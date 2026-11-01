Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 22 chống Nga, nhắm vào hệ thống ngân hàng, cựu chiến binh và vận động viên nước này.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, các biện pháp hạn chế được đề xuất nhằm gây áp lực lên Nga để đồng ý với một “hòa bình lâu dài ở Ukraine”.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, gọi đây là biện pháp đơn phương, bất hợp pháp và phản tác dụng đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột.

Gói biện pháp mới nhất, được công bố hôm 23/11, sẽ mở rộng các hạn chế đối với khoảng 60 ngân hàng Nga, cũng như tiền điện tử và mạng lưới thanh toán.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào Nga, nhưng cũng sẽ bao gồm cả các nước thứ ba giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của chúng tôi", bà von der Leyen nói mà không giải thích thêm.

Chủ tịch EC cho biết thêm, các hạn chế này cũng sẽ đảm bảo “không một công ty châu Âu nào có thể giúp Nga xây dựng, vận hành hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu của nước này”.

EU cũng có kế hoạch đưa vào danh sách đen hơn 70 tàu thương mại khác, mà họ cho là thuộc cái gọi là "hạm đội bóng tối" giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Nga đã phủ nhận việc vận hành một hạm đội như vậy, và lên án việc bắt giữ các tàu có liên hệ với Nga trong vùng biển quốc tế là hành vi cướp biển.

EU cũng đang tìm cách hạn chế nhập cảnh đối với quân nhân Nga đương nhiệm và cựu quân nhân từng tham chiến ở Ukraine, với lý do lo ngại về hành động phá hoại.

Chủ tịch EC cũng đề xuất cấm "các đội và vận động viên Nga thi đấu dưới lá cờ Nga" tham gia sự kiện thể thao trong EU, dường như để đáp trả quyết định gần đây của một số liên đoàn quốc tế về việc nới lỏng hạn chế đối với vận động viên Nga.

Đầu năm nay, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã tạm thời dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với Ủy ban Olympic Nga, khiến các tổ chức thể thao quốc tế khác xem xét lại những hạn chế của mình.

Sự thay đổi này đã vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine và những người ủng hộ trung thành nhất của nước này trong EU.

Theo RT



