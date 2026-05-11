Đừng chỉ ăn trứng luộc để ngừa tóc rụng! "Nữ thần không tuổi" Thái Y Lâm luôn làm việc này trước 21h30 cho da đẹp tóc khỏe, bác sĩ cũng phải khen

Muốn dưỡng tóc, bên cạnh việc ăn nhiều trứng luộc để bổ sung protein, thì giấc ngủ cũng ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của da đầu và sợi tóc! Nhiều người từng trải qua cảm giác này: Chỉ cần vài ngày ngủ không ngon, không chỉ tinh thần sa sút mà còn xuất hiện tình trạng rụng tóc, da dẻ xám xịt, vàng vọt.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu La Ngọc Bội - Viện trưởng Phòng khám Trác Phác (tại Trung Quốc) chỉ ra rằng, giấc ngủ thực chất ảnh hưởng sâu rộng đến sự tăng trưởng và phục hồi của tóc cũng như làn da. Đây là chìa khóa không thể ngó lơ để duy trì diện mạo bên ngoài!

Tóc có chu kỳ sinh trưởng, thiếu ngủ sẽ làm rối loạn nhịp độ

Tóc không mọc liên tục mà có 3 chu kỳ rõ rệt: Giai đoạn tăng trưởng (Anagen), giai đoạn thoái hóa (Catagen) và giai đoạn nghỉ ngơi/ngưng nghỉ (Telogen). Trong đó, khoảng 80% - 90% tóc nằm ở "giai đoạn tăng trưởng" , kéo dài từ 2 đến 6 năm. Đây là giai đoạn quyết định giúp tóc dài ra, dày hơn và duy trì độ đậm đặc.

Tiếp theo là giai đoạn thoái hóa ngắn ngủi, và cuối cùng là giai đoạn nghỉ ngơi (chiếm khoảng 10% - 15%). Lúc này tóc sẽ rụng tự nhiên, rụng từ 50 đến 100 sợi mỗi ngày được coi là bình thường.

Tuy nhiên, khi thiếu ngủ , giai đoạn tăng trưởng sẽ bị rút ngắn và giai đoạn nghỉ ngơi bị kéo dài, khiến tóc nhanh chóng rơi vào trạng thái rụng. Về lâu dài, bạn sẽ dễ gặp phải vấn đề tóc thưa dần và sợi tóc mảnh đi.

Mấu chốt ảnh hưởng: Hormone và áp lực tác động toàn diện

Viện trưởng La cho biết, ảnh hưởng của giấc ngủ đối với tóc nằm ở sự thay đổi của các loại hormon trong cơ thể:

Hormon tăng trưởng (Growth Hormone): Thường tiết ra mạnh mẽ trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng khi ngủ sâu. Nó thúc đẩy sự phân chia tế bào nang tóc và tổng hợp protein (thành phần chính của tóc là keratin). Nếu thức khuya thường xuyên, thời gian phục hồi quan trọng này bị nén lại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sự phát triển của tóc.

Hormon căng thẳng (Cortisol): Thiếu ngủ làm nồng độ Cortisol tăng cao, đẩy nhanh quá trình nang tóc tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi, hình thành tình trạng "rụng tóc do áp lực" phổ biến.

Melatonin: Tiết ra vào ban đêm không chỉ giúp đi vào giấc ngủ mà còn có tác dụng chống oxy hóa, kéo dài giai đoạn tăng trưởng của nang tóc.

Hệ thần kinh phó giao cảm: Giấc ngủ ngon giúp hệ thần kinh này làm chủ cơ thể, thúc đẩy vi tuần hoàn da đầu, đảm bảo nang tóc nhận đủ dưỡng chất. Nếu ngủ không tốt, lượng máu cung cấp giảm xuống giống như cây thiếu phân bón, tóc sẽ dễ rụng.

Không chỉ tóc, ban đêm còn là "Thời điểm vàng phục hồi" của làn da

Bác sĩ La chia sẻ thêm, làn da cũng dựa vào giấc ngủ để tự sửa chữa. Ban đêm là lúc tế bào hoạt động mạnh mẽ nhất để khắc phục những tổn thương do tia UV và áp lực môi trường tích tụ ban ngày, bao gồm tu sửa DNA, tái tạo lớp sừng và sản sinh collagen.

Đó là lý do sau khi thức khuya, da thường xỉn màu, lộ rõ nếp nhăn, lỗ chân lông to hoặc chảy xệ. Ngược lại, nếu ngủ đủ giấc, làn da vào ngày hôm sau thường sẽ sáng hơn, căng mọng và đàn hồi.

Chìa khóa dưỡng tóc, dưỡng da: Ngủ đủ thôi chưa đủ, phải ngủ ngon

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất từ 6.5 đến 7 tiếng mỗi ngày, lý tưởng nhất là 7 đến 8 tiếng, và cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm để nắm bắt thời điểm vàng tiết hormone tăng trưởng.

Ngoài thời gian ngủ, chất lượng cũng rất quan trọng. Ngay cả khi đi ngủ sớm nhưng nếu ngủ nông hoặc thường xuyên tỉnh giấc thì hiệu quả phục hồi vẫn hạn chế. Bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ qua các thói quen:

Giảm kích thích từ ánh sáng xanh (điện thoại, máy tính) trước khi ngủ.

Tránh caffeine và thực phẩm nhiều đường.

Hạn chế rượu bia.

Thiết lập một "nghi thức đi ngủ" cố định để cơ thể dần thả lỏng.

Giấc ngủ - Bước bảo dưỡng bị đánh giá thấp nhất

Dù là tóc mọc hay da phục hồi đều phụ thuộc cao vào chất lượng giấc ngủ! Đây là lý do nhiều ngôi sao luôn kiên trì ngủ sớm, ví dụ như "nữ thần không tuổi" Thái Y Lâm luôn đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi tối!

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm dưỡng tóc hay tác động bên ngoài, chi bằng hãy bắt đầu từ việc "ngủ một giấc thật ngon" . Để cơ thể hoàn thành công trình tu bổ vào ban đêm mới là cách gốc rễ nhất để dưỡng tóc và chăm sóc làn da một cách bền vững.