Rò rỉ danh sách "6 điều kiện mới của Nga", một nước đưa quân tới Ukraine - GUR công bố tin sốc về Iskander

Một bảng danh sách gồm "6 điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột" vừa được hé lộ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh RFI đưa tin về một quốc gia đưa quân tới Ukraine.

Phát hiện một nước đưa quân tới Ukraine

Đài phát thanh RFI của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết quân nhân Pháp đã bí mật huấn luyện binh sĩ Ukraine và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự ngay trên lãnh thổ nước này, ít nhất từ mùa hè năm 2026.

Những quân nhân này hoạt động trong khuôn khổ sứ mệnh Volia, nghĩa là “Ý chí”, do một tướng Pháp chỉ huy. Các nhóm nhỏ được cử tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn. Theo các nguồn tin được dẫn lại, họ không tham gia giao tranh với quân đội Nga.

Paris trước đó đã cung cấp cho Kiev pháo tự hành Caesar, máy bay Mirage 2000 và tên lửa chính xác cao. Việc bảo dưỡng các trang bị này cần nhân sự chuyên môn, nhưng quân đội Pháp lựa chọn điều động quân nhân thay vì sử dụng chuyên gia dân sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: France24

Theo RFI, để che giấu sự hiện diện tại Ukraine, những quân nhân này sử dụng sứ mệnh Gerfaut làm vỏ bọc. Gerfaut chính thức hoạt động tại Ba Lan từ tháng 2/2023, thuộc chương trình huấn luyện quân đội Ukraine của EU. Quân nhân được điều tới Ukraine phải nói rằng họ sang Ba Lan.

Bài viết cho biết Điện Élysée chưa chính thức xác nhận sự hiện diện của quân đội Pháp tại Ukraine, còn Quốc hội Pháp không được thông báo về sứ mệnh Volia.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Moscow tiếp tục phản đối triển khai lực lượng nước ngoài tại Ukraine. Ngày 12/11, sau đàm phán với các đặc phái viên Mỹ, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cảnh báo việc đưa lực lượng thuộc “liên minh tự nguyện” tới Ukraine sau xung đột là “công thức dẫn đến một cuộc chiến bất tận”.

Ukraine công bố thông tin gây sốc về Iskander

Trong khi Moscow cảnh báo về việc triển khai lực lượng nước ngoài tại Ukraine, tình báo Ukraine công bố thông tin mới "gây sốc" về quá trình nâng cấp tên lửa Iskander của Nga.

Cụ thể, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết ngành công nghiệp Nga đang hiện đại hóa tổ hợp Iskander-M nhằm nâng tầm bắn lên 700 km. Cơ quan này ước tính Moscow có khoảng 115 tên lửa Iskander-M trong kho và có thể sản xuất tới 65 quả mỗi tháng.

Nếu đạt tầm bắn này, Iskander-M có thể đặt thêm nhiều mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine vào phạm vi tấn công mà không cần đưa bệ phóng tiến gần hơn. Với Kiev, điều đó đồng nghĩa thêm nhiều sân bay, kho hậu cần và sở chỉ huy cần được bảo vệ trước nguy cơ tập kích bằng tên lửa đạn đạo.

Thông tin về Iskander nằm trong đánh giá rộng hơn của GUR về kho tên lửa Nga. Theo đó, Moscow sở hữu tới 700 tên lửa đạn đạo cùng vài nghìn tên lửa hành trình các loại. Sản lượng mỗi tháng vượt 200 tên lửa hành trình và đạn đạo, trong đó có tới 110 tên lửa đạn đạo.

Với các dòng khác, kế hoạch sản xuất Kh-101 vượt 80 quả mỗi tháng. Kho Kalibr có hơn 450 quả, sản lượng khoảng 29 quả mỗi tháng. Nga còn sở hữu hơn 600 tên lửa Oniks thuộc nhiều phiên bản và hơn 120 tên lửa Zircon.

Theo đánh giá của GUR được dẫn lại, Nga vừa duy trì sản xuất phục vụ tác chiến hiện tại, vừa tích lũy dự trữ chiến lược, qua đó có thể bù đắp số tên lửa đã sử dụng và chuẩn bị cho những đợt tập kích tiếp theo.

Tên lửa Iskander khai hỏa. Nguồn: Military Watch

Kiev tính toán tổn thất

Giữa lúc GUR nêu khả năng Nga tiếp tục bổ sung tên lửa, Kiev lại gặp trở ngại trong hệ thống liên lạc phục vụ đánh chặn UAV.

Ông Serhiy Beskrestnov, biệt danh “Flash”, cố vấn của nhà lãnh đạo Ukraine về công nghệ quốc phòng, cho biết hệ thống Starshield một lần nữa bị giới hạn tốc độ hoạt động khi thiết bị đang di chuyển.

“Chúng tôi chưa vui được bao lâu. Các vấn đề liên lạc lại xuất hiện trên những trực thăng truy đuổi Shahed và các thiết bị đánh chặn phản lực dùng để bắn hạ Shahed chạy bằng động cơ phản lực”, ông nói.

Theo ông Beskrestnov, phía Mỹ có thể viện dẫn điều khoản của gói cước quân sự dành cho Ukraine, dù nhiều năm trước những điều khoản này không gây trở ngại. Ông đề nghị thảo luận, điều chỉnh các điều khoản thay vì khiến Ukraine mất khả năng bảo vệ bầu trời.

Cùng lúc, chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov kêu gọi sử dụng Iskander và tên lửa hành trình nếu các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine.

Đại tá về hưu này cho rằng nếu xác định được vị trí của phái bộ, Nga cần tập kích để làm giảm ít nhất một nửa quân số. Ông lập luận rằng nếu không bị ngăn chặn, lực lượng này có thể mở rộng, ban đầu đánh chặn tên lửa Nga, sau đó tấn công quân đội Nga. Đây là đề xuất của Sivkov, không phải quyết định tác chiến được Moscow công bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tân Hoa Xã

Rò rỉ danh sách 6 điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột

Những tranh cãi về lực lượng nước ngoài cũng gắn với vấn đề an ninh sau xung đột đang được thảo luận trên mặt trận ngoại giao.

Bình luận về đàm phán tại Abu Dhabi, phóng viên Alexander Kots của báo Komsomolskaya Pravda cho rằng trọng tâm đã chuyển từ chiến trường Ukraine sang cấu trúc an ninh rộng lớn hơn.

Theo Kots, Moscow bảo vệ được trình tự giải quyết: bàn về kiến trúc an ninh trước, còn kết thúc chiến tranh là một nội dung trong thỏa thuận tổng thể. Ông cũng cho rằng xung đột sẽ không đóng băng theo chiến tuyến hiện tại; Nga sẽ theo đuổi mục tiêu lãnh thổ bằng ngoại giao hoặc tiếp tục chiến đấu.

Trong bối cảnh đó, News.ru dẫn kênh Telegram “Nhật ký Trinh sát” đưa tin Nga đã chuyển qua các kênh kín một gói đề xuất tái cấu trúc an ninh châu Âu, xác định khuôn khổ cho thỏa thuận lớn với Mỹ.

Thông tin chưa được xác nhận chính thức. Danh sách gồm 6 yêu cầu có thể được ông Putin đưa ra:

1. Phần Lan rút khỏi NATO, khôi phục quy chế trung lập.

2. Xóa bỏ căn cứ và lực lượng triển khai tiền phương của NATO tại Baltic.

3. Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự vô thời hạn.

4. Quân đội Ukraine rút khỏi Donbass, công nhận quyền kiểm soát của Nga tại những vùng lãnh thổ Moscow đang nắm giữ.

5. Phi quân sự hóa Odessa và Nikolaev, cấm sự hiện diện của lực lượng hải quân tại đây.

6. Chuyển Moldova thành nhà nước liên bang, trao quyền ly khai cho Transnistria và Gagauzia.

Đổi lại, Nga có thể rút vũ khí hạt nhân chiến thuật và các tổ hợp tên lửa khỏi Belarus, đồng thời thu hẹp hiện diện quân sự, rút lực lượng khỏi Transnistria.

Các nhà phân tích được nguồn tin viện dẫn cho rằng những nhượng bộ này không làm suy yếu đáng kể vị thế của Moscow, bởi Nga vẫn sở hữu vũ khí siêu vượt âm, còn Tiraspol có thể được bảo đảm quyền tự chủ chính trị trong một liên bang Moldova trung lập.

Bài viết mô tả Washington đứng trước lựa chọn khó khăn: chấp thuận sẽ đồng nghĩa với thừa nhận thất bại địa chính trị của NATO tại Đông Âu; từ chối sẽ khiến sức ép quân sự từ Nga tiếp diễn. Tuy nhiên, sáu yêu cầu trên chưa phải các điều kiện đàm phán được Moscow công khai xác nhận.