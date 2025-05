Đừng ném 3 siêu thực phẩm này đi nữa! 1 thứ trên bông cải xanh, quả táo và quả nho tưởng rác hóa kho dinh dưỡng

Theo bác sĩ di truyền học Trương Gia Minh (Trung Quốc), đa số mọi người tiêu thụ thực phẩm, nhất là rau củ quả theo thói quen hoặc sở thích cá nhân, học theo người khác mà ít quan tâm tới cơ sở khoa học. Tuy nhiên, thực tế là có nhiều phần của những thực phẩm quen thuộc thường bị coi là rác và vứt bỏ hóa ra lại là “kho dinh dưỡng” hay “siêu thực phẩm” với sức khỏe. Trong đó đó 3 thứ tưởng rác hóa là “báu vật” đã được các nghiên cứu chứng minh: thân bông cải xanh, vỏ táo, hạt nho.

Thân bông cải xanh: Phần chứa nhiều chất chống ung thư nhất

Bông cải xanh được biết đến là một trong những loại rau họ cải giàu chất chống oxy hóa sulforaphane. Là hoạt chất tự nhiên có khả năng kích hoạt hệ thống enzyme bảo vệ tế bào, giảm viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ ăn phần bông cải hoặc đôi khi thêm cả lá non mà không hay phần thân mới là phần nhiều chất chống ung thư nhất.

Theo nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, phần thân và mầm non của bông cải xanh chứa sulforaphane gấp từ 10 đến 100 lần so với phần nụ hoa - tức bông cải mà chúng ta thường ăn. Ngoài ra, giá đỗ bông cải xanh ba ngày tuổi còn có khả năng kích hoạt enzyme chống oxy hóa lên tới 510.000 đơn vị trên một gam, gấp 10 lần so với cây trưởng thành.

Vì vậy, thay vì vứt bỏ phần thân và lá non, bạn có thể tận dụng cắt nhỏ để xào cùng trứng, nấu canh hoặc xay sinh tố hay ép nước. Đây chính là cách tốt nhất để hấp thụ tối đa dưỡng chất từ bông cải xanh.

Vỏ táo: Phần tốt nhất để chống tiểu đường

Vỏ táo từ lâu bị gọt bỏ vì ăn không ngon hoặc sợ khó tiêu, lo ngại về dư lượng thuốc trừ sâu. Nhưng theo bác sĩ Trương Gia Minh, thực tế là vỏ táo chứa lượng lớn axit chlorogenic rất quý giá. Đây là một loại axit phenolic có tác dụng ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin - yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Một nghiên cứu tổng hợp trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế năm 2025 đã khẳng định vai trò của axit chlorogenic trong việc giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Từ đó giảm thiểu nguy cơ hội chứng chuyển hóa và các bệnh mạn tính liên quan. Ngoài ra, ngược lại với lo lắng gây khó tiêu, vỏ táo chứa nhiều chất xơ không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và phòng táo bón. Nó cũng giúp làm giảm cholesterol xấu, các chất chống oxy hóa trong vỏ táo giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

Để yên tâm ăn vỏ táo, bạn nên chọn táo hữu cơ hoặc áp dụng các phương pháp làm sạch như ngâm trong nước baking soda hoặc giấm trắng, nước ấm rồi chải sạch để loại bỏ thuốc trừ sâu và sáp còn bám trên bề mặt.

Hạt nho: Phần giàu khoáng chất và chất chống oxy hóa mạnh

Bác sĩ Trương Gia Minh cho biết, hạt nho thường bị bỏ đi vì lo ngại khó tiêu hoặc không ngon. Nhưng ít ai biết rằng hạt nho nhỏ bé lại chứa hàm lượng cao axit gallic - một loại axit phenolic có khả năng chống oxy hóa rất mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Các nghiên cứu cho thấy axit gallic trong hạt nho có thể giúp ức chế sự tích tụ chất béo, giảm viêm, và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Một nghiên cứu được công bố năm 2020 trên tạp chí Nutrition Research bởi nhóm tác giả Tanaka và cộng sự tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng axit gallic trong hạt nho có khả năng điều hòa sự phì đại tế bào mỡ và ức chế biểu hiện gen gây viêm thông qua tương tác giữa tế bào mỡ và đại thực bào, từ đó giúp cải thiện tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa lipid.

Vì thế, tận dụng hạt nho trong chế độ ăn có thể góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Cách đơn giản nhất là ăn cả hạt nho khi ăn trái nho. Nếu không, bạn có thể xay nhuyễn hạt nho để pha trà, hoặc thêm vào các món sinh tố, bánh để hấp thụ dưỡng chất từ loại “siêu thực phẩm” này.

Nguồn và ảnh: Common Health, Daily Mail