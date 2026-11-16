Nga tung vũ khí mới gây hỗn loạn Kiev – Biên giới với NATO khẩn cấp đóng cửa, nhân vật đặc biệt tới Moscow

Ngươi dẫn đầu phái đoàn tới Moscow không phải một nhà ngoại giao thông thường, khiến chuyến thăm lần này trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trong lúc giới quân sự Ukraine lo ngại trước mạng lưới vệ tinh mới của Nga, một nước thông báo biện pháp siết chặt biên giới với Moscow giữa những cáo buộc về âm mưu phá hoại.

Cùng thời điểm, một nhân vật đặc biệt xuất hiện tại thủ đô Nga, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chương trình nghị sự của chuyến thăm.

Nga tung vũ khí mới gây hỗn loạn Ukraine

Truyền thông Nga đang dành nhiều sự chú ý cho hệ thống vệ tinh Rassvet, được giới thiệu là "đối thủ cạnh tranh" của mạng lưới Starlink do Mỹ phát triển.

Chỉ huy tiểu đoàn Ukraine Kirill Veres được dẫn lời thừa nhận rằng sự xuất hiện của Rassvet đặt ra những thách thức mới đối với lực lượng Ukraine.

Giải thích về cách vận hành, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cho biết Rassvet đã được thử nghiệm hoặc sử dụng tại một số khu vực ở Ukraine. Phạm vi ứng dụng hiện vẫn hạn chế, với thời gian hoạt động chỉ vài giờ mỗi ngày, nhưng theo đánh giá của ông, kết quả bước đầu đã thu hút sự chú ý.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng truyền hình ảnh và tín hiệu điều khiển. Với UAV Geran được trang bị camera, người vận hành có thể ngồi tại một trung tâm trên lãnh thổ Nga nhưng quan sát hình ảnh do thiết bị đang bay truyền về gần như trực tiếp.

Ông Knutov giải thích rằng khi có đường truyền ổn định, người điều khiển có thể thay đổi hướng bay để tránh những khu vực phòng không, phản ứng trước phương tiện đánh chặn và điều chỉnh đường tiếp cận mục tiêu.

Chuyên gia Nga còn nhận định công nghệ này có thể cải thiện độ chính xác của các đòn tập kích nhằm vào cầu đường và những nút giao thông quan trọng.

Theo ông Knutov, sự xuất hiện của Rassvet gây hỗn loạn không chỉ tại Kiev mà còn khiến phương Tây - bao gồm Mỹ - lo ngại.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cũng được truyền thông Nga dẫn lời khẳng định Rassvet có khả năng chống chịu trước những nỗ lực làm gián đoạn hoạt động. Ông tuyên bố không thể vô hiệu hóa hệ thống bằng các biện pháp vật lý, chính trị hay trừng phạt kinh tế.

Biên giới với NATO khẩn cấp đóng cửa

Đáng lưu ý, trong lúc Nga tung vũ khí mới gây khó khăn cho quân đội Ukraine, Estonia – một đồng minh của Kiev trong NATO – lại có động thái mới nhằm vào Moscow.

Cụ thể, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna thông báo nước này quyết định đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Nga. Động thái được đưa ra giữa lúc Tallinn cáo buộc tình báo quân sự Nga có liên quan đến kế hoạch phá hoại những cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Estonia.

Một trong những vụ việc được giới chức Estonia đề cập xảy ra tại Threod Systems, doanh nghiệp chuyên sản xuất UAV.

Sau sự việc tại cơ sở nói trên, cơ quan công tố Estonia thông báo bắt giữ tám công dân Latvia bị nghi tìm cách phóng hỏa. Thủ tướng Estonia quy trách nhiệm cho các cơ quan đặc nhiệm Nga, gọi vụ việc là một phần của chiến dịch chiến tranh hỗn hợp nhằm vào châu Âu.

Phía truyền thông Nga bác bỏ cách quy kết này, cho rằng Tallinn chưa đưa ra bằng chứng công khai chứng minh Moscow đứng sau vụ việc.

Estonia tuyên bố đóng cửa biên giới với Nga. Ảnh: The Sun

Trên thực tế, hoạt động qua lại ở biên giới đường bộ Nga – Estonia đã bị hạn chế từ trước. Theo bài báo, chỉ ba cửa khẩu Narva, Luhamaa và Koidula còn duy trì hoạt động với thời gian rút ngắn, trong khi các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đã được áp dụng từ tháng 8.

Báo Daily Express của Anh cũng đưa tin về kế hoạch đóng cửa biên giới, gắn động thái của Estonia với lo ngại Tổng thống Vladimir Putin đang "âm mưu tấn công" NATO. Đây là cách diễn đạt của tờ báo Anh, không phải kết luận đã được xác minh về một kế hoạch tấn công cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố Nga không có ý định đe dọa các nước châu Âu và không có lý do để đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu vào vòng xoáy leo thang.

Một nhân vật đặc biệt vừa đến Nga

Trong khi căng thẳng giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột Ukraine, Moscow đón một phái đoàn cấp cao từ Triều Tiên, quốc gia đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga.

Người dẫn đầu không phải một nhà ngoại giao thông thường, mà là nhân vật có vị trí đặc biệt trong bộ máy lãnh đạo Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phái đoàn chính thức của Bình Nhưỡng đã tới Moscow theo lời mời của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Dẫn đầu đoàn là ông Jo Yong-won, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị.

Ra sân bay đón đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Andrey Klimov, Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol cùng các nhà ngoại giao.

Ông Jo Yong-won là một trong những cộng sự có ảnh hưởng lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: KBS News

Báo Rossiyskaya Gazeta của Nga nhấn mạnh ông Jo Yong-won là một trong những cộng sự có ảnh hưởng lớn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thông cáo của KCNA đề cao mối quan hệ giữa hai nước, nhấn mạnh những nguyên tắc độc lập, công bằng và tinh thần đồng chí chiến đấu.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa công bố đầy đủ danh sách thành viên phái đoàn hoặc chi tiết chương trình nghị sự kín.

Truyền thông Nga nhận định ông Jo Yong-won có thể tiến hành những cuộc gặp quan trọng với ông Medvedev và các đại diện cấp cao khác của Moscow, song nội dung cụ thể vẫn cần chờ thông báo chính thức.

Chính khoảng trống thông tin ấy khiến chuyến thăm trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Một số người đặt câu hỏi liệu Nga và Triều Tiên có thảo luận thêm về hợp tác quân sự, trong đó có khả năng hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại những khu vực Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không.

Dù vậy, bài báo không đưa ra bằng chứng cho thấy chuyến thăm lần này gắn trực tiếp với một kế hoạch điều động lực lượng mới. Đến thời điểm được nhắc tới, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp từ các bên liên quan.

Ba diễn biến — hệ thống vệ tinh Rassvet được Nga quảng bá, căng thẳng ở biên giới Estonia và chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên — xuất hiện trong cùng thời điểm. Song cho đến nay, chưa có thông tin công khai xác nhận chúng thuộc một kế hoạch phối hợp chung của Moscow.