Đừng chỉ biết ăn bí đao! Đây là 5 loại rau củ "siêu giải nhiệt" mùa hè, dưỡng da, giảm mỡ: Chị em lười mấy cũng nên ăn

Bí đao vốn là "gương mặt vàng" trong làng giải nhiệt, nhưng nếu muốn vừa mát ruột lại vừa siết mỡ, dưỡng da căng mọng cấp tốc thì 5 loại rau củ dưới đây mới là chân ái.

Mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với vóc dáng và làn da của phái đẹp. Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, da dễ thâm sạm và mụn nhọt bùng phát do tích tụ nhiệt độc bên trong. Để giải nhiệt cơ thể, ngoài quả bí đao quen thuộc, thế giới thực vật còn rất nhiều loại rau củ thanh mát vượt trội, vừa giúp cơ thể giải nhiệt tức thì, vừa hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa và nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ sâu bên trong.

Dưới đây là 5 loại rau củ "siêu giải nhiệt" mùa hè lại hỗ trợ làm đẹp trừ trong ra ngoài, đã rẻ bèo chợ còn Việt rất sẵn nhưng nhiều chị em chưa biết để tận dụng:

Rau mồng tơi

Đứng đầu danh sách các loại rau xanh giúp giải nhiệt chính là mồng tơi. Loại rau này chứa hàm lượng nước lên đến 93% cùng lượng chất nhầy pectin đặc trưng, hoạt động như một chiếc chổi sinh học làm sạch đường tiêu hóa, hỗ trợ đào thải cholesterol xấu từ thức ăn.

Bên cạnh khả năng giải nhiệt độc cho gan, giảm mụn nhọt hằng ngày, mồng tơi còn là kho tàng vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Cứ trong 100g mồng tơi chỉ cung cấp khoảng 19 calo nhưng lại dồi dào chất xơ, tạo cảm giác no lâu, cực kỳ phù hợp cho những ai đang muốn kiểm soát cân nặng trong mùa hè.

Để giải nhiệt cấp tốc và thải độc ruột, bạn nên nấu canh mồng tơi với tôm tươi hoặc thịt băm nấu chín tới, không ninh quá nhừ. Nếu muốn dưỡng da mịn màng, giảm mụn nhọt, hãy kết hợp mồng tơi nấu chung với rau đay và mướp hương để tăng gấp đôi lượng vi chất và collagen thực vật.

Mướp đắng (khổ qua)

Với vị đắng thanh đặc trưng, mướp đắng là bài thuốc hoàn hảo để giải nhiệt tim, can và vị. Hợp chất charantin và momordicin trong mướp đắng có khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết, tăng cường chuyển hóa glucose và ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng. Vì vậy, loại quả này thường xuất hiện trong thực đơn đốt mỡ của chị em mỗi dịp hè về.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong mướp đắng cao gấp nhiều lần so với các loại rau xanh và quả mọng thông thường, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ. Đối với các tình trạng mụn nội tiết mùa hè, việc bổ sung mướp đắng vào thực đơn giúp thanh lọc máu, mang lại làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn.

Muốn tiêu mỡ bụng và giải nhiệt cơ thể hiệu quả nhất, bạn nên uống nước cốt mướp đắng tươi ép cùng táo xanh, hoặc hãm mướp đắng phơi khô làm trà uống hằng ngày. Để dưỡng da, trị mụn ẩn và làm dịu da cháy nắng, hãy thái lát mướp đắng tươi đắp mặt nạ 15 phút hoặc xay nhuyễn làm đá viên massage mặt.

Rau muống

Là món ăn quốc dân trên mâm cơm hè của người Việt, rau muống mang lại hiệu quả giải nhiệt và bù khoáng chất cực tốt nhờ lượng kali, natri tự nhiên dồi dào. Khi cơ thể đổ mồ hôi nhiều gây mệt mỏi, một đĩa rau muống luộc sẽ giúp cân bằng lại điện giải nhanh chóng.

Rau muống chứa nhiều sắt, giúp tăng cường tuần hoàn máu, làm cho sắc diện làn da luôn hồng hào, tràn đầy sức sống. Hàm lượng chất xơ cao của loại rau này cũng hỗ trợ đắc lực cho quá trình tiêu hóa và hạn chế hấp thu chất béo, giúp bạn duy trì thể trạng nhẹ nhàng.

Cách giải nhiệt nhanh nhất là luộc rau muống chín tới, vắt thêm chanh hoặc dầm sấu vào nước luộc để làm canh uống bổ sung điện giải. Nếu muốn đổi vị để dưỡng da và giữ dáng, hãy làm món rau muống nộm tai heo hoặc xào sơ với tỏi bằng dầu ô liu để cơ thể hấp thu trọn vẹn vitamin A.

Dưa chuột (dưa leo)

Nếu muốn tìm một loại quả vừa ăn vặt được, vừa giúp giải nhiệt tối đa mà không lo tăng cân thì dưa chuột là lựa chọn số một. Chứa tới 96% là nước, dưa chuột giúp hạ nhiệt cơ thể tức thì, kích thích bài tiết độc tố qua đường tiết niệu.

Trong dưa chuột có chứa silica, một hợp chất củng cố các mô liên kết, giúp làn da săn chắc và giảm thiểu nếp nhăn. Việc ăn dưa chuột hằng ngày cung cấp một lượng lớn vitamin K và kali, hỗ trợ giảm sưng tấy, làm sáng da và đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ béo vùng đùi, bắp tay. Vì vậy, nếu nói đến thực phẩm giải nhiệt và làm đẹp mùa hè thì không thể nào bỏ qua loại quả này.

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Bạn có thể làm món dưa chuột muối chua ngọt ăn kèm bữa chính, hoặc cắt lát ăn sống trực tiếp để giải nhiệt bốc hỏa. Riêng mục đích dưỡng da cấp ẩm sâu và giảm thâm quầng mắt, hãy thái lát mỏng dưa chuột ướp lạnh rồi đắp trực tiếp lên da vào buổi tối.

Củ cải trắng

Dù có vị hơi cay nhẹ nhưng củ cải trắng lại mang tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, tiêu đờm và giải độc cực mạnh. Loại củ này chứa nhiều enzyme hỗ trợ tiêu hóa như amylase và esterase, giúp cơ thể chuyển hóa mỡ xấu và tinh bột hiệu quả hơn, ngăn ngừa hiện tượng tích mỡ dưới da.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào trong củ cải trắng có khả năng ức chế sự hình thành sắc tố melanin, từ đó làm mờ các vết thâm nám do nắng hè, nuôi dưỡng làn da trắng sáng tự nhiên.

Để tiêu mỡ và giải nhiệt cơ thể, bạn nên nấu củ cải trắng với các loại thịt sườn hoặc làm củ cải luộc chấm kho quẹt. Để tập trung dưỡng trắng da từ bên trong, hãy ép củ cải trắng chung với cà rốt và một chút mật ong thành thức uống detox mỗi tuần 2 lần.

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