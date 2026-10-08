HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ford Everest thêm phiên bản mới

Lê Tuấn
|

Ford tiếp tục mở rộng danh mục Everest với phiên bản Wolftrak, bổ sung thêm màu sắc cho thiết kế ngoại thất và nội thất cùng với trang bị kéo rơ moóc tiêu chuẩn.

Trước đây chỉ xuất hiện trên Ranger, bản Everest Wolftrak sẽ thay thế phiên bản Wildtrak sản xuất giới hạn từ đời 2026, với một số thay đổi về thiết kế và trang bị.

Trong danh mục Everest đời 2027 tại Australia, Wolftrak nằm trên Active và Sport, nhưng dưới Tremor và Platinum cao cấp.

- Ảnh 1.

Về ngoại hình, Everest Wolftrak không được trang bị đèn pha LED Matrix như Wildtrak, nhưng tạo khác biệt với các chi tiết màu xanh Zest Green trên lưới tản nhiệt cùng logo Wolftrak trên cửa và cửa hậu.

Xe sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong và màu sơn xanh Traction Green lấy từ Ranger Super Duty. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn hai màu trung tính hơn như đen Shadow Black và xám Command Grey.

- Ảnh 2.

Everest Wolftrak sử dụng mâm hợp kim 20 inch sơn đen mờ, đi cùng lốp đa địa hình. Ford cũng cung cấp tùy chọn mâm 17 inch với các chi tiết màu xanh Zest Green, kết hợp lốp địa hình. Đây là trang bị tùy chọn không tính thêm chi phí, hướng tới những khách hàng thường xuyên đi đường gồ ghề.

- Ảnh 3.

Khoang cabin 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi được bổ sung các điểm nhấn màu lá trên táp-lô, ốp cửa và ghế da, cùng logo Wolftrak trên lưng ghế. Trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 12 inch, bộ biến tần Pro Power Onboard. Ghế trước có sưởi, thông gió, chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Đáng chú ý, Wolftrak được trang bị sẵn nhiều tính năng để khai thác tối đa khả năng kéo 3.500 kg. Xe có thanh kéo lắp sẵn tại nhà máy, bộ điều khiển phanh rơ moóc tích hợp, hệ thống báo động kết nối rơ moóc, cũng như hệ thống hỗ trợ lùi xe rơ moóc và giám sát điểm mù với phạm vi bao phủ chiều dài rơ moóc.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Ford Everest Wolftrak có hai lựa chọn động cơ diesel. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp kép, công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Phiên bản cao cấp dùng động cơ diesel V6 3.0L tăng áp, cho công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Cả hai đều truyền sức mạnh tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD.

- Ảnh 8.

Ford Everest Wolftrak đời 2027 hiện đã nhận đơn đặt hàng tại Australia, với giá từ 73.000 AUD, tương đương khoảng 1,32 tỷ đồng, cho phiên bản 2.0L 4 xi-lanh. Bản V6 3.0L có giá từ 79.990 AUD, tương đương khoảng 1,45 tỷ đồng.

Đối thủ chính của Ford Everest tại Australia là Toyota Land Cruiser Prado. Mẫu SUV này đồng thời cạnh tranh với Isuzu MU-X, GWM Tank 500 và Mitsubishi Pajero thế hệ mới sắp mở bán.

- Ảnh 9.

Tại Việt Nam, mẫu Ford Everest được cập nhật lên bản mới từ tháng 5/2026. Xe có giá từ 1,129-1,629 tỷ đồng. Mức giá cao nhất áp dụng cho phiên bản Platinum+ dùng động cơ xăng 2.3 EcoBoost.

Everest cũng chính là mẫu xe SUV cỡ D bán chạy nhất thị trường. Tính hết 8 tháng đầu năm, dòng xe Mỹ này đã bàn giao 7.640 chiếc tới tay khách hàng trong nước, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc.

680 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Ford Everest

SUV

Australia

Toyota Land Cruiser Prado

Isuzu mu-X

báo Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại