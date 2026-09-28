Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 “phá đảo” thành phố biển Đà Nẵng

Cuối tuần vừa qua, Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 tại AEON Mall Đà Nẵng đã mang đến chuỗi hoạt động vui chơi đáng nhớ cho các bé và gia đình.

Sàn đấu "Em Bé Cử Tạ" và Pickleball nóng hơn bao giờ hết tại AEON Mall Thanh Khê Đà Nẵng

Ngay từ những giờ đầu tiên, Festival BioAmicus DHA Không Tanh đã nhanh chóng thu hút đông đảo gia đình với không khí náo nhiệt tại khu vực sự kiện. Tiếng cười của các em nhỏ, tiếng reo hò cổ vũ của ba mẹ cùng dòng người liên tục tham gia các hoạt động đã tạo nên một ngày hội sôi động tại AEON Mall Thanh Khê.

Các "lực sĩ nhí" cùng sự đồng hành của ba mẹ tham gia tranh tài Giải đấu Em bé cử tạ

Một trong những hoạt động "hot" nhất tại sự kiện là cuộc thi "Em Bé Cử Tạ", sân chơi cho các bé từ 7–24 tháng tuổi. Từ những phút đầu còn rụt rè, bỡ ngỡ, có những bé nhanh chóng nhập cuộc, có bé cần ba mẹ động viên, khích lệ. Những chiếc tạ nhỏ xinh trở thành đạo cụ đặc biệt mang đến loạt khoảnh khắc đáng yêu khi các "vận động viên nhí" tự tin thể hiện sức mạnh theo cách riêng của mình.

Sức nóng tại khu vực Giải đấu Pickleball nhí tại Aeon Mall Thanh Khê

Sức nóng của Festival tiếp tục bùng nổ với giải đấu Pickleball nhí tại AEON Mall Thanh Khê dành cho các bé từ 25–30 tháng tuổi. Mỗi khoảnh khắc trái bóng tung qua lưới, nụ cười rạng rỡ của con và tiếng reo hò cổ vũ từ ba mẹ, tất cả hòa quyện, tạo nên những phút giây vui chơi tràn ngập tiếng cười và sự gắn kết đáng yêu của cả gia đình.

Không khí sôi động tại các booth trò chơi thông minh

Bên cạnh các giải đấu thể thao náo nhiệt, khu vực các booth tương tác trải nghiệm cũng thu hút đông đảo các gia đình tham gia hành trình thu thập đủ 3 mảnh ghép để đổi phần quà hấp dẫn.

Các bé đã vô cùng thích thú khi cùng ba mẹ check-in bên mô hình cử tạ DHA khổng lồ để lưu giữ những bức hình kỷ niệm. Tại booth trải nghiệm sản phẩm, các bé rất hào hứng thử TPBVSK BioAmicus Omega-3 không tanh, thơm ngon dễ uống , hỗ trợ tốt cho mắt và não.

Các bé cùng ba mẹ khám phá mê cung não bộ với thử thách "giọt DHA"

Sự phấn khích thể hiện rõ ở thử thách điều khiển "giọt DHA" vượt chướng ngại vật, đi qua mê cung não bộ. Các bé tập trung cao độ, đôi mắt xoe tròn chăm chú theo dõi từng chuyển động, để rồi vỡ òa sung sướng, nhảy lên reo ăn mừng khi đưa giọt DHA về đích thành công.

Khép lại hành trình với đủ 3 mảnh ghép trên tay, ba mẹ được quay thưởng và nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Nụ cười tươi tắn của các bé và ba mẹ khi nhận những phần quà giá trị đã tạo nên một bức tranh trải nghiệm trọn vẹn niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình.

Thông điệp BioAmicus muốn truyền tải thông qua Festival DHA Không Tanh Đà Nẵng

Khép lại hai ngày sự kiện đầy ấn tượng tại Đà Nẵng, Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 đã mang đến ngày hội trải nghiệm bổ ích — nơi các bé thỏa sức vận động, khám phá và gắn kết trọn vẹn bên gia đình.

Các gia đình hào hứng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm

Nối tiếp thành công vang dội từ TP. Hồ Chí Minh, Festival BioAmicus DHA Không Tanh 2026 tại Đà Nẵng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Bổ sung dưỡng chất kết hợp vận động phù hợp chính là "chìa khóa vàng" giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ ngay từ những năm tháng đầu đời. .

Thông điệp "DHA Không Tanh" xuyên suốt chương trình, BioAmicus mong muốn mang đến cho ba mẹ cái nhìn chuyên sâu và đúng đắn hơn về DHA, từ đó dễ dàng chọn lựa những sản phẩm chất lượng cho hành trình khôn lớn của con yêu.

*Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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