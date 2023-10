Dùng Alpha Lipid Lifeline mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe hiệu quả

Sản phẩm mang đến nguồn dinh dưỡng hoàn hảo để người dùng khỏe mạnh và phát triển toàn diện hơn mỗi ngày, đối tượng sử dụng đa dạng, người trên 3 tuổi đều thích hợp và đạt hiệu quả cao.



Sản phẩm mang trong mình nguồn sữa non chất lượng từ New Zealand, đất nước nhất nhì hiện nay về sữa. Sữa non hay còn gọi là sữa đầu, xuất hiện trong tuyến vú của động vật có vú cuối thời kỳ mang thai cho đến 72 giờ sau sinh, mang nguồn dinh dưỡng tối ưu hơn nhiều so với sữa thường.

Đặc biệt ở sữa non của bò New Zealand là đảm bảo độ an toàn và chất lượng cao, không chỉ khí hậu, thời tiết, đồng cỏ, nguồn nước nơi đây phù hợp mà đàn bò còn được nuôi dưỡng hợp lý, quy trình thu hoạch sữa đảm bảo quy chuẩn nghiêm ngặt. Đàn bò được chăn thả tự nhiên không chuồng trại, không hormone tăng trưởng, không biến đổi gen, không thức ăn công nghiệp, không thuốc kháng sinh tạo nên dòng sữa chất lượng cao.

Tạo nên thành công của Alpha Lipid Lifeline không thể bỏ qua được công nghệ độc quyền Alpha Lipid của tập đoàn New Image, có thể hiểu đơn giản sản phẩm là sự kết hợp của sữa non và công nghệ này. Công nghệ alpha lipid là công thức tạo các chất nhũ hóa phospholipid để bao bọc các hạt sữa non, bảo vệ chúng không bị phân hủy bởi acid dạ dày khi đi vào cơ thể chúng ta, người dùng nhận được tất cả những gì tốt nhất mà sữa non mang lại nhờ độ hấp thụ đạt được từ 90 – 98%.

Thông tin sơ lược về sản phẩm

Thực phẩm bổ sung New Image Alpha Lipid Lifeline có nguồn gốc xuất xứ tại New Zealand, sản xuất và mang thương hiệu New Image. Sản phẩm được đóng gói hộp 450g dạng bột, có muỗng sữa bên trong, tiện lợi mang theo bên mình và dễ dàng sử dụng. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in rõ ràng ở phần đáy lon sản phẩm, nhớ kiểm tra kỹ càng trước khi dùng nhé.

Số TCB: 01/ẢNH MỚI/2019

Được nhập khẩu bởi: Công ty TNHH Ảnh Mới

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Được phân phối bởi: Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 04, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Nhà phân phối: Thanh Hương Shop (Hộ kinh doanh D.A.L.A.T F.R.E.S.H F.R.U.I.T)

Địa chỉ: 1329/1A Phan văn trị, phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Thành phần và công dụng của Alpha Lipid Lifeline

Sản phẩm ra đời với mong muốn mang đến cho người dùng tất cả những gì mà sữa non có thể mang lại, dòng sữa non được dùng là từ những "nàng bò" chất lượng nhất tại New Zealand. Vì thế sản phẩm có trong mình những hoạt chất có trong sữa non như kháng thể, lợi khuẩn, các vitamin và khoáng chất cùng chất nhũ hóa phospholipid từ công nghệ Alpha Lipid.

Alpha lipid lifeline chứa lượng dưỡng chất thiết yếu mang lại sức khỏe cho cơ thể mỗi ngày, bổ sung kháng thể từ sữa non của bò.

Lưu ý: Alpha lipid lifeline là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh, không ra đời vì mục đích điều trị bất cứ bệnh lý nào.

Hướng dẫn sử dụng

Cho 1,5 muỗng (16g bột sữa) Alpha Lipid Lifeline với 150ml nước ấm (dưới 30 độ C) vào bình lắc, vặn chặt nắp và lắc đều theo chiều dọc cho đến khi thấy hỗn hợp tan hoàn toàn, đặc sánh lại là có thể dùng được rồi (thường thì lắc khoảng 30 – 50 cái).

