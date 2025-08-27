Ferrolip Việt Nam ra mắt game "Ferrolip Hunter" - Dự phòng đủ sắt cho bé

Thiếu sắt – vấn đề sức khỏe toàn cầu

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 300 triệu trẻ em trên thế giới bị thiếu máu, trong đó nguyên nhân chính là do hậu quả của tình trạng thiếu sắt. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Đứng trước thực trạng đó, Ferrolip Việt Nam mong muốn mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dễ tiếp cận để giúp các bậc phụ huynh nâng cao hiểu biết về bổ sung sắt dự phòng cho trẻ – thông qua hình thức game hóa.

"Ferrolip Hunter" – vừa chơi vừa học, vừa nhận quà

Ra mắt lần đầu tại Việt Nam, "Ferrolip Hunter" được thiết kế với giao diện sinh động, cách chơi đơn giản, phù hợp cho cả ba mẹ và con cùng nhau chơi mỗi ngày. Người tham gia sẽ nhập vai "Chuyên gia Sắt dự phòng" cùng bé thu thập "sắt dự trữ" để bảo vệ sức khỏe.

Điểm đặc biệt của trò chơi không chỉ nằm ở tính giải trí, mà còn ở việc truyền tải thông tin hữu ích về vai trò của sắt trong chế độ dinh dưỡng của trẻ.

Thể lệ đơn giản – bất kỳ ai cũng có thể tham gia

Để tham gia, người chơi chỉ cần:

1. Truy cập website: https://ferrolip.vn/ferroliphunter/ và đạt tối thiểu 300 điểm trong game.

2. Tạo thẻ chứng nhận "Chuyên gia Sắt dự phòng", đăng tải công khai lên trang Facebook cá nhân kèm 3 hashtag: #FerrolipBaby #FerrolipKids #Chuyengiasatduphong

3. Điền thông tin nhận quà theo hướng dẫn.

Mỗi ngày, người chơi có thể tham gia tối đa 05 lượt để tăng cơ hội đạt điểm cao và lọt vào bảng xếp hạng.

Lan tỏa thông điệp "dự phòng thiếu sắt"

Thông qua trò chơi, nhãn hàng Ferrolip Việt Nam, với 2 sản phẩm TPBVSK Ferrolip Baby & TPBVSK Ferrolip Kids kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: dự phòng thiếu sắt từ sớm chính là nền tảng để trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện. Mỗi chia sẻ từ phụ huynh với thẻ chứng nhận "Chuyên gia Sắt dự phòng" chính là một bước nhỏ nhưng ý nghĩa trong hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 22/09/2025. Với hình thức tham gia đơn giản, quà tặng phong phú và ý nghĩa, "Ferrolip Hunter" hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hoạt động trực tuyến được đông đảo phụ huynh quan tâm trong mùa tựu trường năm nay.

