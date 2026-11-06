Đừng ai dại cho 7 thứ này vào lò vi sóng: Dễ nổ tung, cháy khét, hỏng lò

Chỉ một lần hâm nóng sai cách cũng có thể khiến lò vi sóng gặp sự cố.

Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Chỉ cần vài phút, thức ăn nguội đã có thể nóng hổi trở lại mà không cần bật bếp hay rửa thêm xoong nồi. Thế nhưng, chính vì quá tiện lợi nên không ít người có thói quen cho bất cứ thứ gì vào lò mà chẳng mấy khi kiểm tra. Từ hộp cơm vừa đặt giao tận nhà, nồi thức ăn thừa cho đến những món ăn tưởng chừng vô hại, tất cả đều có thể gây rắc rối nếu sử dụng sai cách. Dưới đây là 7 thứ cần đặc biệt chú ý, bởi chúng có thể gây nổ, cháy khét hoặc làm hư hỏng thiết bị.

1. Trứng nguyên quả

Trứng là một trong những thực phẩm dễ gây sự cố khi được làm nóng bằng lò vi sóng. Khi nhiệt độ tăng, hơi nước bên trong quả trứng tích tụ nhanh chóng, tạo ra áp suất lớn. Nếu không có đường thoát hơi, quả trứng có thể phát nổ, khiến lòng trắng và lòng đỏ bắn tung tóe khắp khoang lò. Đáng chú ý, nguy cơ này không chỉ xảy ra với trứng sống còn nguyên vỏ mà cả trứng luộc đã bóc vỏ. Thậm chí, trứng có thể nổ sau khi được lấy ra khỏi lò, chẳng hạn lúc dùng dao cắt hoặc cắn vào. Vì vậy, tuyệt đối không quay trứng nguyên quả trong lò vi sóng. Nếu muốn chế biến trứng bằng thiết bị này, nên đập trứng ra bát phù hợp, chọc thủng lòng đỏ và thực hiện theo hướng dẫn chế biến an toàn.

2. Hộp nhựa dùng một lần đựng đồ ăn giao tận nhà

Đây là sai lầm rất dễ gặp trong cuộc sống hằng ngày. Khi đặt cơm, bún hoặc các món ăn giao tận nhà, nhiều người có thói quen cho nguyên hộp nhựa vào lò vi sóng để hâm nóng, vừa nhanh vừa đỡ phải rửa bát. Tuy nhiên, không phải hộp nhựa nào cũng chịu được nhiệt độ khi quay trong lò. Một số loại hộp dùng một lần có thể bị mềm, cong vênh, biến dạng hoặc nóng chảy. Việc sử dụng bao bì không phù hợp còn làm tăng nguy cơ các chất không mong muốn từ vật liệu thôi nhiễm vào thực phẩm. Đặc biệt, không nên nghĩ rằng cứ hộp nhựa dày, cứng hoặc đựng được thức ăn nóng thì chắc chắn dùng được trong lò vi sóng. Khả năng chịu nhiệt và mức độ phù hợp còn phụ thuộc vào chất liệu, thiết kế và hướng dẫn của nhà sản xuất. Cách an toàn hơn là chuyển thức ăn sang bát sứ hoặc hộp thủy tinh có ký hiệu dùng được trong lò vi sóng trước khi hâm nóng.

3. Nồi inox, bát inox đựng thức ăn

Nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa trong nồi inox rồi cho vào tủ lạnh. Đến bữa sau, thay vì đổ thức ăn ra bát, có người lại tiện tay đặt nguyên chiếc nồi vào lò vi sóng để hâm nóng. Đây là việc không nên làm với lò vi sóng gia đình thông thường. Kim loại phản xạ sóng vi ba, có thể khiến thức ăn nóng không đều. Trong một số điều kiện, đặc biệt khi vật dụng có cạnh sắc, đặt sát thành lò hoặc tiếp xúc với các bộ phận kim loại khác, hiện tượng phóng tia lửa có thể xảy ra.

Những tia lửa này có nguy cơ làm cháy xém khoang lò, gây hư hỏng thiết bị hoặc dẫn đến cháy nếu có vật liệu dễ bắt lửa bên trong. Vì vậy, không nên cho nồi inox, bát inox, thìa kim loại hay các vật dụng tương tự vào lò vi sóng nếu nhà sản xuất không cho phép. Muốn hâm lại thức ăn trong nồi, gia đình có thể đặt nồi lên bếp hoặc chuyển thức ăn sang dụng cụ chuyên dùng cho lò vi sóng.

4. Xúc xích còn nguyên lớp vỏ kín

Xúc xích là món ăn quen thuộc, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Vì muốn tiết kiệm thời gian, nhiều người thường lấy xúc xích từ tủ lạnh rồi cho thẳng vào lò vi sóng. Tuy nhiên, nếu xúc xích vẫn còn lớp bao bì nhựa hoặc có lớp vỏ kín khiến hơi nước khó thoát ra, nhiệt độ tăng có thể làm áp suất bên trong tích tụ. Khi đó, xúc xích dễ phồng lên rồi bục vỡ, khiến dầu mỡ và phần thịt bên trong bắn ra khắp lò. Ngoài việc gây mất vệ sinh, dầu mỡ bám lâu ngày còn có thể tạo mùi khó chịu và cháy khét trong những lần sử dụng tiếp theo.

5. Cốc nước đun quá lâu

Không ít người dùng lò vi sóng để đun một cốc nước pha trà, cà phê hoặc sữa. Thao tác tưởng chừng đơn giản này vẫn tiềm ẩn nguy cơ nếu nước bị đun quá lâu. Trong một số điều kiện, đặc biệt khi sử dụng cốc có bề mặt rất nhẵn, nước có thể bị quá nhiệt, tức là nhiệt độ đã vượt điểm sôi nhưng chưa xuất hiện hiện tượng sôi rõ rệt như khi đun trên bếp. Lúc này, chỉ cần người dùng nhấc cốc, khuấy nước hoặc cho thêm trà, cà phê vào, nước có thể bất ngờ sôi bùng và trào mạnh ra ngoài. Hiện tượng này dễ gây bỏng, nhất là khi người dùng đứng sát cốc. Để hạn chế rủi ro, không nên đun nước quá lâu trong lò vi sóng. Tốt nhất nên sử dụng ấm đun nước chuyên dụng. Nếu cần làm nóng nước bằng lò, hãy tuân thủ hướng dẫn của thiết bị, tránh đun quá mức và thận trọng khi lấy cốc ra.

6. Giấy bạc bọc thức ăn

Giấy bạc thường được sử dụng để bọc thịt, cá hoặc bảo quản thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người lại nhầm tưởng rằng loại giấy này có thể dùng trong lò vi sóng giống như trong lò nướng. Thực tế, giấy bạc là vật liệu kim loại. Khi đặt trong lò vi sóng, đặc biệt nếu bị vò nhăn, có mép nhọn hoặc nằm sát thành lò, giấy bạc có thể gây phóng tia lửa điện. Nếu tia lửa xuất hiện gần giấy, dầu mỡ hoặc các vật liệu dễ cháy khác, nguy cơ cháy sẽ tăng lên. Một số nhà sản xuất cho phép sử dụng lượng giấy bạc nhỏ trong những điều kiện rất cụ thể, nhưng điều đó không có nghĩa người dùng có thể tùy tiện bọc kín thức ăn bằng giấy bạc rồi cho vào lò. Với lò vi sóng gia đình, cách đơn giản nhất là tháo bỏ giấy bạc trước khi hâm nóng, trừ khi hướng dẫn của thiết bị cho phép sử dụng theo cách cụ thể.

7. Hộp thủy tinh đậy nắp kín

Nhiều gia đình sử dụng hộp thủy tinh để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh. Đến giờ ăn, chỉ cần lấy hộp ra và đặt vào lò vi sóng là có ngay món nóng. Tuy nhiên, một sai lầm thường gặp là giữ nguyên nắp đậy kín trong suốt quá trình hâm nóng. Khi thức ăn nóng lên, hơi nước bên trong hộp có thể tích tụ và làm áp suất tăng cao. Nếu nắp được khóa chặt, hơi nóng không có đường thoát, khiến nắp có thể bật mạnh hoặc làm hư hại hộp. Với những loại hộp không phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng, nguy cơ nứt vỡ còn đáng lo ngại hơn.

Ngoài ra, không phải hộp thủy tinh nào cũng chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Những chiếc hộp bị sứt mẻ, nứt hoặc không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng càng không nên tùy tiện cho vào lò. Trước khi hâm nóng, hãy kiểm tra ký hiệu sử dụng trong lò vi sóng, mở khóa hoặc nới nắp để hơi nước thoát ra. Nếu dùng nắp đậy, cần bảo đảm nắp cũng phù hợp với lò vi sóng và có đường thoát hơi.

Làm gì nếu lò vi sóng bất ngờ phát tia lửa hoặc bốc khói?

Nếu đang hâm nóng thức ăn mà phát hiện tia lửa, tiếng nổ lách tách, mùi khét hoặc khói bất thường, người dùng cần xử lý đúng cách:

1. Dừng lò ngay lập tức: Nhấn nút dừng, không tiếp tục quay để kiểm tra xem hiện tượng có tự hết hay không.

2. Giữ cửa lò đóng nếu có lửa: Không vội mở cửa vì không khí tràn vào có thể khiến đám cháy bùng lên.

3. Ngắt nguồn điện nếu an toàn: Rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao khi có thể thực hiện mà không phải tiếp cận khu vực nguy hiểm.

4. Không đổ nước vào khoang lò: Đặc biệt khi thiết bị vẫn còn kết nối với nguồn điện.

5. Kiểm tra trước khi sử dụng lại: Nếu lò đã phát tia lửa mạnh, có vết cháy hoặc mùi khét kéo dài, nên để kỹ thuật viên kiểm tra. Nếu có cháy không kiểm soát được, cần rời khỏi khu vực và gọi lực lượng chữa cháy.

Lò vi sóng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian nấu nướng, nhưng không phải cứ cho thức ăn vào rồi bấm nút là xong. Chỉ cần chú ý đến chất liệu hộp đựng, đặc điểm thực phẩm và cách hâm nóng, gia đình đã có thể hạn chế phần lớn những sự cố không đáng có. Đặc biệt, đừng vì muốn tiết kiệm vài phút rửa bát mà cho nguyên hộp nhựa, nồi inox hay đồ ăn bọc giấy bạc vào lò, bởi sự tiện tay đôi khi lại dẫn đến những rắc rối tốn kém hơn nhiều.