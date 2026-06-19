Đừng ăn bánh mì, cháo phở cho bữa sáng nữa, trong 30 ngày tới, hãy ăn món này: Lá lách, dạ dày, thận và trí nhớ được cải thiện

Một bữa sáng đúng cách không chỉ giúp bạn no bụng mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khả năng miễn dịch, mức năng lượng và cả hiệu suất làm việc của não bộ trong suốt cả ngày.

Thế hệ trước thường nói: "Một bữa sáng ngon miệng sẽ cung cấp năng lượng cho bạn cả ngày, và nếu bạn duy trì thói quen này, nó sẽ cung cấp năng lượng cho bạn cả năm". Nhiều người mắc chứng suy nhược mãn tính, thường xuyên bị cảm lạnh, trí nhớ kém và mệt mỏi toàn thân. Vấn đề không phải là họ không bổ sung đủ chất dinh dưỡng, mà là họ ăn bữa sáng không đúng cách.

Nhiều người có thói quen ăn sáng qua loa với bánh mì ngọt, quẩy chiên, cháo trắng hoặc thậm chí bỏ bữa. Những lựa chọn này giúp lấp đầy dạ dày nhanh chóng nhưng chưa chắc đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong quan niệm dinh dưỡng phương Đông, bữa sáng là thời điểm lý tưởng để "nuôi dưỡng tỳ vị", tức hệ tiêu hóa. Còn theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, đây cũng là bữa ăn quan trọng giúp bổ sung năng lượng sau một đêm dài và góp phần ổn định đường huyết, cải thiện khả năng tập trung.

Nếu muốn làm mới thực đơn buổi sáng trong tháng tới, bạn có thể tham khảo 4 món ăn đơn giản dưới đây.

Cháo kê - khoai mỡ - hạt sen: Bữa sáng dịu nhẹ cho hệ tiêu hóa

Tỳ vị là nền tảng của sức khỏe sau sinh. Nếu chúng yếu, dù bạn ăn bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng không thể hấp thụ được.

Cháo này là cách nhẹ nhàng nhất để bồi bổ tỳ vị vào buổi sáng, đặc biệt được thiết kế để cải thiện tình trạng chán ăn vào bữa sáng, đầy hơi sau bữa ăn, tiêu chảy và mệt mỏi. Nếu thường xuyên sử dụng sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng tiêu hóa của tỳ vị, cải thiện sự hấp thụ, củng cố nền tảng sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh trong những thay đổi theo mùa.

Khoai mỡ, kê và hạt sen là những nguyên liệu quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực châu Á.

Kê chứa tinh bột dễ tiêu hóa, khoai mỡ giàu chất xơ hòa tan, trong khi hạt sen cung cấp thêm protein thực vật và nhiều khoáng chất. Khi kết hợp thành cháo nóng, món ăn này tạo cảm giác nhẹ bụng, phù hợp với những người thường xuyên đầy hơi hoặc ăn sáng không ngon miệng.

Một bát cháo ấm vào buổi sáng cũng giúp cơ thể bổ sung nước sau giấc ngủ dài, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày.

Cách làm: Chuẩn bị 150g khoai mỡ, 60g kê và 10g sen khô. Ngâm sen khô trong 20 phút trước, rửa sạch kê, gọt vỏ và cắt khoai mỡ thành miếng nhỏ để tránh bị thâm. Đun sôi nước trong nồi, cho kê và sen khô vào trước, rồi hạ nhỏ lửa đun liu riu trong 20 phút. Sau đó cho khoai mỡ vào và tiếp tục nấu trong 15 phút nữa, cho đến khi cháo sánh và mềm. Ngon nhất khi ăn nóng lúc đói bụng.

Bữa sáng tốt không nằm ở món ăn "thần kỳ"

Dù các món ăn trên đều là những lựa chọn lành mạnh, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng không có một thực phẩm nào có thể tự mình giúp "tăng miễn dịch gấp đôi", "bổ thận" hay "cải thiện trí nhớ thần tốc". Sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể lối sống, bao gồm chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ, vận động và kiểm soát căng thẳng.

Thay vì chỉ tập trung vào việc ăn gì vào buổi sáng, hãy chú ý xây dựng một bữa ăn đầy đủ gồm:

Tinh bột tốt (yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, khoai...) Protein chất lượng (trứng, sữa, sữa chua, đậu...) Rau củ hoặc trái cây Một lượng nhỏ chất béo lành mạnh

Đôi khi, thay đổi nhỏ nhất lại là bước khởi đầu cho những chuyển biến tích cực nhất. Và một bữa sáng được chuẩn bị tử tế có thể chính là món quà đầu tiên bạn dành cho cơ thể mỗi ngày.