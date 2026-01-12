Em trai NSƯT Vũ Linh rất yếu, ngồi xe lăn ra sân khấu: Khán giả đưa nhiều tiền mặt

Mới đây, hai em ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh cùng cháu ruột là nghệ sĩ Hồng Phượng đã tổ chức một đêm nhạc.



Hồng Nhung và Tiểu Linh

Đông đảo khán giả đã mua vé tới tham dự đêm nhạc, cho thấy hai nghệ sĩ vẫn được lòng công chúng.

Nghệ sĩ Tiểu Linh dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn ra sân khấu hát và cất giọng khỏe khoắn, ngọt ngào khiến ai cũng phải vỗ tay. Nhiều khán giả đã chạy lên sân khấu để tặng hoa, quà và tiền mặt cho nghệ sĩ Tiểu Linh vì biết được hoàn cảnh khó khăn của anh.

Nghệ sĩ Hồng Nhung xúc động chia sẻ: "Trước khi đêm nhạc này diễn ra, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Trải qua bao năm, gia đình tôi phải chịu đựng nhiều biến cố, khó khăn mà không nói ra chắc ai cũng hiểu.

Để đến liveshow này, tôi vô cùng ấm lòng và thật sực rất mãn nguyện khi thấy con mình là Hồng Phượng đã trưởng thành, làm theo đúng những gì cậu Năm nó dặn dò để đưa văn hóa nghệ thuật truyền thống cải lương gia đình tôi tới khán giả, giúp cải lương không mai một.

Điều tôi hạnh phúc nhất là cháu tôi cũng tiếp nối theo con đường nghệ thuật. Tôi thực sự cảm ơn anh chị em đã thương gia đình tôi để đến cảm ơn, ủng hộ chúng tôi. Tôi rất biết ơn và tri ân mọi người.

Ngay khi tôi đẩy xe lăn của Tiểu Linh ra sân khấu là đã nghẹn lại vì thấy khán giả đông đảo yêu thương mình. Tôi vẫn cố nở nụ cười để cảm ơn anh chị em đã ủng hộ gia đình tôi. Tôi bất ngờ vì vẫn có nhiều người vẫn ủng hộ.

Tiểu Linh đang rất yếu nhưng cũng ráng ca vọng cổ. Bản thân tôi cũng run quá trời nhưng nghe Tiểu Linh ca xong rất hài lòng, chắc là có anh Năm Vũ Linh phù hộ nên mới ca được.

Lúc tập tuồng Tiểu Linh cũng đã không đi được, gần tới show mới tới tập được. Thấy Tiểu Linh xuất hiện là tôi mừng lắm, cảm thấy vô cùng ấm lòng".

Nghệ sĩ Hồng Phượng cũng tỏ ra vô cùng xúc động khi được khán giả đón nhận trở lại sau hàng loạt biến cố gia đình.

Gia đình cố NSƯT Vũ Linh có truyền thống nghệ thuật lâu đời, trong đó em gái là nghệ sĩ Hồng Nhung và em trai là nghệ sĩ Tiểu Linh đều từng theo đuổi nghiệp diễn và gắn bó với sân khấu cải lương nhiều thập kỷ.

Tiếp nối dòng máu nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Phượng (con gái nghệ sĩ Hồng Nhung) là cháu ruột gọi Vũ Linh bằng cậu, cô định hướng phát triển sự nghiệp ở mảng dân ca và bolero. Sinh thời, Vũ Linh luôn hết lòng dìu dắt, hỗ trợ các em và cháu trong công việc để cùng gìn giữ danh tiếng của gia tộc.