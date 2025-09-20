Máy giặt từ lâu đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Máy giặt giúp làm sạch quần áo nhanh chóng, đem lại sự tiện lợi cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu sử dụng máy giặt không đúng cách, thiết bị quen thuộc này có thể biến thành “ổ chứa vi khuẩn”, âm thầm đe dọa sức khỏe cả nhà.

Theo chuyên gia Lỗ Kiến Quốc, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Kiểm tra Thiết bị Y tế, Viện Nghiên cứu Thiết bị Điện Gia dụng Trung Quốc, một số thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng có thể khiến vi khuẩn tích tụ trong thiết bị này, trong đó có thói quen đóng nắp máy giặt ngay sau khi giặt quần áo xong.

Chia sẻ trên trang tin Jimu News (Trung Quốc), chuyên gia Lỗ Kiến Quốc cho biết, cấu tạo của máy giặt có nhiều khe hở và lỗ nhỏ - nơi xơ vải, cặn bẩn dễ dàng báo vào. Sau khi giặt quần áo xong, bên trong máy giặt, đặc biệt là khu vực giữa hai lớp lồng giặt, thường tồn đọng một lượng nước thừa sau mỗi chu trình giặt. Khi nắp máy được đóng kín, độ ẩm không được thoát ra ngoài, kết hợp với nhiệt độ ấm sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thượng Hải cũng đã tiến hành một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên 128 máy giặt đã sử dụng trên nửa năm, hầu hết người sử dụng báo cáo rằng họ có thói quen đóng nắp máy giặt ngay sau khi sử dụng xong. Kết quả, các chuyên gia phát hiện 60,2% lồng giặt có nấm mốc, 81,3% chứa nhiều loại vi khuẩn khác nhau, 54,7% máy giặt chứa từ 3 loại nấm mốc trở lên.

Đóng nắp máy giặt ngay sau khi giặt quần áo xong có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. (Ảnh minh hoạ)

Vi khuẩn, nấm mốc trong máy giặt gây ảnh hưởng sức khoẻ

Vi khuẩn và nấm mốc phát triển trong máy giặt không chỉ khiến quần áo không sạch mà còn làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh trên da và bệnh đường hô hấp.

1. Kích ứng da

Vi khuẩn, nấm mốc phát triển trong máy giặt có thể còn sót lại trên quần áo có thể gây ngứa da hoặc dị ứng, đặc biệt là ở nhóm đối tượng nhạy cảm, có hệ miễn dịch suy yếu như trẻ em và người cao tuổi.

2. Vấn đề hô hấp

Nấm mốc trong lồng giặt có thể bám trên quần áo và phát tán vào không khí. Các bào tử nấm mốc có thể gây đau mắt đỏ, ngứa da, nghẹt mũi, hoặc gây ra các vấn đề hô hấp như viêm mũi dị ứng, làm trầm trọng tình trạng hen suyễn, viêm phổi,...

3. Bệnh phụ khoa

Với phụ nữ trưởng thành, nấm mốc từ máy giặt có thể bám vào quần áo, đặc biệt là quần áo lót và làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo và các bệnh phụ khoa,...

Vi khuẩn, nấm mốc bám trên quần áo có thể gây kích ứng da. (Ảnh minh hoạ)

Cách sử dụng và vệ sinh máy giặt đúng cách

Để bảo vệ sức khỏe, chuyên gia Lỗ Kiến Quốc cũng đưa ra một số lưu ý khi sử dụng máy giặt. Cụ thể như sau:

- Mở nắp máy giặt sau khi giặt quần áo: Nên để cửa máy giặt mở từ 30 phút đến 1 giờ để giúp lồng giặt luôn khô ráo, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

- Vệ sinh định kỳ: Sử dụng dung dịch chuyên dụng để làm sạch lồng giặt, đồng thời vệ sinh đường ống nước, gioăng cao su, bộ lọc của máy giặt thường xuyên để tránh vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

- Giặt đúng cách: Không nên giặt quá lâu, giặt lượng quần áo quá nhiều hoặc chọn tốc độ quá cao vì quần áo sẽ không sạch và còn có thể làm hỏng quần áo, hư hại vải.