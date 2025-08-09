Dùng đèn ngủ thường xuyên gây ra 4 tác hại cho cơ thể

Khi còn nhỏ, T. sống cùng ông bà ở nông thôn, tối đến đi ngủ thì tối đen như mực. Một đêm, cậu đi đến nhà người thân để lấy đồ, trên đường về cậu có cảm giác hoang mang, như thể có người đang theo dõi mình từ phía sau, khiến cậu sợ hãi và chạy một mạch.

Từ đó về sau, cậu không dám tắt đèn ngủ nữa, nếu không cậu luôn cảm thấy trong nhà hoặc ngoài cửa sổ có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ đã trưởng thành, T. vẫn giữ thói quen ngủ với đèn sáng, tuy nhiên vợ anh lại không thích như vậy, cô cảm thấy chói mắt, vì vậy hai người thường xuyên cãi nhau.

Những người ngủ với đèn bật vào ban đêm rốt cuộc đang sợ điều gì? Theo thói quen tự nhiên, tất cả các loài động vật đều thích ngủ trong bóng tối. Do đó, ngủ cùng với đèn sáng là một thói quen xấu. Trong quá trình ngủ cũng không thể tắt đèn, đây chính là tâm lý phụ thuộc thái quá vào ánh sáng, và sự phụ thuộc này thường được hình thành từ thời thơ ấu.

Con người có một nỗi sợ tự nhiên đối với bóng tối, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ nhỏ. Nếu người lớn không thể hướng dẫn hợp lý cho trẻ em, chẳng hạn như cha mẹ luôn chiều chuộng con, để chúng ngủ với đèn sáng từ khi còn nhỏ, thì sẽ hình thành sự phụ thuộc vào việc mở đèn.

Một trường hợp khác là những câu chuyện về ma quỷ mà trẻ em nghe được, hoặc những hình ảnh ghê rợn mà chúng thấy trong phim ảnh sẽ để lại ấn tượng rất sâu sắc. Những hình ảnh này thường được mô tả trong bối cảnh bóng tối, dần dần khiến trẻ em không thể rời xa ánh sáng, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng không dám tắt đèn ngủ, dẫn đến việc hình thành thói quen này.

Nghiên cứu đã khẳng định rằng việc ngủ với đèn sáng có 4 tác hại lớn. Đáng nói, những tác hại này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng vẫn chưa được mọi người chú trọng.

Dễ dẫn đến béo phì

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho thấy, ngủ với đèn sáng hoặc trong điều kiện có ánh sáng mạnh dễ dẫn đến béo phì.

Nghiên cứu này đã khảo sát 43,722 phụ nữ từ 35 đến 74 tuổi, liên quan đến 4 tình huống phổ biến: Ngủ hoàn toàn trong bóng tối; Ngủ với đèn ngủ nhỏ; Có ánh sáng bên ngoài phòng ngủ; Ngủ với tivi hoặc đèn phòng sáng.

Cuộc khảo sát kéo dài 5 năm, kết quả cho thấy, phụ nữ ngủ với đèn hoặc tivi bật vào ban đêm có nguy cơ tăng cân 5 kg cao hơn 17% so với phụ nữ ngủ trong bóng tối, nguy cơ chỉ số khối cơ thể tăng ít nhất 13%, nguy cơ thừa cân tăng 22% và nguy cơ béo phì tăng 33%.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thói quen ngủ với đèn sáng làm rối loạn việc sản xuất melatonin, ánh sáng cũng sẽ gây ảnh hưởng và kích thích lên não, cuối cùng có thể dẫn đến béo phì.

Có thể gây dậy thì sớm

Trong các thí nghiệm trên động vật liên quan, thời gian chiếu sáng đã ảnh hưởng đến sự tiết hormone sinh dục của động vật. Còn đối với con người, tuyến tùng là một cơ quan nội tiết thần kinh quan trọng, nó tiết ra serotonin và melatonin ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tuyến sinh dục.

Theo nhịp sinh học bình thường, cơ thể con người sẽ tiết ra melatonin vào ban đêm, trong khi ngủ với đèn sáng liên tục sẽ làm gián đoạn việc tiết melatonin, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển của hormone sinh dục xảy ra sớm hơn, cuối cùng gây ra dậy thì sớm.

Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn cần được xác thực qua các thí nghiệm và nghiên cứu lâm sàng nhiều hơn nữa.

Tăng nguy cơ trầm cảm

Ngủ với đèn sáng liên tục sẽ làm tăng nguy cơ trầm cảm. Điều này là do ánh sáng làm gián đoạn việc tiết melatonin, trong khi melatonin có thể điều chỉnh cảm xúc của cơ thể và giúp giảm rối loạn cảm xúc theo mùa. Khi ngủ với đèn sáng, việc tiết melatonin bị ức chế và các chức năng điều chỉnh cảm xúc liên quan cũng sẽ không còn.

Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Ngủ với đèn sáng trong một số trường hợp ảnh hưởng đến nhịp sinh học bình thường. Melatonin bị ức chế quá mức, dẫn đến một số người cảm thấy tỉnh táo vào ban đêm nhưng lại buồn ngủ vào ban ngày, làm gián đoạn giấc ngủ bình thường và tăng nguy cơ mất ngủ.

Thiết lập thói quen ngủ trong bóng tối

Theo giới chuyên gia, có lẽ việc tuân theo thói quen sinh học tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe, vì vậy việc ngủ với đèn sáng nên được điều chỉnh sớm, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần thực hiện một số biện pháp.

Đầu tiên là phải vượt qua nỗi sợ hãi bóng tối về mặt tâm lý. Khi tuổi tác tăng lên, cần dần dần xây dựng một nhận thức hợp lý, khi có cái nhìn và hiểu biết đúng đắn về bóng tối, thì có thể từ từ tiếp cận nó.

Thứ hai, cần phải thực hiện những hành động cụ thể. Nếu quá phụ thuộc vào việc mở đèn để ngủ, có thể bắt đầu để bố mẹ hoặc bạn bè cùng ngủ vào ban đêm với trẻ, cùng nói chuyện khi tắt đèn, sau đó từ từ làm quen với môi trường tối và cuối cùng là quen với việc nhiều người cùng tắt đèn ngủ.

Sau đó, từ từ thử việc tắt đèn và nằm yên một mình. Nếu trẻ vượt qua nỗi lo lắng và cảm giác sợ hãi, điều đó có nghĩa là trẻ đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào việc mở đèn.

Đối với người lớn, có thể thử lắp đặt đèn điều chỉnh độ sáng bên cạnh giường, từ sáng đến tối, dần dần thích nghi với bóng tối. Nếu lo lắng về việc quá căng thẳng trong bóng tối, bạn có thể thử tập thể dục hoặc ngâm chân trước khi ngủ, để tạo cảm giác mệt mỏi cho cơ thể, từ đó dễ dàng chìm vào giấc hơn.