EVN thông báo quan trọng về lịch cắt điện ngày mai - 25/6

Cụ thể thông tin lịch cắt điện mới nhất thế nào?

Theo EVNHANOI, trước đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C, đơn vị này quyết định tạm dừng cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến 25/6 để bảo đảm cung ứng điện. Như vậy, ngày mai 25/6 là ngày cuối cùng trong đợt tạm dừng lịch cắt điện theo kế hoạch nói trên.

Việc hoãn lịch cắt điện được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào các khung giờ trưa và tối, khi điều hòa, quạt, tủ lạnh và nhiều thiết bị làm mát cùng hoạt động với tần suất lớn. Thông tin này có ý nghĩa đáng chú ý với các hộ dân Thủ đô, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi, người làm việc tại nhà hoặc các cơ sở kinh doanh phụ thuộc nhiều vào thiết bị điện, điều hòa, tủ lạnh trong cao điểm nắng nóng.

Ảnh Báo Chính Phủ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 24/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đây là mức nhiệt khiến nhu cầu dùng điện sinh hoạt tăng mạnh, đồng thời tạo áp lực lớn lên hệ thống điện.

Nắng nóng cao điểm, cần dùng điện an toàn

Trước diễn biến mùa nắng nóng năm 2026, EVN cho biết đã yêu cầu các tổng công ty điện lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định; đồng thời tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Đáng chú ý, EVN yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện nhằm giảm thiểu quá tải cục bộ và sự cố dẫn đến ngừng cung cấp điện. Tập đoàn cũng yêu cầu hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thay thế công tơ định kỳ trong mùa khô và nắng nóng.

Đặc biệt, EVN nêu rõ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để phục vụ sửa chữa, cải tạo đối với những ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

Ảnh Thời báo Tài chính Việt Nam

Trong những ngày oi nóng, chỉ cần nhiều hộ gia đình cùng lúc hạ điều hòa xuống mức quá thấp hoặc sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn, phụ tải điện có thể tăng nhanh. Điều này làm gia tăng nguy cơ quá tải cục bộ, nhất là ở các khu dân cư đông đúc.

Người dân cần làm gì để tránh hóa đơn điện tăng vọt?

Dù lịch cắt điện theo kế hoạch tại Hà Nội được tạm dừng đến hết ngày 25/6, EVN và EVNHANOI vẫn khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý.

Theo EVN, các thiết bị làm mát, đặc biệt là điều hòa nhiệt độ, có thể chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình vào mùa nắng nóng. Chuyên gia được EVN dẫn lời khuyến cáo người dân nên cài đặt điều hòa ở mức 26-28 độ C, kết hợp sử dụng quạt để tăng lưu thông không khí lạnh thay vì hạ nhiệt độ quá sâu.

Bên cạnh đó, người dân nên đóng kín cửa phòng khi bật điều hòa, dùng rèm che nắng để hạn chế hấp thụ nhiệt, vệ sinh điều hòa định kỳ để thiết bị hoạt động ổn định và làm mát hiệu quả hơn.

Ảnh minh hoạ

EVNHANOI cũng triển khai chiến dịch “Hà Nội 26+”, khuyến khích người dân cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên. Theo Tạp chí Công Thương, chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 3-5%.

Ngoài điều hòa, người dân nên hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm như bếp điện, bình nóng lạnh, máy giặt, máy sấy. Các thiết bị không cần thiết cũng nên được tắt hoàn toàn thay vì để ở chế độ chờ.

Với tủ lạnh, EVN khuyến cáo hạn chế mở tủ nhiều lần, không cho thực phẩm còn nóng vào tủ, cài đặt nhiệt độ phù hợp và đặt tủ cách tường tối thiểu 10cm để bảo đảm khả năng tản nhiệt.

Một lưu ý quan trọng khác là người dân nên theo dõi mức tiêu thụ điện hằng ngày qua ứng dụng hoặc website chăm sóc khách hàng của ngành điện. Nếu phát hiện sản lượng điện tăng bất thường, cần chủ động kiểm tra thiết bị trong gia đình hoặc thông báo cho đơn vị điện lực.