Đức vận hành Bộ chỉ huy không gian

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Chỉ huy không gian của Đức, đặt trụ sở tại thị trấn Uedem thuộc bang Nordrhein-Westfalen (Tây Đức), có nhiệm vụ bảo vệ và giám sát các vệ tinh, theo dõi rác/mảnh vụn không gian nguy hiểm và phân tích hoạt động của các nước khác như một phần của hoạt động do thám quân sự.



Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer nhấn mạnh sự thịnh vượng và an ninh của Đức phụ thuộc lớn vào không gian. Bà nhận định từ lâu, các vệ tinh dân sự và quân sự đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng, do vậy việc bảo vệ an toàn cho các nguồn tài nguyên như vậy cũng là một nhiệm vụ quan trọng của quân đội Đức.

Bộ tư lệnh mới thuộc cấu phần hệ thống phòng không ở Paulsberg, nơi mà lực lượng không quân có thể theo dõi toàn bộ không phận nước này và có thể kiểm soát việc khởi động các máy bay chiến đấu để ứng phó trong trường hợp có đe doạ.

Trong những năm qua, một số nước như Mỹ, Pháp và Anh đều đã thiết lập các bộ chỉ huy không gian để ứng phó với các mối đe doạ từ bên ngoài.