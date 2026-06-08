HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đúng ngày 13/6, siêu dự án Nhiệt điện 42.000 tỷ sẽ chạm cột mốc quyết định

Lịch Thiệp
|

Dự án đặt mục tiêu phát điện thương mại Tổ máy 2 trong tháng 10/2026.

Đúng ngày 13/6, siêu dự án Nhiệt điện 42.000 tỷ sẽ chạm cột mốc quyết định - Ảnh 1.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh: Ng.Tuấn (EVN)

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đang tăng tốc triển khai các hạng mục phục vụ chạy thử Tổ máy 2, dự kiến thực hiện đốt lò lần đầu vào ngày 13/6/2026.

Dự án đặt mục tiêu phát điện thương mại Tổ máy 2 trong tháng 10/2026.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), đến nay tiến độ tổng thể Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đạt hơn 99%, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Trên công trường, các đơn vị đang tập trung cho công tác chạy thử, hoàn thiện thiết bị, xử lý các tồn tại kỹ thuật để đưa Tổ máy 1 vào vận hành phát điện thương mại theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Tổ máy 2 bước vào giai đoạn chạy thử.

Đối với Tổ máy 2, các đơn vị trên công trường đang đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống lò hơi, turbine, thiết bị phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác đốt lò. Sau mốc đốt lò lần đầu dự kiến vào ngày 13/6, dự án dự kiến tiếp tục thực hiện các bước chạy thử quan trọng như thông thổi hơi, hiệu chỉnh thông số vận hành và kiểm tra độ ổn định của thiết bị trước khi hòa lưới.

Đúng ngày 13/6, siêu dự án Nhiệt điện 42.000 tỷ sẽ chạm cột mốc quyết định - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án nhà máy nhiệt điện  Quảng Trạch 1 (ảnh: VGP)

Song song với tiến độ của Tổ máy 2, Tổ máy 1 hiện tiếp tục được chạy thử sau khi hoàn thành hòa lưới đồng bộ và đốt than lần đầu.

Các đơn vị trên công trường đang rà soát hệ thống thiết bị, tối ưu chế độ vận hành và khắc phục các tồn tại phát sinh nhằm nâng cao độ tin cậy, bảo đảm tổ máy vận hành ổn định trước khi dự kiến phát điện thương mại.

Hệ thống cảng nhập than, bốc dỡ than và hạ tầng dùng chung của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch cũng đang được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cấp nhiên liệu phục vụ chạy thử và vận hành nhà máy.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 1.403 MW. Dự án được khởi công xây dựng tháng 12/2021, tổng mức đầu tư 42.022 tỷ đồng. Dự án do EVN làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) điện 2 thay mặt Tập đoàn làm đại diện chủ đầu tư.


Tags

Nhiệt điện

siêu dự án

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Kia Sportage 2026 ra mắt Việt Nam: Thiết kế mới, dùng động cơ hybrid cạnh tranh Honda CR-V

Kia Sportage 2026 ra mắt Việt Nam: Thiết kế mới, dùng động cơ hybrid cạnh tranh Honda CR-V

01:25
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại