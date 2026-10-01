Bước sang ngày 1/9 Âm lịch, vận trình của 12 con giáp có sự phân hóa. 4 con giáp dưới đây được dự báo có những điểm sáng đáng chú ý về công việc và tài chính.

Ngày đầu tiên của một tháng mới thường được nhiều người quan tâm bởi đây được xem là thời điểm mở đầu cho một chặng vận trình mới. Theo quan niệm tử vi, nếu khởi đầu thuận lợi, tâm thế cũng dễ trở nên tích cực và chủ động hơn trong những ngày tiếp theo. Đúng ngày 1/9 Âm lịch, có 4 con giáp đáng chú ý.

Tuổi Thìn: Công việc có chuyển biến, dễ nhận tin vui

Ngày 1/9 Âm lịch mang đến cho người tuổi Thìn một tín hiệu khá tích cực trên phương diện công việc. Những nỗ lực bạn bỏ ra trong thời gian trước có thể bắt đầu được ghi nhận, đặc biệt nếu đang chờ kết quả của một kế hoạch, dự án hoặc đề xuất.

Người làm công sở có thể nhận được lời khen, sự công nhận từ cấp trên hoặc được giao một nhiệm vụ mới có nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Với những người đang tìm kiếm công việc hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc, hôm nay cũng thích hợp để chủ động liên hệ, gửi hồ sơ hoặc mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp.

Điểm đáng chú ý là tuổi Thìn không nhất thiết phải chờ một cơ hội quá lớn. Một cuộc gặp tình cờ, một lời giới thiệu hay một thông tin được chia sẻ đúng lúc cũng có thể trở thành bước đệm cho công việc trong thời gian tới.

Lời khuyên: Đừng ngại thể hiện năng lực. Ngày đầu tháng càng chủ động, tuổi Thìn càng dễ tạo được ấn tượng tốt.

Tuổi Dần: Có người hỗ trợ, chuyện khó dần tìm được hướng giải quyết

Tuổi Dần cũng là một trong những con giáp có vận trình công việc sáng trong ngày 1/9 Âm lịch. Nếu thời gian trước bạn cảm thấy một số kế hoạch tiến triển chậm hoặc liên tục gặp trở ngại, hôm nay có thể xuất hiện tín hiệu giúp mọi thứ được tháo gỡ.

Đặc biệt, quý nhân có thể xuất hiện thông qua môi trường làm việc. Một đồng nghiệp, cấp trên hoặc đối tác có kinh nghiệm có thể đưa ra lời khuyên hữu ích, giúp bạn nhìn thấy hướng đi mà trước đó chưa nhận ra.

Với những người đang làm kinh doanh, đây cũng là thời điểm thích hợp để kết nối khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, đừng vì tâm trạng phấn khởi đầu tháng mà nhận quá nhiều việc cùng lúc. Chọn đúng việc quan trọng và tập trung hoàn thành sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Lời khuyên: Biết tận dụng sự hỗ trợ của người khác nhưng vẫn cần giữ quyền chủ động trong những quyết định quan trọng.

Tuổi Tý: Thần Tài gõ cửa, có thêm cơ hội cải thiện túi tiền

Nếu Thìn và Dần có điểm sáng về công việc thì Tuổi Tý là một trong những con giáp được kỳ vọng có tín hiệu tốt về tài lộc trong ngày đầu tháng.

Một khoản tiền có thể đến từ công việc chính, nguồn thu phụ hoặc một cơ hội mà bạn đã âm thầm theo đuổi trước đó. Người làm kinh doanh có khả năng gặp khách hàng tiềm năng, nhận đơn hàng mới hoặc tìm được một mối hợp tác có triển vọng.

Điều đáng mừng là vận tài chính của tuổi Tý không nhất thiết đến từ một khoản tiền bất ngờ quá lớn. Đôi khi đó chỉ là một khoản thu đúng lúc, một món nợ được hoàn lại hoặc một cơ hội giúp bạn tăng thêm nguồn thu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ngày có lộc cũng là lúc cần tỉnh táo. Đừng vội chi tiêu mạnh tay chỉ vì cảm thấy tài vận đang thuận lợi. Giữ lại một phần khoản tiền có được sẽ giúp vận tài chính ổn định hơn về lâu dài.

Lời khuyên: Có lộc thì nên biết giữ lộc, ưu tiên tích lũy thay vì mua sắm theo cảm hứng.

Tuổi Dậu: Tài lộc khởi sắc, dễ có khoản thu khiến tâm trạng vui hơn

Tuổi Dậu là con giáp thứ hai được dự báo có tín hiệu đáng chú ý về tài chính trong ngày 1/9 Âm lịch.

Sau một khoảng thời gian phải cân đối nhiều khoản chi tiêu, hôm nay bạn có thể nhận được tin vui liên quan đến tiền bạc. Người làm kinh doanh có thể gặp khách hàng mới hoặc chốt được một giao dịch thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có thể nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc một nguồn thu ngoài dự kiến.

Đặc biệt, tuổi Dậu nên chú ý đến những cơ hội nhỏ. Một công việc phụ, một lời giới thiệu hay một dự án ngắn hạn nếu được thực hiện nghiêm túc có thể trở thành nguồn thu ổn định hơn trong tương lai. Tuy nhiên, tài lộc tốt không có nghĩa là nên mạo hiểm. Những quyết định đầu tư lớn vẫn cần được cân nhắc kỹ, nhất là khi thông tin chưa đủ rõ ràng.

Lời khuyên: Đón lộc bằng sự tỉnh táo, đừng để tâm lý muốn kiếm tiền nhanh khiến bạn bỏ qua rủi ro.

Như vậy, tuổi Thìn và tuổi Dần là hai con giáp có điểm sáng rõ hơn ở phương diện công việc, dễ nhận tin vui, được ghi nhận hoặc có người hỗ trợ đúng lúc. Trong khi đó, tuổi Tý và tuổi Dậu lại có lợi thế hơn về tài lộc, có cơ hội cải thiện thu nhập hoặc nhận được một khoản tiền đáng mừng.

Ngày đầu tháng cũng là thời điểm thích hợp để cả 4 con giáp chủ động bắt tay vào những kế hoạch mới. Dù vận may có thể tạo ra một cú hích, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách mỗi người nắm bắt cơ hội. Có lộc thì biết giữ, có cơ hội thì biết làm, có quý nhân thì biết trân trọng, đó mới là cách biến một ngày khởi đầu thuận lợi thành một tháng nhiều chuyển biến tích cực.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.