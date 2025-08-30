Fashionista Quỳnh Anh Shyn ngồi "ghế nóng"

Show thực tế Fashion Runway – một sân chơi sáng tạo độc đáo kết hợp giữa thời trang, công nghệ và nghệ thuật làm nội dung số – vừa chính thức khởi động.

Chương trình hướng tới việc tìm kiếm, bồi dưỡng thế hệ nhà sáng tạo nội dung trẻ tài năng trong lĩnh vực thời trang – những gương mặt không chỉ có gu thẩm mỹ mà còn sở hữu tư duy hình ảnh và kỹ năng sản xuất video chuyên nghiệp.

Tại đây, các thí sinh sẽ được hóa thân vào nhiều vai trò khác nhau trong ngành công nghiệp sáng tạo như stylist, fashion videographer hay creative director. Trong suốt cuộc thi, họ sẽ sử dụng hệ sinh thái thiết bị đa dạng để hoàn thành thử thách và kể nên những câu chuyện thị giác độc đáo.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn đảm nhận vai trò giám khảo.

Fashion Runway quy tụ nhiều gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực thời trang và sáng tạo nội dung giữ vai trò giám khảo, mentor như: Fashionista Quỳnh Anh Shyn, fashion videographer Rain Dinh, nhiếp ảnh gia Ngô Anh…

Chương trình gồm 5 tập với 5 thử thách độc lập, xoay quanh các chủ đề: Tradition Stylewalk, Cinematic Portrait, Concept to Closet, Runway in Motion và Atelier Shooting BTS . Mỗi thử thách đòi hỏi sự sáng tạo, nhạy bén và nỗ lực tối đa của thí sinh.

Song song với cuộc thi offline, chương trình còn tổ chức một sân chơi online dành cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh và thời trang. Người chơi sẽ thực hiện video theo các chủ đề tương tự và gửi về ban tổ chức. Kết quả được đánh giá dựa trên số lượt bình chọn và công bố trên các kênh chính thức của chương trình.

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia cuộc thi cùng ekip, giám khảo chụp ảnh lưu niệm tại buổi khởi động chương trình.

Nhà sáng tạo nội dung Hoàng Thanh.

Thông qua cuộc thi, Fashion Runway mong muốn khám phá, đồng hành cùng thế hệ trẻ đam mê thời trang và sáng tạo nội dung số, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo, truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

Quán quân sẽ nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng cùng cơ hội xuất hiện trong các dự án thời trang của một thương hiệu lớn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cho từng vòng thi và giải online trị giá lên tới 10 triệu đồng.