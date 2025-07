Dùng que thử thai, chàng trai bất ngờ nhận kết quả "2 vạch"

Một chàng trai ở Đài Loan (Trung Quốc) bị đau bụng đã sử dụng que thử thai của bạn gái để kiểm tra, không ngờ lại xuất hiện kết quả “hai vạch” dương tính. Khi đi khám kỹ hơn, anh được chẩn đoán ung thư tinh hoàn. Bác sĩ tiết niệu Lữ Cẩn Hành chia sẻ nếu nam giới thử thai cho kết quả dương tính, rất có thể trong cơ thể đang có tế bào khối u tiết ra hormone hCG (human chorionic gonadotropin), vốn là chất mà que thử thai phát hiện. Đây là tình huống nghiêm trọng cần đi khám ngay.

Ông cho biết một số loại ung thư tinh hoàn không phải dạng tinh nguyên bào, như ung thư nhau thai (choriocarcinoma), có thể tiết ra lượng lớn hCG khiến que thử thai hiểu nhầm là có thai. Tạp chí y khoa hàng đầu New England Journal of Medicine vào năm 2012 từng đăng một trường hợp tương tự: một người đàn ông dùng que thử thai cho kết quả dương tính và sau đó được xác nhận là ung thư tinh hoàn. Một nghiên cứu khác trên tạp chí Cancer cũng cho thấy khoảng 10-20% bệnh nhân ung thư tinh hoàn có mức hCG trong máu tăng cao bất thường.

Bác sĩ Lữ cũng cho biết, ung thư tinh hoàn thường gặp ở nam giới từ 20 đến 40 tuổi, với các biểu hiện như: tinh hoàn sưng to, có khối cứng, không đối xứng, đau tinh hoàn, đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc cảm giác nặng ở bìu. Ngoài ra, một số bệnh nhân còn có dấu hiệu ngực to lên, căng đau, do tác dụng giống estrogen của hCG.

Phương pháp chẩn đoán chính xác bao gồm: khám lâm sàng bằng tay và siêu âm tinh hoàn - đây là công cụ đầu tiên để phát hiện sớm. Ngoài ra, cần làm xét nghiệm máu để kiểm tra các chỉ dấu khối u như hCG, AFP và LDH. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn bị bệnh, sau đó tùy vào giai đoạn bệnh để quyết định có cần hóa trị, xạ trị hoặc cắt bỏ hạch bạch huyết sau phúc mạc hay không. Tỷ lệ sống sau 5 năm lên đến trên 95%, miễn là phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ngoài ra, bác sĩ Lữ cũng cảnh báo về một xu hướng sai lệch trên mạng xã hội gần đây, khi một số video cho thấy dùng que thử thai để thử các loại trái cây như dứa, kiwi hay nước chanh lại cho kết quả hai vạch. Ông cho rằng đây là kết quả dương tính giả, có thể do độ pH hoặc enzyme trong trái cây gây nhiễu, cách dùng sai quy cách, đọc kết quả quá thời gian quy định hoặc que thử kém chất lượng. Những hiện tượng này hoàn toàn khác với việc cơ thể người tiết ra hCG bất thường.

Cuối cùng, bác sĩ nhấn mạnh: que thử thai được thiết kế để phát hiện thai kỳ, không phải là công cụ chẩn đoán ung thư ở nam giới. Dù có thể phát hiện hCG, nhưng vẫn có thể xảy ra hiện tượng dương tính hoặc âm tính giả. Vì vậy, nếu xuất hiện các triệu chứng như tinh hoàn sưng, cứng hay có khối u, cần đi khám ngay lập tức, không nên chủ quan.

Nguồn và ảnh: ETToday