Em bé sinh non 720g của du khách Singapore được bác sĩ Đà Nẵng nuôi sống

Em bé đối mặt với hàng loạt bệnh lý phức tạp do các cơ quan chưa trưởng thành như suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, hạ đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh…

Ngày 23/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay em bé này đã được xuất viện, sức khỏe ổn định, cân nặng 2.655 gram.

Ngày 10/3, hai vợ chồng du khách Singapore đến Đà Nẵng du lịch. Sau nhiều ngày vui chơi, họ chuẩn bị quay về nước thì buổi tối trước chuyến bay về, người vợ đột ngột xuất hiện các triệu chứng bất thường. Cô được đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng - biến chứng sản khoa nguy hiểm đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Em bé nặng gần 2,7kg, được xuất viện sau 3 tháng điều trị.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ điều trị nội khoa tích cực để tăng cơ hội sống cho em bé. Sau hai tuần, thai nhi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng. Nhận định tình trạng cực kỳ nguy hiểm cận kề, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai khẩn cấp ở tuần thứ 27.

Em bé ra đời với cân nặng 720 gram, là bé gái, thuộc nhóm trẻ sinh cực non tháng và nhẹ cân.. Em bé được tiếp xúc da kề da với mẹ. Sau hơn một giờ, do người mẹ cần tiếp tục điều trị tiền sản giật chuyên sâu, em bé được chuyển về đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU). Bé đối mặt với hàng loạt bệnh lý phức tạp do các cơ quan chưa trưởng thành như suy hô hấp sơ sinh, tăng áp phổi, còn ống động mạch, hạ đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh. Bé phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liên tục để duy trì tuần hoàn.

Do hệ thần kinh và tiêu hóa chưa hoàn thiện, bé rủi ro cao bị xuất huyết não thất gây di chứng bại não, nguy cơ viêm ruột hoại tử - biến chứng tiêu hóa. Có những thời điểm lồng ngực bé co thắt, chỉ số sinh hiệu dao động liên tục, êkíp phải dùng máy thở và thuốc vận mạch liều cao để duy trì sự sống cho bé.

Em bé và các bác sĩ đã “chiến đấu” suốt gần 3 tháng tại phòng hồi sức tích cực. Cột mốc đầu tiên là bé được rút ống nội khí quản thành công, chuyển từ thở máy xâm lấn sang hỗ trợ hô hấp không xâm lấn. Cùng với việc kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số sinh tồn, chế độ dinh dưỡng bằng sữa mẹ được tính toán chi tiết từng mililit để vừa cung cấp năng lượng tăng trưởng vừa bảo vệ đường ruột non nớt. Kết quả siêu âm não không ghi nhận xuất huyết, tầm soát bệnh võng mạc trẻ sinh non diễn tiến thuận lợi là những tín hiệu tích cực cho thấy phác đồ điều trị đúng hướng.

Bé được rời lồng ấp, áp dụng phương pháp Kangaroo (da kề da) và tập bú mẹ. Sau gần ba tháng nuôi dưỡng, bé đạt các mốc phát triển ổn định phù hợp với tuổi thai hiệu chỉnh, tự thở khí trời và tăng cân đều đặn.

Khi xuất viện, em bé đã nặng 2.655 gram. Hai vợ chồng du khách bày tỏ lòng biết ơn, vui mừng khi được các bác sĩ tận tâm giúp đỡ, điều trị trong suốt gần 3 tháng trời.

Vợ chồng du khách cảm kích trước sự quan tâm, tận tuỵ của đội ngũ y tế ở Đà Nẵng.

“Vợ tôi và em bé đều an toàn và được các y tá, bác sĩ chăm sóc rất chu đáo. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn mà chúng tôi cảm nhận được, cũng như sự trân trọng đối với sự giúp đỡ và thấu hiểu từ các bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Mặc dù rào cản ngôn ngữ và việc giao tiếp thông qua dịch thuật là một thử thách lớn, nhưng mọi khó khăn đã được vượt qua nhờ sự thân thiện, lòng tốt và tinh thần tận tâm của các bác sĩ và y tá. Chúng tôi thật may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ một tập thể bác sĩ và điều dưỡng đầy nhân ái”, người chồng cảm kích.