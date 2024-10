Đừng chỉ ăn quả, lá của cây này quý như "nhân sâm người nghèo" ở quê hầu như nhà nào cũng có

Lá bưởi và những công dụng tuyệt vời với sức khỏe

Bưởi là một loại cây ăn quả được trồng phổ biến trong mỗi gia đình nhưng lại có công dụng chữa bệnh hiệu quả.

Theo cuốn sách "Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam" - NXB Khoa học và Kỹ thuật) – tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược liệu - Dược Cổ truyền: Lá bưởi, vỏ bưởi, nước ép múi bưởi và hạt vỏ bưởi có rất nhiều công dụng trong điều trị các loại bệnh, theo VTV.

Lá bưởi nhiều công dụng đối với sức khỏe. Ảnh minh họa.

Lá bưởi có vị đắng, cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trừ hàn, tán khí, thông kinh lạc, giải cảm, trừ đờm, tiêu thực, hoạt huyết, tiêu sưng. Lá bưởi già chữa cảm sốt, ho, nhức đầu, hắt hơi, kém ăn, chữa sưng đau chân do hàn thấp chướng khí, giảm đau do trúng phong, tê bại. Cách thức chữa bệnh là sắc uống với liều dùng từ 10 đến 20g lá tươi một ngày. Cũng có thể nấu nước để xông, ngâm chân và dùng lá xát vào chân. Lá bưởi non được nướng chín để nắn, xoa bóp chỗ đau (cho tan máu ứ), chỗ bị sai khớp, sưng, bong gân hay gãy xương, sau đó dùng lá khác (chưa nướng) giã nát, bó vào chỗ bị tổn thương. Ngoài ra, lá bưởi tươi nấu với nhiều loại lá thơm khác để xông còn có công dụng chữa cảm cúm, nhức đầu.

- Ngoài ra, lá bưởi còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giải rượu và độc, loại bỏ mùi hôi miệng, chữa đầy bụng.

-Lá bưởi có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp làm sáng và đều màu da.

-Lá bưởi có tác dụng giảm thiểu tóc xơ rụng, giúp tóc chắc khỏe hơn.

-Lá bưởi có thể dùng để gội đầu, kết hợp với vỏ bưởi sấy khô và một số thảo dược khác, giúp tóc mượt -và chắc khỏe.

-Vitamin C trong lá bưởi cũng như các chất kháng khuẩn tự nhiên sẽ giúp làm sạch dầu thừa. Đồng thời dưỡng da phục hồi, giảm nám, giảm tàn nhang và hỗ trợ mờ thâm sẹo.

Các bài thuốc từ lá bưởi trong y học dân gian

Giải cảm: Nguyên liệu gồm lá bưởi 50g, lá sả, lá hương nhu, lá tre mỗi thứ 20g. Tất cả cho vào nồi, lấy lá chuối bịt kín miệng nồi, đun sôi 5 phút rồi đem xông.

Cách làm: Khi xông cần chú ý rạch lá chuối từ từ cho hơi nóng bốc vừa phải. Trùm chăn kín cho người bệnh, xông trong vòng 10 phút, đến khi mồ hôi ra nhiều thì thôi và mở chăn ra từ từ. Sau đó dùng khăn mặt khô lau hết mồ hôi, tránh hướng gió lùa và đề phòng bỏng. Nhớ không được xông khi người bệnh yếu quá và khi mồ hôi ra nhiều.



Trị đau đầu: Lá bưởi và hành củ giã nát đắp vào huyệt thái dương có thể trị chứng đau đầu do phong hiệu quả.

Trị ung nhọt ở vú: Lá bưởi 4-7 lá, thanh bì 1 lạng, bồ công anh 1 lạng . Sắc nước uống.

- Lá bưởi và gừng giã nát, trộn với dầu trầu và đắp tại chỗ có thể điều trị viêm khớp cấp.

Chữa áp xe vú: Lá bưởi, thành bì 30 g, bồ công anh 30 g, sắc uống hằng ngày, chữa áp xe vú.