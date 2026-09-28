Honda City 2026 ra mắt gần Việt Nam: Ngoại hình mới, thêm loạt công nghệ đáng chú ý

Honda City 2026 facelift ra mắt tại Malaysia với giá từ khoảng 573 triệu đồng, sở hữu diện mạo mới, màn hình 10 inch, camera 360 độ và thêm công nghệ an toàn.

Honda City 2026 ra mắt Malaysia, giá quy đổi 573 triệu đồng.