Giấy bạc (giấy nhôm) từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình. Với đặc tính mỏng, nhẹ, dễ tạo hình và chịu nhiệt tốt, giấy bạc thường được dùng để bọc thức ăn thừa trước khi cho vào tủ lạnh hoặc mang đi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc dùng giấy bạc để gói thức ăn thừa, đặc biệt trong thời gian dài hoặc với một số loại thực phẩm nhất định, có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe. Từ nguy cơ nhiễm khuẩn đến khả năng thôi nhiễm kim loại, thói quen tưởng chừng tiện lợi này cần được nhìn nhận lại một cách cẩn trọng.

Dùng giấy bạc gói thức ăn thừa có hại thế nào?

Giấy bạc thực chất là lá nhôm mỏng, được cán từ kim loại nhôm nguyên chất. Nhờ khả năng chống ẩm, cản ánh sáng và chịu được nhiệt độ cao, giấy bạc thường được sử dụng trong nấu nướng, nướng thực phẩm, cũng như bảo quản thức ăn.

Nhiều người chọn giấy bạc để gói thức ăn thừa vì nghĩ rằng nó giúp giữ nhiệt, giữ mùi và ngăn vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, giấy bạc không có khả năng diệt khuẩn hay tạo môi trường bảo quản an toàn tuyệt đối, nhất là khi sử dụng không đúng mục đích.

Dùng giấy bạc gói thức ăn thừa có hại thế nào? (Ảnh:TastingTable)

Nguy cơ nhiễm khuẩn do gói không kín hoàn toàn

Một trong những vấn đề lớn nhất khi dùng giấy bạc gói thức ăn thừa là nguy cơ nhiễm khuẩn. Trên thực tế, giấy bạc không thể tạo ra lớp niêm phong kín hoàn toàn như hộp đựng thực phẩm chuyên dụng.

Khi thức ăn được gói lỏng lẻo, không khí vẫn có thể lọt vào, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt, các loại vi khuẩn nguy hiểm có thể sinh sôi ngay cả trong môi trường ít oxy, nhất là khi thức ăn được bảo quản ở nhiệt độ không đủ thấp.

Việc bảo quản thức ăn thừa không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây đau bụng, tiêu chảy hoặc các vấn đề tiêu hóa khác, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người lớn tuổi.

Giấy bạc không phù hợp với thực phẩm có tính axit

Một trong những rủi ro đáng chú ý nhất của việc dùng giấy bạc gói thức ăn thừa là khả năng phản ứng hóa học với thực phẩm có tính axit cao. Các món ăn như cà chua, sốt cà chua, chanh, giấm, dưa muối hay các món lên men có thể làm nhôm trong giấy bạc bị hòa tan ở mức độ nhất định.

Khi đó, một lượng nhỏ nhôm có thể thôi nhiễm vào thực phẩm. Việc tiêu thụ nhôm trong thời gian dài, dù với lượng nhỏ, cũng không được xem là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với hệ thần kinh và chức năng thận nếu tích lũy nhiều.

Nguy cơ thôi nhiễm kim loại vào thức ăn

Giấy bạc khi tiếp xúc lâu với thức ăn, nhất là trong môi trường ẩm hoặc có muối, có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm kim loại. Muối là yếu tố xúc tác mạnh, khiến nhôm dễ bị ăn mòn hơn.

Các món ăn mặn như thịt kho, cá kho, canh mặn hoặc đồ chế biến sẵn có nhiều gia vị khi được gói bằng giấy bạc trong thời gian dài có thể làm tăng lượng nhôm ngấm vào thực phẩm. Điều này càng đáng lo ngại nếu thức ăn được hâm nóng lại khi vẫn bọc giấy bạc.

Không ngăn được mùi và vi khuẩn chéo trong tủ lạnh

Nhiều người tin rằng giấy bạc giúp ngăn mùi thức ăn, nhưng thực tế điều này chỉ đúng một phần. Nếu gói không kín hoàn toàn, mùi từ thức ăn vẫn có thể lan ra tủ lạnh, đồng thời hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác.

Ngoài ra, việc dùng giấy bạc để gói nhiều loại thức ăn khác nhau trong cùng một không gian bảo quản có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Vi khuẩn từ thực phẩm sống hoặc thực phẩm hư hỏng có thể lây sang các món đã nấu chín nếu không được bảo quản đúng cách.

Dễ gây hiểu lầm về thời gian bảo quản an toàn

Giấy bạc khiến thức ăn trông “được bọc kỹ”, từ đó tạo cảm giác an tâm giả tạo cho người sử dụng. Nhiều người vì thế mà để thức ăn thừa quá lâu trong tủ lạnh, vượt quá thời gian an toàn để sử dụng.

Trên thực tế, việc bảo quản thức ăn an toàn phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ, thời gian và mức độ nhiễm khuẩn ban đầu, chứ không phải chỉ là vật liệu gói bên ngoài. Giấy bạc không thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn nếu thức ăn đã bắt đầu hỏng.

Tác động đến môi trường và thói quen tiêu dùng

Ngoài yếu tố sức khỏe, việc sử dụng giấy bạc một lần rồi bỏ cũng góp phần làm tăng lượng rác thải sinh hoạt. Giấy bạc rất khó tái chế nếu đã dính thức ăn, dầu mỡ.

Thói quen lạm dụng giấy bạc để gói thức ăn thừa có thể khiến người dùng ít quan tâm hơn đến các giải pháp bền vững như hộp đựng tái sử dụng bằng thủy tinh hoặc nhựa an toàn. Về lâu dài, điều này không chỉ gây hại cho môi trường mà còn làm tăng chi phí sinh hoạt.

Những trường hợp có thể dùng giấy bạc an toàn hơn

Giấy bạc không hoàn toàn “xấu” nếu được dùng đúng cách. Trong trường hợp bảo quản thức ăn trong thời gian rất ngắn, không chứa nhiều axit hay muối, giấy bạc có thể được sử dụng tạm thời.

Tuy nhiên, giấy bạc nên được xem là giải pháp ngắn hạn, không phải lựa chọn ưu tiên cho việc lưu trữ thức ăn thừa trong tủ lạnh nhiều ngày.

Giải pháp thay thế an toàn hơn

Để bảo quản thức ăn thừa an toàn, người dùng nên ưu tiên hộp đựng thực phẩm có nắp kín, làm từ thủy tinh hoặc nhựa an toàn chuyên dụng. Những vật dụng này giúp ngăn không khí, vi khuẩn và mùi tốt hơn, đồng thời không phản ứng với thực phẩm.

Ngoài ra, nên chia nhỏ thức ăn thừa thành từng phần, để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh và ghi nhớ thời gian sử dụng để tránh để quá lâu.