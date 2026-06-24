Đường sắt mở 'Đoàn tàu Bạch Mai' đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

Đoàn tàu Bạch Mai chuyên phục vụ việc đi lại của cán bộ, người lao động Bệnh viện Bạch Mai giữa cơ sở Hà Nội - Ninh Bình, từ 26/6.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, việc tổ chức đoàn tàu riêng diễn ra cùng thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chuẩn bị đi vào hoạt động.

Để chuẩn bị cho việc vận hành đoàn tàu, đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo đó, đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Các đoàn tàu sẽ đưa đón y bác sĩ từ Hà Nội về bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Hàng ngày, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22.

Sau khi xuống tàu tại ga Phủ Lý, cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để làm việc.

Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30, phục vụ nhu cầu đi lại của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện sau giờ làm việc.

Hiện các đơn vị quản lý hạ tầng đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát kỹ lưỡng các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ dọc tuyến Hà Nội - Phủ Lý.

Đồng thời, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng đang hoàn tất công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sĩ.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ triển khai giai đoạn đầu với 300 giường bệnh. Dự kiến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ điều động khoảng 400 bác sĩ luân phiên làm việc tại cơ sở 2 ở Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành sau nhiều năm chờ đợi.

Trong khi đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ điều động 1.288 viên chức và người lao động có nhiều năm kinh nghiệm về công tác tại cơ sở 2 ở Ninh Bình.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được khởi công năm 2015, quy mô 1.000 giường bệnh mỗi đơn vị, tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tại dự thảo trình Chính phủ Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của hai bệnh viện mới đây, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng cho nhân viên, người lao động tại cơ sở 2 của hai bệnh viện trong thời gian 3 năm từ 2026-2028.

Bộ Y tế cũng đề xuất hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội để thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thanh toán bảo hiểm y tế.