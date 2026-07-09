Đúng 10h35, đại bàng lớn thế giới xuất hiện, ghi nhận điều chưa từng có trong lịch sử, một bước ngoặt lớn đã diễn ra từ 19 năm trước

Việt Nam đang từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại tại các sân bay.

Đúng 10h35, ngày 2/9/2007, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, chiếc máy bay thương mại lớn nhất thế giới - Airbus A380 đã hạ cánh. Đây là lần đầu tiên máy bay chở khách hai tầng này hạ cánh tại Việt Nam.

Sau đó, đúng 13h5, chiếc A380 lại cất cánh, chở trên 200 hành khách Việt Nam tham gia chuyến bay biểu diễn khoảng 1 giờ trên bầu trời miền Bắc.

Ưu điểm vượt trội của A380 là tiết kiệm năng lượng hơn hẳn so với những loại máy bay khác. Với mỗi hành khách, A380 chỉ tiêu tốn nhiên liệu tương đương với một chiếc xe nhỏ của gia đình. Đặc biệt, chỉ cần một đoạn đường băng ngắn để cất cánh và hạ cánh, A380 còn có thể chứa thêm hành khách mà không phải tăng chuyến bay. Đây là giải pháp lý tưởng nhất cho sự quá tải hiện nay tại các sân bay.

A380 với ghế ngồi rộng rãi hơn trong tất cả các hạng ghế, giúp hãng hàng không linh động hơn trong việc giảm mật độ ghế mà không phải giảm số lượng ghế ngồi. Dựa trên xu hướng mới nhất, A380 có sức chứa 525 người (trong khi sức chứa của các loại máy bay Boeing chỉ vào khoảng 200-400 hành khách) trong 3 hạng ghế, nhằm mang lại sự thoải mái nhất cho hành khách.

Động cơ Rolls-Royce Trent 900 trang bị trong chiếc Airbus A380 sử dụng cho đợt bay trình diễn tại Việt Nam lần này đã trải qua nhiều cuộc kiểm nghiệm hơn bất kỳ loại động cơ nào trong dòng Trent, tính đến thời điểm nó được đưa vào sử dụng cho các chuyến bay thương mại.

Là một trong những động cơ mạnh nhất của Rolls-Royce, với đường kính cánh quạt lên đến 116 inch (gần 3m), động cơ Trent 900 được công nhận là động cơ yên tĩnh nhất trên chiếc A380, đáp ứng những điều kiện khắt khe về giới hạn tiếng ồn của các sân bay như London Heathrow.

Thực tế, sân bay Nội Bài đã nhiều lần được đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhằm đáp ứng việc khai thác các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn. Ngay từ năm 2007, hệ thống đường lăn, sân đỗ và nhà ga đã được chuẩn bị để đón Airbus A380 – máy bay chở khách lớn nhất thế giới thời điểm đó.

Theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 657/QĐ-BXD ngày 6/5/2026, Việt Nam có 4 cảng hàng không được quy hoạch đạt cấp 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Bốn sân bay cấp 4F gồm: Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai và Long Thành.

Trong hệ thống phân cấp của ICAO, chuẩn 4F dành cho các cảng hàng không có khả năng khai thác những loại máy bay thân rộng cỡ lớn nhất thế giới như Airbus A380 hay Boeing 747-8. Để đạt chuẩn này, sân bay không chỉ cần đường băng dài, mặt sân đỗ rộng mà còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về điều hành bay và an toàn khai thác.

Sân bay Nội Bài hiện đang sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến. Điển hình như hệ thống máy soi chiếu 3D thế hệ mới, máy quét cơ thể chuẩn TSA và loạt thiết bị tự động hóa lần đầu xuất hiện và đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025.

Cùng với đó, sau khi mở rộng, Nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài đang sở hữu loạt công nghệ mới. Lần đầu tiên, một hệ sinh thái các thiết bị tự động hóa được triển khai đồng bộ, trao quyền chủ động cho hành khách và tối ưu hóa năng lực khai thác.

Tự động hóa luồng thủ tục (Self-service): Tại khu vực sảnh đi, Cảng đã lắp đặt hệ thống 24 Kiosk Check-in và 24 quầy Self Bag Drop (tự gửi hành lý). Việc đưa vào vận hành số lượng lớn các thiết bị này giúp hành khách hoàn toàn chủ động trong việc chọn chỗ ngồi, in thẻ lên tàu và ký gửi hành lý mà không phụ thuộc vào quầy thủ tục truyền thống, tăng trải nghiệm của hành khách khi không phải xếp hàng vào quầy.

Soi chiếu an ninh thông minh (Smart Security): Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống kiểm soát an ninh với 06 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 03 máy quét cơ thể (Body Scanner) hiện đại, đạt chuẩn TSA.

Máy soi hành lý 3D: Tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Máy quét cơ thể (Body Scanner): Sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim). Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng Avatar trung tính.

Làn xuất cảnh tự động (Autogate): Song song với các thiết bị trên, hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và khu vực kiểm soát thẻ lên tàu bay. Sự kết hợp giữa Autogate và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.