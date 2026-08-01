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Dừng học 1 năm với hai sinh viên y khoa lên mạng, dọa tiêm thuốc độc người tương tác

Nghiêm Huê
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Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đưa ra hình thức kỉ luật đối với hai sinh viên y khoa phát video trực tiếp với những lời lẽ thiếu chuẩn mực và dọa tiêm thuốc độc người tương tác.

Sáng nay, ngày 31/7, Hội đồng kỉ luật Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã họp và ra quyết định kỉ luật đối với 2 sinh viên Khoa Y phát ngôn trên mạng xã hội khi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) gây dư luận xôn xao.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó giám đốc Thường trực Trung tâm truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cho biết, Hội đồng kỉ luật nhà trường đã họp và ra quyết định đình chỉ học 1 năm đối với 2 sinh viên Đ.T.M (MSSV …5031) và H.T.T (MSSV …5464), cùng lớp YK27.04, đồng thời hạ hạnh kiểm và sẽ gửi văn bản quyết định sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo ông Long, hai sinh viên đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện lại và chờ học lại. "Hai sinh viên liên tục khóc vì ân hận nhưng hành động vừa qua là trái với chuẩn mực đạo đức cũng như văn hóa của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Vì vậy cần phải có quyết định nghiêm khắc mang tính chất răn đe", ông nói.

Hai sinh viên y khoa bị đình chỉ học 1 năm vì dọa tiêm thuốc độc trên mạng - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ clip hai sinh viên y khoa phát ngôn với lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phản ánh với nhà trường về việc hai sinh viên Đ.T.M và H.T.T đang thực tập tại bệnh viện, phát trực tiếp trên tài khoản TikTok cá nhân với những phát ngôn thiếu chuẩn mực và dọa tiêm thuốc độc một người đang tương tác với bối cảnh tại quầy đón tiếp bệnh nhân.

Ngày 27/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ban hành thông báo làm rõ vụ việc liên quan đến hai sinh viên Khoa Y thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có hành vi, phát ngôn gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ nhà trường, sự việc xảy ra trong ca trực đêm ngày 25/7 tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Hai sinh viên thực tập tại đây đã có lời nói và hành vi thiếu chuẩn mực. Clip ghi lại hình ảnh này sau đó bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng (Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Truyền thông...) khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xác minh làm rõ bản chất vụ việc.

Nhà trường khẳng định, những lời nói và hành vi trong đoạn video xuất phát từ tính cá nhân của 2 sinh viên, hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như văn hóa ứng xử của sinh viên nhà trường.

Khoa Y, Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên đã được giao nhiệm vụ rà soát toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện của 2 sinh viên này.

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bệnh viện đa khoa đức giang

Nguyễn Văn Long

Bệnh viện Đa khoa

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

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