Thông tin này được hãng thông tấn Anadolu đưa tin, mặc dù vậy chính trị gia này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng, chủng loại và thời gian giao hàng.

"Trong nhiều tháng, chúng tôi đã làm việc tích cực với chính phủ Ukraine về việc triển khai các dự án hỏa lực tầm xa, theo cách gọi chuyên môn của chúng tôi. Quân đội Ukraine sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí như vậy", ông Merz phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Berlin.

Ngoài ra ông Merz từ chối trả lời các câu hỏi về sự miễn cưỡng trước đây của Đức trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, gọi cách tiếp cận này là chiến thuật nhằm tăng áp lực lên Nga.

“Chúng tôi đã đồng ý không thảo luận công khai thêm về các chi tiết nữa vì chúng tôi tin rằng cần phải có một mức độ mơ hồ nhất định, đặc biệt là đối với phía Nga, liên quan đến mức độ hỗ trợ quân sự của Berlin", Thủ tướng Đức giải thích.

Theo ông Merz, Đức đang làm mọi cách có thể để trang bị cho Quân đội Ukraine các hệ thống vũ khí có tầm bắn phù hợp: "Và điều này sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới, nếu cần thiết, cho đến khi các hệ thống vũ khí như vậy được sản xuất tại chính Ukraine".

Ông Merz cam kết châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và lưu ý rằng Đức sẽ phân bổ thêm 3 tỷ euro để hỗ trợ quân sự cho Kyiv vào năm tới - tổng cộng là 11,5 tỷ euro.

Thủ tướng Đức cam kết viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Vào cuối tháng 5, Ukraine và Đức đã ký một Nghị định thư, theo đó chính phủ Đức sẽ tài trợ cho việc mua vũ khí tầm xa của Ukraine trị giá hàng trăm triệu euro.

Tại thời điểm đó, không rõ liệu giao dịch mua sắm này có liên quan đến tên lửa hay máy bay không người lái tấn công tầm xa, vốn đang được sử dụng tích cực để tấn công các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga hay không.

Hiện tại, Anh và Đức đang đẩy nhanh quá trình phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn 2.000 km. Việc chế tạo vũ khí trên là một phần của chương trình hợp tác quốc phòng quy mô lớn giữa hai nước nhằm tăng cường an ninh châu Âu và mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.