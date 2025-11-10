Đừng làm điều này khi gặp rắn vì chúng không sợ đâu - chuyên gia đã kiểm chứng

Rắn và cách xua đuổi rắn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người, đặc biệt tại những nơi mà sự xuất hiện của rắn xung quanh nhà không phải hiếm gặp.

Một câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra là liệu một số phương thức xua đuổi rắn có thực sự hiệu quả không, ví dụ như giậm chân thật mạnh xuống đất.

Bạn có nên giậm chân thật mạnh để xua đuổi rắn không?

Mark Pelley, một người săn rắn ở Úc có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt và di dời rắn, đã tiến hành một thử nghiệm thú vị về cách xua đuổi rắn này.

Mark – người nặng khoảng 100 kg – đã nhảy lên nhảy xuống trên bãi cỏ gần một số con rắn anh có sẵn, bao gồm một con rắn đen bụng đỏ, một con rắn nâu vua và một con rắn hổ. Kết quả: không có gì xảy ra.

Theo kinh nghiệm của Mark, âm thanh và các rung chuyển trên mặt đất không làm rắn sợ hãi.

Theo kinh nghiệm của chuyên gia bắt rắn, âm thanh không làm rắn sợ hãi.

“Sau nhiều năm làm việc với rắn độc, tôi tin rằng âm thanh và sự rung chuyển không làm chúng sợ hãi. Nhận thức và cảm nhận chính của rắn về thế giới chủ yếu xoay quanh thị giác và khứu giác”, anh nói trong một video.

Vậy làm thế nào để ngăn rắn bò vào sân nhà?

Trong một bài viết trên trang web của mình, Mark cho biết không thể “chống rắn” cho căn nhà một cách tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, anh trấn an rằng: “Mặc dù có rất nhiều nỗi sợ và sự phóng đại, nhưng rắn KHÔNG cố ý làm hại con người. Thực tế thì ngược lại; rắn cố tránh xa con người vì chúng là những sinh vật vô cùng nhút nhát.”

Cách tốt nhất để xua đuổi rắn khỏi sân nhà

Mark nói rằng bạn có thể áp dụng một số “biện pháp đơn giản, hợp lý” quanh nhà để giảm thiểu khả năng gặp phải rắn.

- Giữ cho sân vườn gọn gàng, không bừa bộn bằng cách loại bỏ những vật như tấm kim loại, vật liệu bỏ đi.

- Loại bỏ cỏ dại mọc um tùm và các loại cây leo lan rộng.

- Đặc biệt chú ý đến các bức tường đá, vì rắn có thể bị thu hút bởi chúng, nhất là khi có các khe hở hoặc lối tiếp cận nguồn nước, chẳng hạn như hồ bơi. Hãy đảm bảo những khe hở này được trám kín bằng bê tông hoặc vật liệu chắc chắn.

- Cắt tỉa cây cối mọc rậm dọc theo hàng rào.

- Chú ý đến các khe hở giữa cửa ra vào và sàn nhà, vì rắn có thể luồn qua.

- Hãy nhớ rằng rắn leo trèo rất giỏi và có thể tiếp cận mái nhà, nên đừng quên lưu ý điều này.

- Khi làm vườn, hãy mang giày bảo hộ, quần dài và găng tay.

- Luôn quan sát xung quanh trước khi chạm vào bất kỳ khu vực nào trong vườn.