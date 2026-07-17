Đức thử xong xuồng không người lái có thể xuất kích từ tàu ngầm

Một mẫu xuồng không người lái mới của Đức vừa hoàn thành thử nghiệm trên biển, mở ra phương thức triển khai tác chiến hoàn toàn khác biệt.

Xuồng không người lái Ranger

2 công ty của Đức đã trình diễn một mẫu xuồng không người lái (USV) có thể được phóng từ ống phóng ngư lôi của tàu ngầm, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển, qua đó xác nhận tính khả thi của thiết kế trong điều kiện hoạt động thực tế.

Nhà phát triển tàu ngầm GABLER và công ty FLANQ có trụ sở tại Rostock đã thử nghiệm mẫu trình diễn "Ranger", một xuồng không người lái phóng từ ống phóng ngư lôi tàu ngầm (TTL USV), được phát triển nhằm mang đến cho lực lượng hải quân một phương thức mới để triển khai các hệ thống tự hành.

Phương tiện này được thiết kế để phóng từ các ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn đường kính 53cm và có thể hoạt động độc lập trong các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) bí mật.

Dài hơn 4,5m, mẫu trình diễn được trang bị sống tàu gập, cột cảm biến có thể thu gọn và khoang mang tải có thể cấu hình theo yêu cầu. Hệ thống truyền động điện giúp phương tiện hoạt động trong những điều kiện hàng hải phức tạp.

Hai công ty cho biết cuộc thử nghiệm nghiệm thu trên biển (SAT) đã xác nhận các thành phần công nghệ chủ chốt của Ranger, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển khái niệm TTL USV để đưa vào sử dụng trong tương lai.

"Cuộc thử nghiệm SAT thành công trong tháng 6 cho thấy các nền tảng hải quân truyền thống có thể kết hợp với công nghệ tự hành thế hệ mới để tạo ra những năng lực hoàn toàn mới, giúp giành ưu thế trên biển", Giám đốc Công nghệ FLANQ Jannik Sauer cho biết.

Hướng tới hạm đội hải quân hiện đại

FLANQ chịu trách nhiệm phát triển các tính năng tự hành ứng dụng AI, phần mềm điều khiển nhiệm vụ và kiến trúc năng lực mở của Ranger, giúp phương tiện có thể hoạt động với mức độ độc lập cao hơn sau khi được triển khai.

Trong khi đó, GABLER sẽ tập trung thương mại hóa hệ thống, cung cấp cho các khách hàng hải quân và tìm kiếm cơ hội tích hợp với các đối tác quan tâm.

Mặc dù ban đầu Ranger được thiết kế cho các nhiệm vụ ISR, một biến thể tấn công một chiều mang tên "Strike" được cho là đang trong quá trình phát triển.

2 công ty nhận định các hệ thống hải quân tự hành như Ranger và Strike sẽ trở thành công cụ quan trọng trong các hoạt động tác chiến hỗn hợp trên biển trong tương lai.

Theo 2 doanh nghiệp, việc triển khai các phương tiện không người lái từ những nền tảng được bảo vệ như tàu ngầm có thể mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân, đồng thời giảm rủi ro đối với thủy thủ.