Đài đã phát tín hiệu trở lại; trong những thông điệp được ghi nhận có từ "ZIMOSTOYKIY", có thể hiểu là "chịu được mùa đông".

Tổng tham mưu trưởng Nga nhận lệnh?

Sự cố UVB-76 xuất hiện giữa làn sóng thông tin về khả năng Moscow điều chỉnh phản ứng trước các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo Warfiles, Tổng tham mưu trưởng Nga đã nhận được mệnh lệnh mới trong bối cảnh Moscow đối mặt với các cuộc tập kích quy mô lớn của Ukraine.

Thông tin được đặt trong bối cảnh phía Nga tuyên bố đánh chặn một đợt tấn công với 2.049 UAV, 4 tên lửa Flamingo và 7 quả bom hàng không.

Warfiles cho biết, Crimea là một trong những khu vực căng thẳng nhất, với thông tin cầu Crimea tiếp tục trở thành mục tiêu. Đây là số liệu và mô tả từ truyền thông Nga, chưa được kiểm chứng độc lập.

Một hướng phản ứng được Đại tá Aslan Nakhushev đề cập là gia tăng sức ép lên hạ tầng năng lượng Ukraine.

Ông cho rằng mức cung cấp điện tại Kiev có tương quan với tần suất UAV Ukraine tấn công hậu phương Nga: khi nguồn điện suy giảm, số lượng UAV cũng giảm theo. Tuy nhiên, bài viết không đưa ra dữ liệu độc lập đủ để xác lập quan hệ nhân quả này.

Những ý kiến trên cho thấy cuộc thảo luận ở Nga đang xoay quanh cách đáp trả các đợt tập kích, song không chứng minh rằng một phương án cụ thể đã được phê chuẩn.

Đặc biệt, không có nội dung mệnh lệnh nào dành cho Tổng tham mưu trưởng được công bố trong bài gốc.

Tổng thống Nga Volodymir Zelensky. Ảnh: static.srpcdigital.com

Nga họp khẩn Hội đồng An ninh – Dỡ bỏ lệnh cấm với ông Zelensky?

Một thông tin khác được Warfiles nhắc đến là sau vụ tấn công nhằm vào tỉnh Leningrad ngày 11/11, một số kênh truyền thông Nga đưa tin về cuộc họp kín, khẩn cấp của Hội đồng An ninh Nga tại Điện Kremlin.

Theo các nguồn tin được dẫn lại, cuộc họp đã đề cập khả năng dỡ bỏ lệnh cấm nhắm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số quan chức cấp cao khác tại Kiev.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về phạm vi, nội dung hoặc hệ quả của quyết định được đồn đoán này. Cũng chưa có xác nhận chính thức rằng cuộc họp đã đưa ra quyết định như vậy.

Kênh Telegram Pioner Zapasa nhận xét thông tin khó kiểm chứng, bởi nếu thực sự có một quyết định ở cấp độ nhạy cảm như thế, việc chi tiết cuộc họp xuất hiện công khai trên mạng cũng là điều bất thường.

Kênh này lưu ý nhiều tin đồn tương tự đã xuất hiện trong những năm qua.

Theo Warfiles, sự chú ý dành cho câu chuyện lần này còn xuất phát từ những đợt tập kích liên tiếp nhằm vào Nga, đặc biệt ở tỉnh Leningrad và khu vực cảng Ust-Luga.

Trong khi đó, kênh Telegram Condottiero, do một cựu thành viên lực lượng Wagner điều hành, nói rằng ông Zelensky đã vắng mặt tại Kiev hơn 2 tuần và hiện đang ở Ireland cùng gia đình.

Theo nguồn tin này, nhà lãnh đạo Ukraine chưa có kế hoạch trở về Kiev và đang chờ đợi kết quả các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột.

Condottiero cũng đề cập thông tin ông Zelensky có thể đối mặt với rủi ro nếu trở lại thủ đô Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về việc Moscow thay đổi cách tiếp cận đối với giới lãnh đạo Kiev.