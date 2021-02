Dùng bao cao su có bị lây bệnh tình dục?

Một số tác nhân lây bệnh qua đường tình dục sống trên da quanh dương vật, âm đạo hoặc hậu môn. Bạn có thể bị lây những bệnh lý lây qua đường tình dục nếu da bạn tiếp xúc với da những người bị nhiễm các bệnh này dù bạn không giao hợp với người đó. HIV và viêm gan siêu vi B được lây truyền do tiếp xúc với máu bị nhiễm và dịch tiết. Nói chung, các bệnh lý lây nhiễm qua đường tình dục được lây truyền không chỉ qua tiếp xúc giao hợp mà qua cả đường miệng và bề mặt da.



Thông thường, giai đoạn đầu các bệnh lý lây qua đường tình dục không có triệu chứng biểu hiện bên ngoài, do đó chỉ có thể biết được bằng cách xét nghiệm. Tuy nhiên, bạn có thể có các triệu chứng như tiểu đau, ra dịch bất thường, ở phụ nữ thấy dịch có màu vàng, xanh, có mùi hôi, nổi mụn cóc, sốt, đau khi giao hợp và nhiều triệu chứng khác nữa. Đặc biệt, những triệu chứng đó có thể mất đi, nhưng những mầm mống gây bệnh vẫn tồn tại và tiếp tục lây truyền.

Một số bệnh lý lây qua đường tình dục có thể được điều trị khỏi nếu tác nhân gây bệnh là vi khuẩn hoặc nấm, nếu tác nhân gây bệnh là virus như nhiễm bóng nước sinh dục Herpes, viêm gan B hay HIV thì không chữa trị dứt điểm được. Tuy nhiên, việc phát hiện bệnh càng sớm càng dễ điều trị và càng hạn chế được mức độ ảnh hưởng mà bệnh gây ra.

Về việc dùng bao su có thể lây bệnh tình dục hay không? Dùng bao cao su là biện pháp tình dục an toàn, phòng tránh các bệnh lây truyền qua tình dục và tránh thai. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy, dù bạn sử dụng bao cao su 100% nhưng vẫn có khoảng 3-15% bao cao su bị rỉ, trào hay bị thủng lỗ. Bao cao su chỉ che chắn những phần thuộc phạm vi mà bao cao su phủ kín, do đó những nơi chưa biểu hiện bệnh nhưng vẫn chứa rất nhiều mầm bệnh nên vẫn có thể lây lan. Điển hình là sùi mào gà. Do tổn thương sùi mào gà có thể ở gốc dương vật, phần dương vật đeo bao cao su tránh được lây nhiễm dịch tiết gây bệnh, nhưng phần gốc của dương vật thì không. Khi tiếp xúc da-da trong khi quan hệ tình dục, vẫn có thể lây bệnh.