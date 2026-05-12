Đuổi gián hiệu quả bằng 2 nguyên liệu có sẵn trong bếp: Cách làm vô cùng đơn giản

Lam Chi
|

Không cần dùng ngay các loại thuốc xịt hóa học, nhiều gia đình có thể bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc trong bếp để đuổi gián khỏi nhà.

Gián là một trong những loài côn trùng gây khó chịu nhất trong không gian sống của gia đình. Chúng thường ẩn nấp ở cống thoát nước, góc tủ, phía sau bếp, tủ lạnh hoặc những nơi ẩm thấp, nhiều vụn thức ăn. Ban ngày, gián ít xuất hiện nhưng về đêm lại bò ra tìm thức ăn, khiến căn bếp mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiều người có thói quen dùng thuốc xịt côn trùng để xử lý nhanh. Tuy nhiên, các sản phẩm hóa học có thể gây mùi khó chịu, tốn kém và không phải lúc nào cũng an toàn nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Vì vậy, một số mẹo đơn giản từ nguyên liệu sẵn có trong bếp vẫn được nhiều gia đình lựa chọn như một cách hỗ trợ kiểm soát gián.

Hai nguyên liệu quen thuộc trong bếp có thể giúp đuổi gián

Baking soda và đường

Một trong những cách làm được nhắc đến nhiều là kết hợp baking soda với đường. Đây là hai nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và cách thực hiện cũng khá đơn giản.

Nguyên tắc của mẹo này nằm ở sự kết hợp giữa “dụ” và “xử lý”. Đường có mùi vị hấp dẫn, dễ thu hút gián tìm đến. Trong khi đó, baking soda được cho là có thể gây phản ứng bất lợi trong hệ tiêu hóa của gián sau khi chúng ăn phải hỗn hợp này.

Theo Times of India, một nghiên cứu trên Journal of Basic and Applied Zoology từng ghi nhận việc kết hợp baking soda và đường có thể làm tăng tỷ lệ gián chết. Dù vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào mức độ gián trong nhà, vị trí đặt hỗn hợp và việc giữ vệ sinh bếp có được duy trì thường xuyên hay không.

Cách làm khá dễ: trộn baking soda và đường theo lượng bằng nhau, sau đó đặt hỗn hợp ở những khu vực gián hay xuất hiện như gần miệng cống, dưới bồn rửa, trong các góc khuất hoặc sát chân tủ bếp. Sau vài ngày, nên thay hỗn hợp mới để giữ hiệu quả. Khi đặt, cần chọn vị trí kín đáo, tránh để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi chạm vào.

Bên cạnh baking soda và đường, một số nguyên liệu có mùi mạnh trong bếp cũng có thể hỗ trợ xua đuổi gián. Lá nguyệt quế, đinh hương là những ví dụ điển hình. Những mùi hương này không tiêu diệt gián ngay lập tức nhưng có thể khiến chúng hạn chế lui tới các khu vực cất trữ thực phẩm.

Gia đình có thể vò nhẹ lá nguyệt quế rồi đặt trong góc tủ bếp, để vài nụ đinh hương ở khu vực bảo quản đồ khô. Đây là các mẹo thiên về xua đuổi, vì vậy cần thực hiện đều đặn và kết hợp với vệ sinh bếp để thấy rõ hiệu quả hơn.

Muốn hết gián, vệ sinh bếp vẫn là điều quan trọng nhất

Vệ sinh bếp sạch sẽ sau khi sử dụng

Dù dùng nguyên liệu tự nhiên hay sản phẩm diệt côn trùng, yếu tố quyết định vẫn là vệ sinh. Gián bị thu hút bởi thức ăn thừa, rác, dầu mỡ và độ ẩm. Nếu căn bếp còn nhiều vụn thức ăn, bát đĩa bẩn để qua đêm, thùng rác không đậy kín hoặc đường ống rò nước, gián vẫn có môi trường lý tưởng để quay lại.

Do đó, sau mỗi ngày nấu nướng, nên lau sạch mặt bếp, dọn vụn thức ăn, rửa bát đĩa, đậy kín thùng rác và kiểm tra các khu vực ẩm thấp. Vòi nước, đường ống bị rò rỉ cũng cần được sửa sớm để giảm nguồn nước cho gián.

Nguồn: Times of India

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

