Ford thừa nhận Mustang Mach-E bán thua cả Porsche 911 vì nguyên nhân này

Doanh số xe điện ở Úc đang tăng mạnh nhưng mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E lại bán chậm hơn cả Porsche 911. Hãng xe Mỹ thừa nhận nguyên nhân rất đơn giản.

Giá bán Ford Mustang Mach-E là vấn đề?

Hãng xe Mỹ thừa nhận Ford Mustang Mach-E hoàn toàn có thể đạt doanh số tốt hơn trong bối cảnh thị trường xe điện tại nước này đang bùng nổ, nhưng mức giá hiện tại đang trở thành rào cản lớn.

Ford Úc thừa nhận Mustang Mach-E được định giá hơi cao. Ảnh: Ford

Trong tháng trước, xe điện đã trở thành loại hệ truyền động bán chạy nhất trên thị trường ô tô mới nước Úc, với 27.078 xe được giao đến khách hàng. Con số này cao hơn 18.662 xe hybrid, 23.608 xe diesel và 25.824 xe thuần xăng.

Dẫn đầu là Tesla Model Y, với 31.454 xe bán ra kể từ đầu năm. Mẫu SUV điện này có giá từ 58.900 - 89.400 AUD (1,1 tỷ - 1,7 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Trong khi đó, Ford mới chỉ giao được 167 chiếc Mustang Mach-E, vốn có giá bán từ 65.990 - 98.490 AUD (1,2 tỷ - 1,8 tỷ đồng) tính đến hết tháng 8. Đáng chú ý, doanh số mẫu xe điện này thậm chí chỉ bằng khoảng một phần tư Porsche 911, mẫu xe thể thao bán được 727 chiếc trong cùng kỳ.

Khi được hỏi liệu Mustang Mach-E có đáng ra phải đạt doanh số tốt hơn hay không, Chủ tịch kiêm CEO Ford úc Fadi Mawal cho rằng vấn đề nằm ở giá bán, chứ không phải bản thân sản phẩm.

“Đó là một sản phẩm rất tốt, một trong những sản phẩm tốt nhất trong phân khúc. Vấn đề nằm ở mức giá. Xe đắt hơn đáng kể so với các đối thủ. Chúng tôi vẫn có một số khách hàng sẵn sàng trả thêm khoản chênh lệch đó, nhưng số lượng chưa đủ lớn. Chúng tôi rất muốn mẫu xe này bán tốt hơn, nhưng cũng hiểu rằng có những giới hạn do giá bán”, ông nói.

Dù những người thích "xe chất chơi" thường ít để tâm đến giá bán, nhưng Mustang Mach-E lại được định hướng kết hợp giữa phong cách thể thao và tính thực dụng của một chiếc SUV gia đình đa dụng. Khi dính đến "xe gia đình", giá bán thường được quan tâm hơn cả. Ảnh: Ford

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe điện có nguồn gốc Trung Quốc cũng khiến chi phí để sở hữu một chiếc ô tô chạy pin tại Úc giảm đáng kể.

Hiện mẫu xe điện rẻ nhất nước Úc là BYD Atto 1 Essential đang có giá khuyến mại 19.990 AUD (365 triệu đồng) lăn bánh.

Ở phân khúc SUV điện cỡ trung, cũng là phân khúc mà Mustang Mach-E tham gia, mẫu xe có giá thấp nhất hiện nay là Forthing Electric, lăn bánh từ 38.990 AUD (711,2 triệu đồng).

Mở rộng xe điện

Mặc dù Mustang Mach-E có kết quả kinh doanh chưa khả quan, Ford đang có ý định mở rộng danh mục xe điện tại Úc, song việc bổ sung sản phẩm sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng phân khúc.

“Chúng tôi đang xem xét mở rộng danh mục xe thuần điện và rất muốn làm nhiều hơn. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không đặt cược hoàn toàn vào BEV. Chúng tôi cần làm nhiều hơn chứ không chỉ riêng xe thuần điện. Chúng tôi đang xem xét thêm xe BEV, thêm xe hybrid, nhưng đồng thời phải tiếp tục cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn về hệ truyền động và mức giá. Điều đó là bắt buộc”, ông cho hay.

Bronco Basecamp là một mẫu xe điện có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Ảnh: Ford

Theo lãnh đạo Ford Úc, thị trường có nhiều nhóm khách hàng, khu vực và nhu cầu sử dụng khác nhau, vì vậy hãng muốn tiếp tục đáp ứng đầy đủ các nhu cầu này.

Ford Úc từng có kế hoạch đưa SUV điện đô thị Puma Electric vào thị trường. Kế hoạch được công bố từ đầu năm 2023 nhưng sau đó bị hủy vào cuối năm 2024 do sản phẩm không đủ sức cạnh tranh về chi phí.

Trong bối cảnh Ford Úc xác nhận sẽ nhập khẩu cả Transit City và Bronco Basecamp từ Trung Quốc, động thái này có thể mở đường cho hãng đưa thêm những mẫu xe điện có giá dễ tiếp cận hơn vào hệ thống đại lý tại Úc trong tương lai.

Ở Việt Nam, Ford Mustang Mach-E đang được phân phối với một phiên bản duy nhất là Premium AWD với giá bán lẻ hiện tại gần 1,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân cũng được cho là giá bán cao và hướng đến tệp khách hàng ngách. Thực chất, mức hiện tại mới được điều chỉnh xuống hồi tháng 4/2026, giảm tới 900 triệu so với niêm yết trước đó là gần 2,6 tỷ đồng. Dù từng ghi nhận mức tăng trưởng đột biến sau khi có sự điều chỉnh giá này, nhưng 3 tháng gần đây (tháng 6 - 8) xe lại nằm trong nhóm bán ít nhất thị trường, doanh số mỗi tháng chưa đến 10 chiếc.