Đừng chỉ ăn lá, củ loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo" nhà nào cũng ăn mà không biết

Những lợi ích ăn củ cải thường xuyên

Củ cải có nhiều trong mùa đông và được các bà nội trợ yêu thích vì ngon miệng và dễ chế biến.

Khoa học chứng minh đây là loại rau quả nhiều lợi ích dinh dưỡng nhất trong các loại rau củ thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Giúp lợi tiểu: Nước ép lá củ cải trắng đóng vai trò quan trọng trong việc lợi tiểu. Không chỉ vậy, bổ sung lá củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày còn có đặc tính nhuận tràng giúp điều trị táo bón và đầy hơi hiệu quả.

Ngăn ngừa ung thư: Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Tăng khả năng miễn dịch: Báo Lao Động dẫn nguồn trang Stylecraze cho biết, hàm lượng sắt cao trong lá củ cải trắng giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và tăng năng lượng.

Bên cạnh đó, lá củ cải trắng chứa nhiều vitamin A, vitamin C, phốt pho và thiamine giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.

Củ cải chế biến được nhiều món ngon.

Giảm nguy cơ ung thư: Theo Tiền Phong, củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư.

Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do – DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Tốt cho huyết áp: Đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định.

Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng "hạ huyết áp" ở những người bị tăng huyết áp đáng kể.

Có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Lá củ cải trắng có đặc tính giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, nước ép lá củ cải trắng còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Giữ cho thận khỏe mạnh: Các hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể.

Đừng kho thịt, củ cải chế biến theo cách này mới gọi là đưa cơm

Củ cải cuốn tôm thịt hấp không sử dùng dầu mỡ trong quá trình chế biến nên bạn sẽ thưởng thức được trọn vẹn vị thanh ngọt của món ăn mà không hề bị ngán.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1/2 củ cải trắng

- 100 gam thịt nạc vai

- 100 gam tôm

- 50 gam cà rốt

- 1 nhánh gừng

- 1 nhánh hành lá

- 1 quả ớt đỏ

- Gia vị: Rượu, muối, đường, bột mì.

Cách chế biến của cải cuộn tôm thịt:

- Bước 1: Bạn lấy 1 cái âu, cho tôm, thịt + cà rốt băm nhỏ + 1 ít bột mì + gừng + 1 muỗng rượu + 1 ít muối, đường. Trộn đều và ướp chừng 15 phút để thịt ngấm gia vị.

- Bước 2: Tiếp đến bạn lấy 1 lát củ cải trải trên lòng bàn tay, múc 1 -1,5 muỗng nhân đặt trải lên lát củ cải và dàn đều. Gấp mép và cuộn tròn như khi bạn cuốn nem. Bạn cho ra đĩa và thực hiện tương tự với phần nhân còn lại.

- Bước 3: Sau khi cuốn xong, bạn xếp lần lượt các cuốn củ cải vào nồi hấp. Thực hiện nhẹ tay nếu không củ cải cuốn sẽ bị bung và vỡ đấy nhé. Tùy vào kích thước và độ lớn của cuốn củ cải mà bạn cuốn thời gian áng chừng cho món hấp này khoảng từ 8-12 phút.

- Bước 4: Khi củ cải cuốn tôm thịt chín, bạn gắp ra đĩa và rắc lên trên 1 chút hành lá và ớt bằm là xong.