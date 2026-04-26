Đừng coi là cỏ dại, loại rau mọc đầy lối đi này là "vua canxi", đem trộn nộm hay nấu canh đều ngon hơn thịt

Dạo một vòng quanh vườn nhà hay ven các kẽ gạch, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những bụi rau sam mập mạp, mọng nước. Đừng vội nhổ bỏ chúng như một loại cỏ dại, bởi đây chính là "vua canxi" trong thế giới thực vật, một loại "siêu thực phẩm" 0 đồng mà các chuyên gia dinh dưỡng luôn đánh giá cao.

Rau sam từ lâu đã được mệnh danh là "rau trường thọ". Không chỉ giàu canxi tốt cho xương, rau sam còn chứa hàm lượng Omega-3 cao kỷ lục so với các loại rau xanh khác. Với vị chua thanh đặc trưng và độ giòn sần sật, rau sam có thể biến tấu thành những món ăn "giải ngấy" cực đỉnh cho mâm cơm gia đình.

1. Nộm rau sam lạc rang: Giòn tan, thanh mát

Rau sam

Đây là cách chế biến giữ trọn vẹn độ giòn và vị chua thanh tự nhiên của rau sam nhất.

Sơ chế: Hái những ngọn rau sam non, rửa sạch. Bí quyết để rau bớt vị chua gắt và không bị nát là bạn nên chần nhanh qua nước sôi có pha chút muối, sau đó vớt ra ngâm ngay vào bát nước đá lạnh.

Chế biến: Pha nước mắm tỏi ớt theo tỉ lệ vàng (1 mắm : 1 đường : 1 chanh). Trộn đều rau sam với nước mắm, thêm một ít cà rốt thái chỉ cho màu sắc bắt mắt.

Hoàn thiện: Rắc thêm thật nhiều lạc rang giã dập và rau thơm (kinh giới, húng quế).

Cảm nhận: Vị chua dịu của rau sam quyện với cái bùi béo của lạc rang tạo nên một sức hút khó cưỡng, đặc biệt đưa cơm trong những ngày nắng nóng.

2. Canh rau sam nấu tôm/thịt băm: Vị ngọt thanh tao

Nếu đã chán canh rau muống hay rau dền, hãy thử một bát canh rau sam nấu tôm. Vị chua nhẹ của rau sẽ thay thế cho chanh hay sấu, tạo nên một bát canh giải nhiệt rất sâu.

Chế biến: Phi thơm hành khô, xào qua tôm nõn hoặc thịt băm. Đổ nước vào đun sôi rồi thả rau sam vào. Vì rau sam mọng nước nên rất nhanh chín, bạn chỉ cần để nước bùng lên là tắt bếp ngay để rau giữ được độ giòn.

Cảm nhận: Nước canh có vị chua thanh nhẹ, ngọt hậu, rất thích hợp để "chữa cháy" cho những bữa cơm có nhiều món chiên xào.

Ảnh minh họa

3. Rau sam xào tỏi: Đơn giản mà tinh tế

Ít ai nghĩ rau sam cũng có thể xào, nhưng thực tế rau sam xào tỏi lại có hương vị không kém gì rau muống hay rau bí, thậm chí còn độc đáo hơn nhờ vị chua đặc trưng.

Chế biến: Đun mỡ lợn (hoặc dầu ăn) thật nóng, cho tỏi đập dập vào phi vàng thơm nức. Trút rau sam vào xào nhanh tay trên lửa lớn, nêm chút hạt nêm và nước mắm.

Cảm nhận: Sợi rau bóng mượt, giòn sần sật, thơm lừng mùi tỏi băm. Đây là món ăn 0 đồng nhưng lại cực kỳ "tốn cơm".

Tại sao bạn nên đưa rau sam vào thực đơn ngay hôm nay?Nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lượng chất chống oxy hóa trong rau sam cao gấp nhiều lần các loại rau trồng thông thường. Việc ăn rau sam không chỉ giúp bổ sung canxi mà còn hỗ trợ lọc máu, thanh độc cơ thể và cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt.

Ẩm thực đôi khi không nằm ở những nguyên liệu xa xỉ. Một nắm rau sam hái vội ven đường, qua đôi bàn tay khéo léo của người nội trợ, đã trở thành món ăn vừa ngon miệng, vừa là bài thuốc quý cho cả gia đình. Đừng bỏ phí "vị thuốc 0 đồng" này trong vườn nhà bạn nhé!