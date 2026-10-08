Ford Everest thêm phiên bản mới

Ford tiếp tục mở rộng danh mục Everest với phiên bản Wolftrak, bổ sung thêm màu sắc cho thiết kế ngoại thất và nội thất cùng với trang bị kéo rơ moóc tiêu chuẩn.

Trước đây chỉ xuất hiện trên Ranger, bản Everest Wolftrak sẽ thay thế phiên bản Wildtrak sản xuất giới hạn từ đời 2026, với một số thay đổi về thiết kế và trang bị.

Trong danh mục Everest đời 2027 tại Australia, Wolftrak nằm trên Active và Sport, nhưng dưới Tremor và Platinum cao cấp.

Về ngoại hình, Everest Wolftrak không được trang bị đèn pha LED Matrix như Wildtrak, nhưng tạo khác biệt với các chi tiết màu xanh Zest Green trên lưới tản nhiệt cùng logo Wolftrak trên cửa và cửa hậu.

Xe sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong và màu sơn xanh Traction Green lấy từ Ranger Super Duty. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hai màu trung tính hơn như đen Shadow Black và xám Command Grey.

Everest Wolftrak sử dụng mâm hợp kim 20 inch sơn đen mờ, đi cùng lốp đa địa hình. Ford cũng cung cấp tùy chọn mâm 17 inch với các chi tiết màu xanh Zest Green, kết hợp lốp địa hình. Đây là trang bị tùy chọn không tính thêm chi phí, hướng tới những khách hàng thường xuyên đi đường gồ ghề.

Khoang cabin 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi được bổ sung các điểm nhấn màu lá trên táp-lô, ốp cửa và ghế da, cùng logo Wolftrak trên lưng ghế. Trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 12 inch, bộ biến tần Pro Power Onboard. Ghế trước có sưởi, thông gió, chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái.

Đáng chú ý, Wolftrak được trang bị sẵn nhiều tính năng để khai thác tối đa khả năng kéo 3.500 kg. Xe có thanh kéo lắp sẵn tại nhà máy, bộ điều khiển phanh rơ moóc tích hợp, hệ thống báo động kết nối rơ moóc, cũng như hệ thống hỗ trợ lùi xe rơ moóc và giám sát điểm mù với phạm vi bao phủ chiều dài rơ moóc.

Ford Everest Wolftrak có hai lựa chọn động cơ diesel. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp kép, công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Phiên bản cao cấp dùng động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, cho công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Cả hai đều truyền sức mạnh tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD.

Ford Everest Wolftrak đời 2027 hiện đã nhận đơn đặt hàng tại Australia, với giá từ 73.000 AUD, tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng, cho phiên bản 2.0L 4 xi-lanh. Bản V6 3.0L có giá từ 79.990 AUD, tương đương khoảng 1,45 tỷ đồng.

Đối thủ chính của Ford Everest tại Australia là Toyota Land Cruiser Prado. Mẫu SUV này đồng thời cạnh tranh với Isuzu MU-X, GWM Tank 500 và Mitsubishi Pajero thế hệ mới sắp mở bán.

Tại Việt Nam, mẫu Ford Everest được cập nhật lên bản mới từ tháng 5/2026. Xe có giá từ 1,129-1,629 tỷ đồng. Mức giá cao nhất áp dụng cho phiên bản Platinum+ dùng động cơ xăng 2.3 EcoBoost.

Everest cũng chính là mẫu xe SUV cỡ D bán chạy nhất thị trường. Tính hết 8 tháng đầu năm, dòng xe Mỹ này đã bàn giao 7.640 chiếc tới tay khách hàng trong nước, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc.