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Công an thông báo: 412 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hân Ly
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Danh sách các phương tiện vi phạm được cơ quan Công an phát hiện trong tháng 9 tại các địa phương.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đề nghị chủ phương tiện chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Tại Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông công bố 306 lượt vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 9/8/2026. Danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/9.

Các vi phạm được ghi nhận tại nhiều tuyến đường, nút giao trên địa bàn. Trong đó, nhiều trường hợp liên quan đến việc không thắt dây đai an toàn khi điều khiển ô tô, chở người trên ô tô không thắt dây an toàn và người điều khiển, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách của Thanh Hóa cũng ghi nhận một số trường hợp sử dụng thiết bị điện tử khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chi tiết danh sách vi phạm bao gồm:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

1

01-08-2026 08:38

Ô tô con

36C-174.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

2

01-08-2026 13:07

Xe tải

88C-108.52

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

3

01-08-2026 14:54

Ô tô con

30H-585.75

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

4

01-08-2026 14:54

Ô tô con

36A-201.64

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

5

01-08-2026 15:11

Ô tô con

36A-502.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

6

01-08-2026 15:40

Ô tô con

30G-372.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

7

02-08-2026 08:14

Ô tô con

36D-000.27

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

8

02-08-2026 08:17

Ô tô con

36A-035.84

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

9

02-08-2026 08:37

Ô tô con

36A-203.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

10

02-08-2026 08:39

Ô tô con

35A-580.16

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11

02-08-2026 08:42

Ô tô con

36A-446.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

12

02-08-2026 09:17

Xe khách

36H-129.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13

02-08-2026 09:42

Ô tô con

61K-221.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14

02-08-2026 09:43

Ô tô con

36A-616.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15

02-08-2026 11:09

Xe tải

36C-002.29

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16

02-08-2026 11:36

Ô tô con

36A-599.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

17

02-08-2026 13:03

Xe khách

36D-029.17

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18

02-08-2026 14:00

Ô tô con

36A-489.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19

02-08-2026 14:23

Ô tô con

51B-919.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20

02-08-2026 14:45

Xe khách

36F-003.63

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21

02-08-2026 15:09

Ô tô con

29H-467.07

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

22

02-08-2026 15:16

Ô tô con

36A-388.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23

02-08-2026 15:20

Ô tô con

36A-717.04

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24

02-08-2026 15:29

Ô tô con

30H-923.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

25

02-08-2026 15:29

Ô tô con

36K-194.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

26

02-08-2026 15:35

Ô tô con

36N-1270

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

27

02-08-2026 15:37

Ô tô con

36A-636.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28

02-08-2026 16:02

Ô tô con

36D-014.20

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

29

02-08-2026 16:46

Ô tô con

36A-151.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

30

02-08-2026 17:16

Ô tô con

36K-190.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

31

02-08-2026 17:34

Xe khách

36A-042.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

32

03-08-2026 07:46

Ô tô con

36K-543.41

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

33

03-08-2026 08:15

Ô tô con

50H-405.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

34

03-08-2026 08:52

Ô tô con

36E-010.30

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

35

03-08-2026 09:14

Ô tô con

52S-4676

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

36

03-08-2026 10:53

Xe tải

36C-412.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

37

03-08-2026 11:40

Ô tô con

36K-501.51

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

38

03-08-2026 12:05

Ô tô con

36K-329.76

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

39

03-08-2026 14:32

Ô tô con

36A-282.88

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

40

03-08-2026 14:55

Ô tô con

88A-238.83

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

41

03-08-2026 14:58

Ô tô con

36A-000.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

42

03-08-2026 15:01

Ô tô con

36H-183.20

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

43

03-08-2026 15:39

Ô tô con

30G-882.71

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

44

03-08-2026 15:48

Ô tô con

18C-168.48

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

45

03-08-2026 16:04

Ô tô con

36A-960.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

46

03-08-2026 16:28

Xe tải

36B-339.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

47

03-08-2026 16:42

Xe khách

63D-001.82

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

48

03-08-2026 16:54

Ô tô con

36A-416.20

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

49

03-08-2026 16:55

Xe khách

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

50

03-08-2026 16:55

Xe khách

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

51

03-08-2026 17:25

Ô tô con

36A-244.06

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

52

03-08-2026 17:51

Ô tô con

36B-458.25

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

53

03-08-2026 17:59

Ô tô con

36A-837.79

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

54

03-08-2026 19:32

Ô tô con

36A-353.70

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

55

03-08-2026 21:38

Ô tô con

30E-377.44

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

56

04-08-2026 06:45

Ô tô con

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

57

04-08-2026 07:22

Ô tô con

36A-382.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

58

04-08-2026 08:11

Ô tô con

36N-3534

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

59

04-08-2026 08:32

Xe tải

36C-476.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

60

04-08-2026 09:59

Ô tô con

30L-429.99

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

61

04-08-2026 10:28

Ô tô con

36A-053.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

62

04-08-2026 10:41

Ô tô con

36K-695.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

63

04-08-2026 10:43

Xe tải

36C-083.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

64

04-08-2026 10:49

Ô tô con

36N-1802

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

65

04-08-2026 11:54

Xe tải

38C-085.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

66

04-08-2026 12:09

Xe tải

98C-262.15

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

67

04-08-2026 12:09

Xe tải

98C-262.15

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

68

04-08-2026 12:13

Ô tô con

30F-207.08

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

69

04-08-2026 12:13

Ô tô con

36A-029.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

70

04-08-2026 12:56

Ô tô con

36K-520.65

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

71

04-08-2026 13:12

Ô tô con

35A-014.04

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

72

04-08-2026 14:32

Ô tô con

30E-971.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

73

04-08-2026 15:38

Xe khách

36H-140.13

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

74

04-08-2026 15:45

Ô tô con

89A-836.89

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

75

04-08-2026 15:49

Ô tô con

36C-199.12

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

76

04-08-2026 15:51

Ô tô con

36A-257.77

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

77

04-08-2026 15:54

Ô tô con

36K-299.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

78

04-08-2026 16:03

Ô tô con

36A-507.69

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

79

04-08-2026 16:06

Ô tô con

36A-725.81

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

80

04-08-2026 17:04

Ô tô con

36A-107.29

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

81

04-08-2026 17:16

Ô tô con

36A-253.06

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82

05-08-2026 05:07

Xe tải

35C-125.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

83

05-08-2026 07:02

Ô tô con

36A-074.00

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

84

05-08-2026 07:42

Ô tô con

36A-642.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

85

05-08-2026 07:45

Ô tô con

36A-047.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

86

05-08-2026 07:57

Ô tô con

36A-572.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

87

05-08-2026 08:20

Ô tô con

36D-012.02

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

88

05-08-2026 08:22

Ô tô con

99C-065.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

89

05-08-2026 08:57

Ô tô con

86A-174.50

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

90

05-08-2026 09:48

Ô tô con

36A-601.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

91

05-08-2026 10:17

Ô tô con

36A-472.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

92

05-08-2026 10:17

Ô tô con

36A-472.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

93

05-08-2026 10:30

Ô tô con

36A-053.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

94

05-08-2026 10:51

Ô tô con

36C-101.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

95

05-08-2026 11:28

Ô tô con

36A-120.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

96

05-08-2026 11:38

Ô tô con

20A-334.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

97

05-08-2026 12:22

Ô tô con

36K-870.42

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

98

05-08-2026 12:29

Xe khách

36B-002.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

99

05-08-2026 13:37

Ô tô con

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

100

05-08-2026 13:37

Ô tô con

36K-189.76

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

101

05-08-2026 13:41

Ô tô con

36A-382.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

102

05-08-2026 13:52

Ô tô con

36C-221.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

103

05-08-2026 14:27

Ô tô con

36C-291.24

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

104

05-08-2026 14:30

Ô tô con

36A-387.63

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

105

05-08-2026 14:41

Ô tô con

36A-371.52

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

106

05-08-2026 14:46

Xe khách

36H-097.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

107

05-08-2026 14:48

Ô tô con

29H-411.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

108

05-08-2026 14:48

Ô tô con

29H-411.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

109

05-08-2026 14:59

Ô tô con

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

110

05-08-2026 14:59

Ô tô con

16M-6843

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

111

05-08-2026 15:03

Ô tô con

36A-028.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

112

05-08-2026 15:29

Ô tô con

36K-124.18

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

113

05-08-2026 15:37

Ô tô con

36A-162.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

114

05-08-2026 16:04

Ô tô con

29H-467.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

115

05-08-2026 16:04

Ô tô con

36A-610.03

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116

05-08-2026 16:08

Ô tô con

36B-382.84

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

117

05-08-2026 16:11

Ô tô con

36A-246.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

118

05-08-2026 16:19

Ô tô con

36K-270.91

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

119

05-08-2026 16:19

Ô tô con

36K-289.29

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

120

05-08-2026 16:30

Ô tô con

30A-924.09

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121

05-08-2026 16:48

Ô tô con

36C-391.54

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

122

05-08-2026 16:59

Ô tô con

36A-421.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

123

05-08-2026 17:10

Ô tô con

36A-690.66

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

124

05-08-2026 17:24

Ô tô con

36A-284.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

125

05-08-2026 21:40

Ô tô con

36A-664.42

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

126

06-08-2026 06:54

Ô tô con

36K-852.80

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

127

06-08-2026 07:01

Ô tô con

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

128

06-08-2026 07:03

Ô tô con

36A-204.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

129

06-08-2026 07:07

Ô tô con

36B-554.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

130

06-08-2026 07:15

Ô tô con

30U-6782

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

131

06-08-2026 08:01

Ô tô con

36A-888.95

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

132

06-08-2026 08:09

Xe tải

36C-382.22

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

133

06-08-2026 08:17

Ô tô con

50LD-160.23

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

134

06-08-2026 08:52

Ô tô con

30A-836.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

135

06-08-2026 09:05

Ô tô con

36A-008.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

136

06-08-2026 09:09

Ô tô con

36A-416.09

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

137

06-08-2026 09:23

Ô tô con

36A-562.26

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

138

06-08-2026 09:24

Ô tô con

36A-533.92

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

139

06-08-2026 10:05

Ô tô con

36A-568.87

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

140

06-08-2026 10:14

Ô tô con

36A-813.22

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

141

06-08-2026 13:15

Ô tô con

36C-472.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

142

06-08-2026 14:31

Ô tô con

36M-5456

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

143

06-08-2026 15:59

Ô tô con

36K-109.24

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

144

06-08-2026 16:02

Ô tô con

36A-179.83

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

145

06-08-2026 16:10

Ô tô con

30B-055.69

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

146

06-08-2026 16:22

Ô tô con

36D-012.92

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

147

06-08-2026 17:01

Xe tải

36C-506.61

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

148

07-08-2026 07:16

Ô tô con

36A-597.77

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

149

07-08-2026 07:21

Xe khách

36D-013.40

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

150

07-08-2026 07:24

Ô tô con

36A-125.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

151

07-08-2026 07:47

Ô tô con

36A-647.68

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

152

07-08-2026 08:00

Ô tô con

36H-157.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

153

07-08-2026 08:11

Ô tô con

36A-893.65

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

154

07-08-2026 08:29

Ô tô con

36H-192.82

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155

07-08-2026 08:47

Xe tải

29H-307.46

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

156

07-08-2026 10:05

Ô tô con

36B-432.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

157

07-08-2026 11:10

Ô tô con

36A-282.91

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

158

07-08-2026 11:36

Ô tô con

51A-725.77

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

159

07-08-2026 13:32

Ô tô con

36A-440.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

160

07-08-2026 13:58

Ô tô con

36N-2667

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

161

07-08-2026 14:38

Ô tô con

36K-081.47

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

162

07-08-2026 14:59

Ô tô con

36A-646.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

163

07-08-2026 15:03

Ô tô con

30L-261.56

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

164

07-08-2026 15:05

Ô tô con

36M-2003

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

165

07-08-2026 15:48

Ô tô con

36A-592.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

166

07-08-2026 16:26

Ô tô con

36A-088.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

167

07-08-2026 16:26

Ô tô con

36A-088.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

168

07-08-2026 17:00

Ô tô con

36A-898.28

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

169

07-08-2026 17:03

Ô tô con

36B-374.08

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

170

07-08-2026 17:04

Ô tô con

36A-039.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

171

07-08-2026 17:06

Ô tô con

36K-975.50

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

172

07-08-2026 17:13

Ô tô con

36K-290.10

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

173

07-08-2026 17:43

Ô tô con

36K-001.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

174

07-08-2026 18:27

Xe tải

36B-345.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

175

07-08-2026 18:27

Xe tải

36B-345.21

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

176

08-08-2026 06:34

Ô tô con

36A-806.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

177

08-08-2026 07:06

Ô tô con

88A-547.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

178

08-08-2026 07:13

Ô tô con

36A-120.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

179

08-08-2026 07:56

Xe khách

36H-097.67

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

180

08-08-2026 08:35

Ô tô con

36M-3975

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

181

08-08-2026 09:05

Xe khách

36C-206.81

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

182

08-08-2026 09:05

Xe khách

36C-206.81

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

183

08-08-2026 09:11

Xe khách

36D-000.04

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

184

08-08-2026 09:21

Ô tô con

36A-719.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

185

08-08-2026 09:21

Ô tô con

36A-719.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

186

08-08-2026 09:32

Ô tô con

36A-405.95

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

187

08-08-2026 11:16

Ô tô con

36B-384.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

188

08-08-2026 11:23

Ô tô con

36C-303.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

189

08-08-2026 11:32

Ô tô con

36K-212.75

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

190

08-08-2026 11:34

Xe tải

36C-489.29

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

191

08-08-2026 13:52

Ô tô con

36A-151.91

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

192

08-08-2026 13:57

Xe khách

36B-433.78

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

193

08-08-2026 14:28

Ô tô con

36A-329.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

194

08-08-2026 14:59

Ô tô con

36K-582.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

195

08-08-2026 17:01

Ô tô con

36K-260.21

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

196

08-08-2026 17:05

Ô tô con

36A-795.52

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

197

08-08-2026 17:14

Ô tô con

36A-558.54

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

198

08-08-2026 17:15

Ô tô con

36K-291.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

199

08-08-2026 17:49

Xe tải

36H-025.41

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

200

08-08-2026 17:50

Ô tô con

36A-791.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

201

08-08-2026 17:50

Ô tô con

36A-166.82

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

202

08-08-2026 17:57

Ô tô con

37A-478.49

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

203

09-08-2026 06:02

Ô tô con

36C-450.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

204

09-08-2026 06:16

Xe tải

36C-097.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

205

09-08-2026 06:18

Ô tô con

36A-520.46

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

206

09-08-2026 06:25

Ô tô con

30A-108.90

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

207

09-08-2026 06:53

Ô tô con

30A-836.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

208

09-08-2026 07:04

Ô tô con

56P-1361

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

209

09-08-2026 07:21

Ô tô con

36A-761.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

210

09-08-2026 07:27

Ô tô con

36A-150.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

211

09-08-2026 07:28

Ô tô con

36A-329.81

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

212

09-08-2026 07:51

Ô tô con

36A-196.79

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

213

09-08-2026 07:51

Ô tô con

36A-196.79

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ

214

09-08-2026 07:54

Ô tô con

36A-440.59

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

215

09-08-2026 07:59

Ô tô con

36C-474.85

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

216

09-08-2026 07:59

Ô tô con

36A-291.05

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

217

09-08-2026 08:19

Ô tô con

36A-156.44

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

218

09-08-2026 08:26

Ô tô con

36A-597.29

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

219

09-08-2026 08:36

Ô tô con

36A-162.31

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

220

09-08-2026 09:33

Ô tô con

36A-184.64

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

221

09-08-2026 10:01

Ô tô con

30H-931.56

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

222

09-08-2026 16:44

Ô tô con

36A-895.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

223

09-08-2026 16:48

Ô tô con

36A-468.52

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

224

09-08-2026 16:51

Ô tô con

36K-077.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

225

09-08-2026 17:06

Ô tô con

36A-254.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

226

09-08-2026 17:13

Ô tô con

15A-938.57

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

227

09-08-2026 17:15

Xe khách

36K-397.56

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

228

09-08-2026 17:22

Ô tô con

36A-976.02

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

229

09-08-2026 17:26

Ô tô con

36K-277.97

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

230

09-08-2026 17:55

Ô tô con

36A-370.86

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

231

09-08-2026 17:58

Ô tô con

36K-355.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

232

03-08-2026 08:47

Mô tô

(Xe máy)

36B7-450.00

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

233

03-08-2026 08:49

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-547.05

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

234

03-08-2026 08:50

Mô tô

(Xe máy)

36F2-9475

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

235

03-08-2026 08:50

Mô tô

(Xe máy)

36F2-9475

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

236

03-08-2026 08:51

Mô tô

(Xe máy)

36B7-290.31

Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

237

03-08-2026 08:51

Mô tô

(Xe máy)

36B7-290.31

Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

238

03-08-2026 08:53

Mô tô

(Xe máy)

36B5-255.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

239

03-08-2026 08:53

Mô tô

(Xe máy)

36B5-255.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

240

03-08-2026 08:53

Mô tô

(Xe máy)

36B3-858.02

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

241

03-08-2026 09:00

Mô tô

(Xe máy)

36BF-029.88

Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

242

03-08-2026 09:06

Mô tô

(Xe máy)

36B1-717.03

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

243

03-08-2026 09:06

Mô tô

(Xe máy)

36AK-026.84

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

244

03-08-2026 09:06

Mô tô

(Xe máy)

36AK-026.84

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

245

03-08-2026 09:06

Mô tô

(Xe máy)

36AK-026.84

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở theo 02 người trên xe

246

03-08-2026 09:07

Mô tô

(Xe máy)

36AE-236.24

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

247

03-08-2026 09:07

Mô tô

(Xe máy)

36AE-236.24

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

248

03-08-2026 09:07

Mô tô

(Xe máy)

36AE-236.24

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249

03-08-2026 09:07

Mô tô

(Xe máy)

36B7-360.91

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

250

03-08-2026 09:07

Mô tô

(Xe máy)

36B7-360.91

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

251

03-08-2026 09:26

Mô tô

(Xe máy)

36AE-508.58

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

252

04-08-2026 05:46

Mô tô

(Xe máy)

36B2-361.65

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

253

04-08-2026 06:02

Mô tô

(Xe máy)

36AC-525.07

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

254

04-08-2026 06:02

Mô tô

(Xe máy)

36FB-2624

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

255

04-08-2026 07:57

Mô tô

(Xe máy)

36L6-039.88

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

256

04-08-2026 07:58

Mô tô

(Xe máy)

36F2-9475

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

257

04-08-2026 08:00

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-521.72

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

258

04-08-2026 08:00

Mô tô

(Xe máy)

36B3-595.95

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

259

04-08-2026 08:00

Mô tô

(Xe máy)

36B3-595.95

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

260

04-08-2026 08:01

Mô tô

(Xe máy)

36AB-559.00

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

261

04-08-2026 08:08

Mô tô

(Xe máy)

36B4-982.30

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

262

04-08-2026 08:08

Mô tô

(Xe máy)

36B4-982.30

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

263

04-08-2026 21:39

Mô tô

(Xe máy)

36AE-472.10

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

264

05-08-2026 06:43

Mô tô

(Xe máy)

36B6-471.27

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

265

05-08-2026 07:04

Mô tô

(Xe máy)

36P8-2959

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

266

05-08-2026 10:44

Mô tô

(Xe máy)

36B6-483.88

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

267

05-08-2026 10:45

Mô tô

(Xe máy)

36AB-422.63

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – Đại Lộ Hùng Vương (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

268

05-08-2026 10:48

Mô tô

(Xe máy)

36B1-442.40

Ngã tư Lạc Long Quân - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

269

05-08-2026 10:59

Mô tô

(Xe máy)

36MĐ1-695.71

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

270

05-08-2026 13:50

Mô tô

(Xe máy)

36AE-401.78

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

271

05-08-2026 13:50

Mô tô

(Xe máy)

36AE-401.78

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

272

05-08-2026 14:02

Mô tô

(Xe máy)

36AC-000.56

Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

273

05-08-2026 14:02

Mô tô

(Xe máy)

36B2-649.84

Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

274

05-08-2026 14:02

Mô tô

(Xe máy)

36B2-649.84

Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

275

05-08-2026 14:18

Mô tô

(Xe máy)

36B1-282.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

276

05-08-2026 14:18

Mô tô

(Xe máy)

36B1-282.84

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

277

05-08-2026 14:19

Mô tô

(Xe máy)

36AC-855.71

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

278

05-08-2026 14:19

Mô tô

(Xe máy)

36AC-855.71

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

279

05-08-2026 14:22

Mô tô

(Xe máy)

36AC-038.39

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

280

05-08-2026 14:23

Mô tô

(Xe máy)

36AS-058.36

Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

281

05-08-2026 14:23

Mô tô

(Xe máy)

36AS0-5836

Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

282

06-08-2026 07:07

Mô tô

(Xe máy)

36AC-714.75

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

283

06-08-2026 08:37

Mô tô

(Xe máy)

36B8-870.53

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

284

06-08-2026 08:39

Mô tô

(Xe máy)

36BF-021.17

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

285

06-08-2026 08:39

Mô tô

(Xe máy)

36AB-817.20

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp,), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

286

06-08-2026 08:43

Mô tô

(Xe máy)

36AB-770.18

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

287

06-08-2026 08:43

Mô tô

(Xe máy)

36AB-770.18

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

288

06-08-2026 08:44

Mô tô

(Xe máy)

36AD-499.35

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

289

06-08-2026 08:44

Mô tô

(Xe máy)

36AD-499.35

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

290

06-08-2026 08:46

Mô tô

(Xe máy)

36AB-770.18

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

291

06-08-2026 08:46

Mô tô

(Xe máy)

36AB-770.18

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

292

06-08-2026 08:48

Mô tô

(Xe máy)

36B5-441.52

Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

293

06-08-2026 08:49

Mô tô

(Xe máy)

36AD-924.80

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

294

06-08-2026 08:49

Mô tô

(Xe máy)

36AD-924.80

Ngã tư Võ Nguyên Giáp – ĐL Hùng Vương, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

295

06-08-2026 08:50

Mô tô

(Xe máy)

36C2-373.55

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

296

07-08-2026 07:00

Mô tô

(Xe máy)

36B4-517.27

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

297

07-08-2026 07:07

Mô tô

(Xe máy)

36AD-077.46

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

298

07-08-2026 07:07

Mô tô

(Xe máy)

36AD-077.46

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

299

07-08-2026 07:13

Mô tô

(Xe máy)

36AC-658.02

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

300

07-08-2026 10:42

Mô tô

(Xe máy)

36BF-025.45

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

301

07-08-2026 11:10

Mô tô

(Xe máy)

36F5-8789

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

302

07-08-2026 13:10

Mô tô

(Xe máy)

36B4-535.86

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

303

07-08-2026 14:52

Mô tô

(Xe máy)

36D1-554.27

Hoàng Nghiêu - Đường tránh tay QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

304

08-08-2026 08:35

Mô tô

(Xe máy)

36R4-5588

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

305

08-08-2026 08:35

Mô tô

(Xe máy)

36R4-5588

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

306

08-08-2026 13:46

Mô tô

(Xe máy)

36B5-828.69

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)

Cơ quan chức năng cho biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp giải quyết.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông. Người dân cũng có thể tra cứu phương tiện vi phạm thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Đối với các trường hợp thuộc danh sách của Thanh Hóa, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vi phạm, chủ phương tiện hoặc người có liên quan được yêu cầu đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa tại số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa hoặc trụ sở Công an địa phương nơi cư trú để giải quyết.

Nếu quá thời hạn mà chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan không đến giải quyết, hoặc Phòng Cảnh sát giao thông chưa nhận được thông báo về kết quả xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Bên cạnh đó tại Hưng Yên, 106 lượt phương tiện cũng vừa được công bố là vi phạm giao thông và bị xử lý phạt nguội trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2026.

Trong số này, lực lượng chức năng qua hệ thống camera giám sát phát hiện 9 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hưng Yên cũng ghi nhận 79 lượt phương tiện chạy quá tốc độ, gồm 46 ô tô và 33 mô tô. Ngoài ra, 12 lượt phương tiện bị phát hiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu và 6 lượt phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Và qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 6 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định.

- Ảnh 4.

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.

516 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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phạt nguội

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