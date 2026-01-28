Ép tim gần 50 phút cứu sống nam sinh ngừng tim giữa giờ học

Nam sinh viên 22 tuổi của Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa được cứu sống sau khi ngừng tuần hoàn đột ngột ngay trong giờ học, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa nhà trường và ê-kíp cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Theo thông tin từ Phòng Y tế nhà trường, sự việc xảy ra khi nam sinh N.Q.T. đang học trên lớp thì bất ngờ gục xuống, mất ý thức, không còn phản ứng. Nhận thấy dấu hiệu nguy kịch, giảng viên và sinh viên nhanh chóng báo cho Phòng Y tế, đồng thời liên hệ Bệnh viện Giao thông Vận tải đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện điều động ê-kíp cấp cứu cùng xe cứu thương tiếp cận hiện trường. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim , ngưng thở – tình huống đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí trong “thời gian vàng”.

Ê kíp bác sĩ ép tim cho nam sinh viên.

Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sinh tim phổi (CPR) theo đúng phác đồ. Việc ép tim được duy trì liên tục khoảng 10 phút tại hiện trường, thêm 5 phút trên xe cứu thương và kéo dài gần 30 phút khi bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu. Tổng thời gian ép tim không gián đoạn lên tới gần 50 phút, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ và tập trung cao độ của toàn bộ ê-kíp.

Sau quá trình hồi sức tích cực, bệnh nhân dần xuất hiện mạch trở lại và có dấu hiệu sinh tồn. Nam sinh được cứu sống trong sự xúc động của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, ngừng tim ngoài cộng đồng ở người trẻ thường có tiên lượng rất nặng, tỷ lệ cứu sống thấp nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách. Đây là một trong số ít ca ngừng tim ngoài bệnh viện ở người trẻ được hồi sinh thành công, cho thấy vai trò quyết định của việc phát hiện sớm, gọi cấp cứu kịp thời và thực hiện CPR ngay tại chỗ.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Hoàng Linh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải, người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở, việc đầu tiên là nhanh chóng gọi cấp cứu 115, đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

“ Ép tim cần đúng vị trí ở nửa dưới xương ức, với tần suất 100–120 lần mỗi phút, lực đủ mạnh để lồng ngực lún khoảng 5–6 cm. Người cấp cứu quỳ cạnh nạn nhân, giữ hai tay thẳng, vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, có thể thổi ngạt 2 lần nếu đủ điều kiện hỗ trợ” , bác sĩ Linh nói.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CPR sớm có thể giúp tăng gấp 2–3 lần khả năng sống sót cho người bị ngừng tim đột ngột. Mỗi phút chậm trễ không ép tim, cơ hội sống của nạn nhân có thể giảm từ 7 đến 10%.

Sau khi hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân được Bệnh viện Giao thông Vận tải phối hợp chuyển tuyến, tiếp tục theo dõi và điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe nam sinh đã ổn định, có thể trở lại sinh hoạt và học tập bình thường.

Trường hợp cấp cứu này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, mà còn là lời nhắc về tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu trong cộng đồng. Theo các chuyên gia, việc trang bị kiến thức CPR cho giáo viên, sinh viên và người dân có thể tạo ra “chuỗi sống còn”, giúp giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân trong những tình huống nguy kịch.