Dùng doping, võ sĩ Trung Quốc từng hạ gục nhà vô địch Mỹ bị cấm thi đấu

Banma Duoji đánh bại Joshua Perreira ở sự kiện ONE Fight Night 29

ONE Championship đã ra quyết định đình chỉ Banma Duoji (Ban Mã Đoạt Cơ), võ sĩ 27 tuổi người Trung Quốc, khỏi các giải đấu của tổ chức sau khi võ sĩ này có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm. Kết quả trận đấu gần nhất mà Banma Duoji tham gia cũng bị thay đổi thành “không có kết quả”.

Theo đó, đội ngũ của Tổ chức Kiểm tra Chất kích thích Quốc tế (IDTM) đã thu thập mẫu xét nghiệm của các vận động viên tham dự sự kiện ONE Fight Night 29 vào tháng 3 vừa qua và tiến hành kiểm tra theo các quy định quốc tế. Kết quả cho thấy Banma Duoji, người đã thi đấu trong sự kiện này, dương tính với chất cấm Furosemide — thành phần có trong thuốc lợi tiểu — theo danh mục các chất cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Banma Duoji (Ban Mã Đoạt Cơ) bị ONE Championship đình chỉ thi đấu

Việc phát hiện chất cấm đã dẫn đến việc Banma Duoji bị cấm thi đấu tại các sự kiện của ONE trong thời hạn 6 tháng. Đồng thời, kết quả chiến thắng bằng TKO của anh trước Joshua Perreira (Mỹ) hôm 7/3 ở ONE Fight Night 29 cũng bị hủy, chuyển thành “không có kết quả”.

Joshua Perreira từng giành đai vô địch hạng ruồi của B2 Fighting Series. Ở trận đấu với Banma Duoji, Joshua Perreira thua TKO ở phút 2:13 của hiệp 1. Đáng chú ý, tình huống Banma Duoji hạ Joshua Perreira đến vào thời điểm sau khi võ sĩ người Mĩ bị chấn thương đầu gối. Tuy nhiên với việc Banma Duoji bị phát hiện dương tính với chất cấm, trận thua này của Joshua Perreira đã bị hủy.

Banma Duoji là võ sĩ mới nhất bị ONE đình chỉ thi đấu do vi phạm quy định về chất kích thích, nối tiếp các trường hợp trước đó gồm Elias Mahmoudi, Kiamran Nabati, Ferrari Fairtex và Dmitry Menshikov trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Tổ chức Kiểm tra Chất kích thích Quốc tế (IDTM) có trụ sở chính tại Thụy Điển. Vào tháng 9/2018, tổ chức này đã sáp nhập với Drug Free Sport International (DFSI) để cùng hợp tác đẩy mạnh công tác kiểm tra doping trong thể thao. Hiện nay, IDTM hợp tác với hơn 300 tổ chức thể thao hàng đầu thế giới như NFL, MLB, NBA, NASCAR, PGA Tour, LPGA và NCAA.

ONE nhấn mạnh rằng sức khỏe và sự an toàn của các võ sĩ là ưu tiên hàng đầu. Việc kiểm tra chất cấm được coi là quy định và tiêu chuẩn quốc tế mà cả tổ chức và vận động viên phải tuân thủ để đảm bảo an toàn và tính công bằng, minh bạch trong thi đấu.