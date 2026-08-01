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Elon Musk dự đoán robot sẽ vượt bác sĩ phẫu thuật trong 3 năm

Hải Yến
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Tuyên bố mới của Elon Musk về tương lai robot y tế đang thu hút nhiều tranh luận trong giới công nghệ và chuyên gia.

Elon Musk dự đoán robot y tế vượt bác sĩ phẫu thuật trong 3 năm tới - Ảnh 1.

Nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk mới đây đưa ra một dự đoán gây chú ý khi cho rằng chỉ trong khoảng 3 năm tới, robot hình người Optimus sẽ vượt qua những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới.

Phát biểu trong một podcast, ông Musk cho biết số lượng robot có thể thực hiện các ca phẫu thuật ở trình độ cao nhất sẽ còn nhiều hơn tổng số bác sĩ phẫu thuật hiện nay trên toàn thế giới.

Theo tỷ phú này, sự phát triển của robot đang được thúc đẩy đồng thời bởi 3 yếu tố tăng trưởng theo cấp số nhân gồm năng lực của phần mềm, hiệu suất chip và độ chính xác của cơ khí. Khi kết hợp với nhau, 3 yếu tố này sẽ tạo ra bước đột phá trong vài năm tới.

Khi được người dẫn chương trình hỏi liệu hiện nay có còn nên theo học ngành y hay không, ông Musk trả lời: "Không, điều đó không còn hợp lý. Điều này đúng với mọi hình thức giáo dục."

Ông cho rằng để trở thành một bác sĩ giỏi cần rất nhiều thời gian, trong khi kiến thức y khoa liên tục thay đổi, còn con người thì dễ mắc sai sót và bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi.

Theo ông Musk, các robot y tế sẽ giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần như miễn phí.

"Mọi người đều sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn những gì tổng thống nhận được ngày nay", ông nói.

Ông cũng cho rằng những quốc gia không đặt ra các rào cản pháp lý không cần thiết sẽ nhanh chóng tạo ra bước nhảy vọt về khả năng tiếp cận cũng như chất lượng dịch vụ y tế.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y khoa tỏ ra hoài nghi trước dự báo này.

Giáo sư đạo đức sinh học Arthur Kaplan của Đại học New York cho rằng nhận định của ông Musk "không phù hợp", đồng thời nhấn mạnh ngay cả các robot phẫu thuật hiện đại cũng đang phát triển khá chậm.

Theo ông, trong nhiều lĩnh vực, phẫu thuật vẫn là một "nghệ thuật" đòi hỏi trực giác của con người.

Một số chuyên gia khác cũng đánh giá mốc thời gian 3 năm là không thực tế. Họ cho rằng việc thích ứng với các tình huống bất thường, cũng như những vấn đề về đạo đức và pháp lý, vẫn là những thách thức lớn đối với robot y tế.

Theo Topwar
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Tags

Đại học New York

Musk

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