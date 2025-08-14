Em bé Nhật Bản lần đầu ăn 1 món bún Việt Nam, có phản ứng khiến nghìn người 'tan chảy'

Ẩm thực Việt Nam không chỉ nhiều lần khiến khách Tây ‘mê mẩn’ mà còn chinh phục được cả du khách đến từ châu Á. Trong một clip đăng tải tháng 4 năm 2024, một em bé Nhật Bản đã lần đầu tiên ăn bún bò Huế ở Việt Nam, và phản ứng của em khiến nhiều người dùng mạng vô cùng thích thú.

Phản ứng của em bé Nhật Bản khi ăn bún bò Huế

Đoạn clip này được đăng trên kênh YouTube “PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam”. Chủ kênh là người đàn ông có biệt danh là Papaken, người Nhật, 35 tuổi, hiện đang sinh sống tại Việt Nam.

Trong clip, Papaken đưa gia đình em gái Nanami đi du lịch Đà Nẵng. Sau bữa sáng tại khách sạn, cả gia đình ăn trưa tại một quán bún bò Huế. Khi món ăn được mang gia, Nanami lập tức thốt lên: “Nhìn ngon quá. Phần thịt ngon quá”. Sau đó, cô đeo yếm cho con trai nhỏ, Genta, để bé có thể tự xúc ăn bằng thìa.

Gia đình người Nhật lần đầu tiên ăn thử món bún bò Huế.

Nanami chuyển bún sang một bát nhỏ để Genta có thể cầm bát ăn. Phản ứng của em khiến cả gia đình ngỡ ngàng – em bé tập trung ăn hết sạch phần bún của mình, thậm chí còn xin thêm. Khi bún rơi ra yến, Genta còn dùng tay bốc từng sợi bún để ăn cho hết.

“Genta ăn rất khỏe luôn đấy”, Nanami nói.

“Được quá nhỉ Genta, con chắc có thể sống ở đây luôn nhỉ”, bố Genta - anh Satoshi - nói đùa.

Sau đó, khi mẹ hỏi “Ngon không Genta?”, em bé Nhật Bản đã lập tức trả lời: “Ngon ạ”.

Genta thích thú khi được ăn bún bò Huế.

Cậu bé tự xúc ăn rất ngon miệng.

Clip có đoạn Genta ôm chặt bát bún để ăn, đến mức anh họ ngồi gần phải nhận xét: “Genta không rời được bát bún”. Em bé Nhật Bản ngồi tập trung ăn từ đầu đến cuối clip, thi thoảng chỉ vào bát và nói: “Cái sợi trơn trơn này ngon quá”.

Không chỉ bún, em bé cũng ăn cả thịt và chả cá bên trong. Bố Satoshi nhận xét “Genta ăn rất khí thế luôn”.

Mẹ Nanami tiết lộ: “Bình thường không ăn được như vậy đâu. Mấy cái mới lạ chưa thấy bao giờ, Genta sẽ không ăn, nhưng Genta trao cho bún bò Huế niềm tin tuyệt đối”.

Genta "trao cho bún bò Huế niềm tin tuyệt đối".

Mẹ Nanami tiết lộ bình thường Genta không ăn được như vậy...

...nên hai vợ chồng bất ngờ khi thấy Genta ăn bún bò Huế rất giỏi.

Bố mẹ của Genta cũng vô cùng thích món bún bò Huế, họ ăn hết suất của mình, khen thịt bò ngon và thậm chí bát ngờ trước đĩa rau sống đa dạng. Papaken thì nhận xét bún bò Huế rất đậm đà, có nhiều vị hòa quyện vào nhau.

Cuối cùng, do Genta đã ăn gần hết bún nên Nanami phải gọi thêm bún để ăn. Khi bát bún thứ hai được mang ra, em bé Nhật Bản vẫn nhìn thòm thèm. “Chắc là muốn ăn nữa”, Nanami nói.

Clip đã thu hút 357.000 lượt xem, khiến 7.700 người phải nhấn like. Hầu hết người dùng mạng đều 'tan chảy' trước phản ứng dễ thương của Genta khi ăn bún bò Huế. Các bình luận được để lại bên dưới bao gồm:

- Genta trộm vía quá trời. Nhìn em ăn “cưng xỉu up xỉu down”.

- Nhìn bé Genta ăn bún thì chắc món bún bò Huế là ngon số 1 của Việt Nam rồi.

- Genta còn nhỏ mà ăn giỏi quá trời, nhìn ăn còn ngon hơn người lớn nữa.

- Cậu bé con cute (dễ thương) quá, nhìn cả nhà có tâm hồn ăn uống vui ghê.

- Cảm ơn anh và gia đình đã giới thiệu về món ăn của đất nước em. Chúc kênh ngày càng phát triển hơn nữa.

Bún bò Huế - đặc sản đậm đà khó quên

Bún bò Huế là một món đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, có nguồn gốc từ thành phố Huế. Món ăn này bao gồm bún, thịt bò, giò heo, và một loại nước dùng có màu đỏ đặc trưng, được làm từ sả và mắm ruốc, cùng với các loại rau thơm ăn kèm.

Nước dùng của bún bò Huế có vị ngọt thanh từ xương hầm, hòa quyện với hương thơm của sả và vị mặn mà của mắm ruốc, tạo nên một hương vị đậm đà và khó quên. Sợi bún to, dai, cùng với các loại thịt và giò heo, tạo nên một sự kết hợp hài hòa và hấp dẫn. Bún bò Huế thường được ăn kèm với nhiều loại rau thơm, giúp tăng thêm sự tươi mát và đa dạng hương vị cho món ăn.